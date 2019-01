Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavasszal már szeretne színpadra lépni.","shortLead":"Tavasszal már szeretne színpadra lépni.","id":"20190111_Negy_muteten_es_csaladi_tragedian_van_tul_Cserhalmi_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b5a29-974f-4a35-8224-ffd451c8745f","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Negy_muteten_es_csaladi_tragedian_van_tul_Cserhalmi_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 11. 10:22","title":"Négy műtéten és családi tragédián van túl Cserhalmi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről beszéljenek. ","shortLead":"A fideszesek leszavazták, hogy az MTVA épületében történtekről, Gruevszkiről vagy az Orbán által használt repülőkről...","id":"20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7409e47-9dbb-4cb5-ad95-6fb4ee023bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Kivonult_a_DK_es_az_MSZP_a_honvedelmi_bizottsag_uleserol","timestamp":"2019. január. 09. 12:20","title":"Kivonult a DK és az MSZP a honvédelmi bizottság üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb, határozott tartalmú szabadságvesztést kérnek.","shortLead":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb...","id":"20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f22b51-97cf-468a-89ab-6b8a4ddf7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","timestamp":"2019. január. 09. 15:35","title":"Életfogytiglant kér az ügyészség a halálkamion-ügy több vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit választja.","shortLead":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit...","id":"20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb16b2d-971b-41b8-a016-a952e5a03658","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","timestamp":"2019. január. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Havas hátsó lámpa mellett ködlámpával vakít a csepeli autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624afdbd-108d-4a56-8a31-8536d6faa0ca","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A lakáshitel választásakor sokakat elcsábít a kedvező induló kamat és THM, de kérdés, hogy ezek meddig lesznek érvényesek? Gyakori ugyanis, hogy a kedvező kondíció feltételhez kötött, amit ha nem teljesít az adós, máris ugrik a kedvezmény. Ez pedig a futamidő végéig akár milliós pluszkiadást is jelenthet.","shortLead":"A lakáshitel választásakor sokakat elcsábít a kedvező induló kamat és THM, de kérdés, hogy ezek meddig lesznek...","id":"20190110_Millios_veszteseget_eredmenyezhet_ha_elbukjuk_a_lakashitel_kamatkedvezmenyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624afdbd-108d-4a56-8a31-8536d6faa0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be97079d-ecfd-4176-895c-93f2105752e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Millios_veszteseget_eredmenyezhet_ha_elbukjuk_a_lakashitel_kamatkedvezmenyeit","timestamp":"2019. január. 10. 09:44","title":"Milliós veszteséget eredményezhet, ha elbukjuk a lakáshitel kamatkedvezményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi vezetett a döntéshez.","shortLead":"Bezos és felesége, MacKenzie néhány órája jelentették be válásukat, egy amerikai pletykalap pedig tudni véli, mi...","id":"20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2218cdf1-eec5-4b24-a703-530603d05db5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ismert_teves_miatt_hagyja_ott_feleseget_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. január. 10. 12:21","title":"Ismert tévés miatt hagyja ott feleségét a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65d9eb4-5907-42bc-89a1-7cc9419eef1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos szeretné, ha más üzletek is követnék a példát.","shortLead":"A tulajdonos szeretné, ha más üzletek is követnék a példát.","id":"20190110_Kerekesszekes_probababat_allitottak_egy_brit_eskuvoiruhaszalon_kirakataba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65d9eb4-5907-42bc-89a1-7cc9419eef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1cde8e-51fa-42cb-a6f4-8f374f98e680","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Kerekesszekes_probababat_allitottak_egy_brit_eskuvoiruhaszalon_kirakataba","timestamp":"2019. január. 10. 19:21","title":"Kerekesszékes próbababát állítottak egy brit esküvői ruhaszalon kirakatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos csillagrendszeréről a Hubble űrteleszkóp. ","shortLead":"Az eddigi legrészletgazdagabb felvételt készítette a Triangulum-galaxisról, a Tejútrendszer egyik szomszédos...","id":"20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c646b88a-b432-42be-83a6-bc50b5f82f20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_triangulum_galaxis_hubble_felvetele_messier_33_ngc_598","timestamp":"2019. január. 10. 09:03","title":"Itt megnézheti nagyban: 665 000 000 pixeles képet készített a Hubble a szomszédos galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]