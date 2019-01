Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","shortLead":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","id":"20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23ecefe-b7d6-41e5-9f19-cee29d7b76da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","timestamp":"2019. január. 13. 14:56","title":"Megsüketült az orosz űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78e77c-0423-46ba-847e-b25544a00ea4","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","timestamp":"2019. január. 13. 16:44","title":"Újabb magyar gyorskorcsolya-siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","shortLead":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","id":"20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f855b7a-3c03-4a23-8b80-1739ca70286e","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"Elfogtak egy olasz vörösterroristát Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai informatikai és mobil-távközlési óriás dolgozóját Lengyelországban vették őrizetbe.","shortLead":"A kínai informatikai és mobil-távközlési óriás dolgozóját Lengyelországban vették őrizetbe.","id":"20190112_Kirugtak_a_kemkedessel_vadolt_Huaweialkalmazottat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f68a76-2370-47a3-9169-ca2dc2b57c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Kirugtak_a_kemkedessel_vadolt_Huaweialkalmazottat","timestamp":"2019. január. 12. 15:12","title":"Kirúgták a kémkedéssel vádolt Huawei-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a legszegényebb települések járnak rosszul.","shortLead":"A Népszava szerint a legszegényebb települések járnak rosszul.","id":"20190114_Mar_nem_kapnak_kiegeszito_tamogatast_azok_a_falvak_ahol_nem_vetnek_ki_iparuzesi_adot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a269cf8-e4a1-456b-89a1-68a0022459d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Mar_nem_kapnak_kiegeszito_tamogatast_azok_a_falvak_ahol_nem_vetnek_ki_iparuzesi_adot","timestamp":"2019. január. 14. 08:48","title":"Elfejethetik a kiegészítő támogatást a falvak, amelyek nem tudnak elég adót beszedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a közmédia egyik legtöbbet foglalkoztatott megszólalója. Most kikerült egy vágatlan felvétel.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a közmédia egyik legtöbbet foglalkoztatott megszólalója. Most kikerült egy vágatlan...","id":"20190114_Keszul_a_propaganda_megmondtak_a_szakertonek_mit_mondjon_az_M1en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae229d27-3c8b-46cc-ac72-d07d4ec8c0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Keszul_a_propaganda_megmondtak_a_szakertonek_mit_mondjon_az_M1en","timestamp":"2019. január. 14. 08:11","title":"Készül a propaganda: megmondták a szakértőnek, mit mondjon az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa a védelmi minisztériumtól - jelentette vasárnap a The Wall Street Journal című konzervatív amerikai lap.","shortLead":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa...","id":"20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1cdc48-21b0-44f3-a571-acbf93246d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","timestamp":"2019. január. 13. 20:49","title":"Trump nem pihen, Iránt is bombázta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","shortLead":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","id":"20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0357dcd-70fd-4444-8429-39e50d90d490","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","timestamp":"2019. január. 12. 14:05","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]