Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több útszakaszon sem leányálom most autózni. ","shortLead":"Több útszakaszon sem leányálom most autózni. ","id":"20190110_Ho_kod_es_eso_is_neheziti_a_kozlekedest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbf1459-8c0a-402c-bd11-3497d7d90de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Ho_kod_es_eso_is_neheziti_a_kozlekedest","timestamp":"2019. január. 10. 07:43","title":"Hó, köd és eső is nehezíti a közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","shortLead":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","id":"20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c8591-11e5-465c-8b91-d9515f1c5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","timestamp":"2019. január. 10. 12:14","title":"A kínaiak is megkapták a maguk új 3-as BMW-jét, ami persze 11 centi pluszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz márka hazai importőre ugyan csökkenő darabszámról, de nem lankadó vásárlói érdeklődésről számolt be. A jó öreg Niva még mindig tarol, csak a Vesta előzi meg.","shortLead":"Az orosz márka hazai importőre ugyan csökkenő darabszámról, de nem lankadó vásárlói érdeklődésről számolt be. A jó öreg...","id":"20190110_tovabb_csokkentek_a_hazai_lada_eladasok_niva_vesta_wltp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fc7f44-03b5-4627-b60d-bfc229bda362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c38e3a-c34e-47a6-976d-f7534606022e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_tovabb_csokkentek_a_hazai_lada_eladasok_niva_vesta_wltp","timestamp":"2019. január. 10. 15:53","title":"Tovább csökkentek a hazai Lada-eladások, második helyen a 42 évesen is új Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3641275-c8de-47ae-a53f-9c0c7f2d636f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább harcolnak, cinikus döntésnek látja a kormány húzását, további jogi lépéseket tesznek.","shortLead":"Megkapta a felszólítást, hagyja el 30 napon belül a Kúria épületét a PTI. Földes György igazgató szerint tovább...","id":"20190110_Tenyleg_utcara_teszik_a_Politikatorteneti_Intezetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3641275-c8de-47ae-a53f-9c0c7f2d636f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185a6e65-2f7d-42a8-8fc6-78ef1d9bed63","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Tenyleg_utcara_teszik_a_Politikatorteneti_Intezetet","timestamp":"2019. január. 10. 15:54","title":"Tényleg utcára teszik a Politikatörténeti Intézetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","shortLead":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","id":"20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d93c98-92d5-416a-8e36-3b34e299547a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","timestamp":"2019. január. 10. 11:58","title":"Orbán üzent Sorosnak: Gyávaság a származás mögé bújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi terhet is jelentenek. Több alapítvány összefogásának köszönhetően ezt most már az állam is elismeri. Hogy jutottunk el az adókedvezményig, és milyen terheket cipelnek azok, akik most bekerültek a súlyosan fogyatékosak körébe? Az ügyért lobbizó alapítványok képviselőivel beszélgettünk.","shortLead":"A női betegségek sokszor végleges lenyomatot hagynak elszenvedőik életének minden területén, fizikai, lelki és anyagi...","id":"20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210bd768-30c3-45b0-a3d5-a4bf3d34e30d","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Endometriozis_mellrak_mehnyakrak_petefeszekrak_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 10. 20:00","title":"„Próbáltam megértetni, hogy nem hisztizek, hanem valódi fájdalmaim vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ed085f-b42c-451d-ae44-b2da20530fc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A befejező évaddal bekerül a leghosszabb sorozatok közé. ","shortLead":"A befejező évaddal bekerül a leghosszabb sorozatok közé. ","id":"20190111_Tizenot_evad_Gyilkos_elmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ed085f-b42c-451d-ae44-b2da20530fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac3f8e-6461-42e0-98b6-50b1488f7959","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Tizenot_evad_Gyilkos_elmek","timestamp":"2019. január. 11. 12:02","title":"Tizenöt évad után véget ér a Gyilkos elmék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levélben fogalmazta meg az idei és az elkövetkező évek stratégiáját a Huawei vezérigazgatója, Richard Yu.","shortLead":"Nyílt levélben fogalmazta meg az idei és az elkövetkező évek stratégiáját a Huawei vezérigazgatója, Richard Yu.","id":"20190111_huawei_richard_yu_samsung_apple_mesterseges_intelligencia_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2dd709-2eca-4771-819e-5f307180289c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_huawei_richard_yu_samsung_apple_mesterseges_intelligencia_5g","timestamp":"2019. január. 11. 09:03","title":"Felkötheti a nadrágját az Apple és a Samsung, rákapcsol a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]