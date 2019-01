Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9c85989-1189-400d-b770-a126fc45077c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyja szerint a zene nagyon fontos volt a lány számára, aki épp ez Tankcsapda-koncertről tartott hazafelé, amikor a tragédia történt.","shortLead":"Édesanyja szerint a zene nagyon fontos volt a lány számára, aki épp ez Tankcsapda-koncertről tartott hazafelé, amikor...","id":"20190107_Tankcsapdadalokkal_bucsuztatjak_volt_iskolajaban_az_M3ason_elgazolt_fiatal_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c85989-1189-400d-b770-a126fc45077c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05881cdc-18e9-4c6a-b9a7-acbddcd3d5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Tankcsapdadalokkal_bucsuztatjak_volt_iskolajaban_az_M3ason_elgazolt_fiatal_not","timestamp":"2019. január. 07. 20:25","title":"Tankcsapda-dalokkal búcsúztatják volt iskolájában az M3-ason elgázolt fiatal nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak a szakszervezet felhívására. ","shortLead":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak...","id":"20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527db9d-ac2b-4248-8bab-9df118bbfc95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 07. 11:40","title":"Vége a bőség éveinek, hajthatatlan a német pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok szükségesek. ","shortLead":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok...","id":"20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d0331-2ea2-40d1-81fc-8c44533e3754","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","timestamp":"2019. január. 07. 16:22","title":"Cukorbetegséget okoz a zöld tea ivása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök konfliktusról konfliktusra halad előre, és Magyarországon már annyira megszilárdult a hatalma, hogy egy kicsit beleunt az egészbe, ezért megcélozta Európát.","shortLead":"Terjedelmes cikk jelent meg a New Yorker magazinban Orbán Viktorról, amely szerint a magyar miniszterelnök...","id":"20190107_orban_viktor_new_yorker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef88560-90bf-4d09-863b-ba39ff5fec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91df23fb-c051-4ede-9f89-fefede6755b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_orban_viktor_new_yorker","timestamp":"2019. január. 07. 18:00","title":"Orbán Viktor végre fontos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói ígéretek szerint zökkőmentesen futtatja még az erőforrás-igényes videojátékokat is.","shortLead":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói...","id":"20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3018df-aac5-45e3-85da-9e67ca1e687d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 14:33","title":"Nagyon erős, de nem túl drága: itt az Nvidia új videokártyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség helyszínel.","shortLead":"A rendőrség helyszínel.","id":"20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ce2f65-c6b3-4e55-9f48-24ad77e121af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c3ed01-e2b0-4293-9902-3313a0e4d27d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Betortek_egy_Fidesziroda_ablakat_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. január. 07. 10:36","title":"Betörték egy Fidesz-iroda ablakát a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt két hónapban 52 egykori Simicska-cég indult el Mészáros Lőrinc irányába; ebből 15 már meg is érkezett a leggazdagabb magyarhoz. A többi Mészáros ügyvédjénél várja, mi lesz a sorsa.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban 52 egykori Simicska-cég indult el Mészáros Lőrinc irányába; ebből 15 már meg is érkezett...","id":"20190108_Meszaros_Lorinc_korenel_landolt_Simicska_oroksege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017c2a3-1285-4d22-bdad-313fede71ba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Meszaros_Lorinc_korenel_landolt_Simicska_oroksege","timestamp":"2019. január. 08. 08:39","title":"Mészáros Lőrinc körénél landolt Simicska öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d3c43f-be4d-4c30-8a44-fb30603906c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A várható erős szél miatt csak egy fel- és leszálló pályát lehet használni a Schiphol repülőtéren. ","shortLead":"A várható erős szél miatt csak egy fel- és leszálló pályát lehet használni a Schiphol repülőtéren. ","id":"20190107_Budapesti_jaratot_is_toroltek_a_Hollandiaban_varhato_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d3c43f-be4d-4c30-8a44-fb30603906c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b18ca6-1ad9-45e5-98e6-3e6be9d2e5fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Budapesti_jaratot_is_toroltek_a_Hollandiaban_varhato_vihar_miatt","timestamp":"2019. január. 07. 21:44","title":"Budapesti járatot is töröltek a Hollandiában várható vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]