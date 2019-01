Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó fedélzeti eszközére hasonlít. Természetesen az ereje se semmi. ","shortLead":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó...","id":"20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64183444-3cf5-471d-b1b8-049a1b9e01ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 12:33","title":"Olyan laptopot mutatott be az Asus, amelyre nehezen találunk szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","shortLead":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","id":"20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2779002-d73d-4b77-b4cc-9bd861cbe9d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. január. 08. 12:10","title":"Nem titkolhatja tovább az Exxon, mekkora szerepe volt a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6667d4f4-2d59-4aaf-b663-24268b6dc3ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"86 esztendősen, hosszan tartó betegség után, kedden reggel kórházban érte a halál – tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot.","shortLead":"86 esztendősen, hosszan tartó betegség után, kedden reggel kórházban érte a halál – tájékoztatta a család a Magyar...","id":"20190108_meghalt_bolvari_antal_ketszeres_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6667d4f4-2d59-4aaf-b663-24268b6dc3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc20555-9987-4523-8647-e91f2929c505","keywords":null,"link":"/sport/20190108_meghalt_bolvari_antal_ketszeres_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. január. 08. 12:47","title":"Meghalt Bolvári Antal kétszeres olimpiai bajnok pólós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak a szakszervezet felhívására. ","shortLead":"20 eurós órabért akarnak a repülőterek dolgozói Berlinben, ahol hétfőn rövid munkabeszüntetést tartottak...","id":"20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b63e02-a82c-49a6-b5c8-4c32627f449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9527db9d-ac2b-4248-8bab-9df118bbfc95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Vege_a_boseg_eveinek_hajthatatlan_a_nemet_penzugyminiszter","timestamp":"2019. január. 07. 11:40","title":"Vége a bőség éveinek, hajthatatlan a német pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","shortLead":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","id":"20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39fdf1-c3a7-421b-9195-d53c03702f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 08. 14:47","title":"Magyar bérgyilkost köröznek Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da1df34-c9c5-4ae2-8f51-c7b9f87ae2c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El akarta venni a nő telefonját, de mire felocsúdhatott volna, már kapott is pár ütést.","shortLead":"El akarta venni a nő telefonját, de mire felocsúdhatott volna, már kapott is pár ütést.","id":"20190107_Rosszul_vegzodott_a_napja_a_ferfinak_aki_egy_MMAharcost_probalt_kirabolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da1df34-c9c5-4ae2-8f51-c7b9f87ae2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf658a8-5afb-4a0c-87c1-c7b0ca18989b","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Rosszul_vegzodott_a_napja_a_ferfinak_aki_egy_MMAharcost_probalt_kirabolni","timestamp":"2019. január. 07. 15:29","title":"Rosszul végződött a napja a férfinak, aki egy női ketrecharcost próbált kirabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést az elmérgesedő amerikai-kínai kereskedelmi viszály kényszerítette ki.","shortLead":"Az elektromos autókat gyártó cég Kínában kezdte meg az Egyesült Államokon kívüli első gyárának építését. A döntést...","id":"20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e69769f-fce7-4087-a9d2-7c74534ceb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Ott_epit_gigaautogyarat_a_Tesla_ahonnan_a_legnagyobb_pofont_kaptak","timestamp":"2019. január. 07. 11:37","title":"Ott épít giga-autógyárat a Tesla, ahonnan a legnagyobb pofont kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki Dávid-csillagot firkált egy plakátra, ahol Vámos Miklós és Koncz Zsuzsa látható. Vámos a közösségi oldalán reagált. „Erre nincs bocsánat” – írta.","shortLead":"Valaki Dávid-csillagot firkált egy plakátra, ahol Vámos Miklós és Koncz Zsuzsa látható. Vámos a közösségi oldalán...","id":"20190108_Vamos_Miklos_az_uszitoknak_Takarodjanak_el_ok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cceef090-33ed-4be2-a0d5-6fc08cbc4c7f","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Vamos_Miklos_az_uszitoknak_Takarodjanak_el_ok","timestamp":"2019. január. 08. 12:25","title":"Vámos Miklós az uszítóknak: Takarodjanak el ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]