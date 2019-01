Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","shortLead":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","id":"20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833740f0-4917-4dea-8dad-ee8db3a4d8b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","timestamp":"2019. január. 14. 13:21","title":"7,5 másodperc alatt 200-on van ez az új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","id":"20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f93c2f4-7473-4e91-928c-afdad6557ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","timestamp":"2019. január. 14. 09:30","title":"Péterfalvi: Szabályt sérthettek az ellenzéki képviselők az MTVA-székházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit szívinfarktus gyanújával kezelik.","shortLead":"A férfit szívinfarktus gyanújával kezelik.","id":"20190114_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_utasszallito_mert_az_egyik_utas_rosszul_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f91f41-baec-4697-b3ea-8a3321e9a247","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_utasszallito_mert_az_egyik_utas_rosszul_lett","timestamp":"2019. január. 14. 12:17","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy utasszállító, mert az egyik utas rosszul lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","shortLead":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","id":"20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7edb0-5f35-4e72-a4a4-9b272842890f","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 12:02","title":"Több tucat település vált elérhetetlenné Ausztriában a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Romániában hamarosan az eddigieknél szigorúbb szankciókkal büntethetik a volán mögött mobilozókat. És biciklizés közben sem lesz ajánlott mobilozni.","shortLead":"Romániában hamarosan az eddigieknél szigorúbb szankciókkal büntethetik a volán mögött mobilozókat. És biciklizés közben...","id":"20190115_egy_honapra_ugorhat_a_jogsi_ha_vezetes_kozbeni_mobilozason_kapnak_a_szomszedban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21406fe9-40fa-4a89-848d-765c2b4c9fb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_egy_honapra_ugorhat_a_jogsi_ha_vezetes_kozbeni_mobilozason_kapnak_a_szomszedban","timestamp":"2019. január. 15. 06:41","title":"Egy hónapra ugorhat a jogsi, ha vezetés közbeni mobilozáson kapnak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos beszélni szeretett volna Papp Dániellel, aki azonban azt válaszolta a politikusnak, hogy „kerülje az MTVA munkatársainak megkeresését”.","shortLead":"Hadházy Ákos beszélni szeretett volna Papp Dániellel, aki azonban azt válaszolta a politikusnak, hogy „kerülje az MTVA...","id":"20190114_MTVAvezeto_Az_ellenzeki_kepviselok_megfelemlitettek_fenyegettek_inzultaltak_a_dolgozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d6aa83-948f-4574-9c27-24dc05afda22","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_MTVAvezeto_Az_ellenzeki_kepviselok_megfelemlitettek_fenyegettek_inzultaltak_a_dolgozokat","timestamp":"2019. január. 14. 10:03","title":"MTVA-vezető: Az ellenzéki képviselők megfélemlítették, fenyegették, inzultálták a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a 25. helyen vannak. ","shortLead":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de...","id":"20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af775aa-bdde-4fdb-87ab-eaf43137b09c","keywords":null,"link":"/sport/20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Borzalmas napon van túl a magyar Dakar-páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság...","id":"20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da973a75-8265-4bd6-bf83-c6b7567f93e1","keywords":null,"link":"/sport/20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. január. 14. 17:27","title":"Fontos győzelmet aratott a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]