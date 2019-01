Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hárommillió forintért vásárolt parfümöket egy férfi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik árverésen. Megtekintés után úgy vélte, hamis áruról van szó, visszalépni azonban nem tud, eladni sem meri a termékeket.","shortLead":"Hárommillió forintért vásárolt parfümöket egy férfi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik árverésen. Megtekintés...","id":"20190114_Hamis_parfumoket_arverezhetett_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6b4857-b9c1-46ab-9114-2d3b1002faf5","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Hamis_parfumoket_arverezhetett_a_NAV","timestamp":"2019. január. 14. 09:51","title":"Hamis parfümöket árverezhetett a NAV, feljelentést tett a károsult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: Ráadásként az ezüstérmet öccse, Liu Shaoang nyerte meg. A többi magyar versenyző is jól szerepelt: a férfi váltó első, a női pedig harmadik lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c2ae-c9d5-4958-be3f-696d536eb522","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","timestamp":"2019. január. 13. 18:02","title":"Aratott a magyar csapat a gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","shortLead":"Itt van, megérkezett a német gyártó új szedánja, azonban némi üröm az örömben, hogy egyelőre nem nekünk szánják. ","id":"20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a0d1a53-95fc-4d96-baef-f19f40f7eeb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea252cb-bc63-4f62-b0e8-bfa6f7e79e81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_lelepleztek_az_uj_vw_passatot_de_van_egy_szepseghibaja","timestamp":"2019. január. 14. 11:21","title":"Leleplezték az új VW Passatot, de van egy szépséghibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bde505-b7e7-4a22-a01f-a8991c0a4630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kálvin téri és a János Pál pápa téri megállók után újabb helyszínre bólintottak rá.","shortLead":"A Kálvin téri és a János Pál pápa téri megállók után újabb helyszínre bólintottak rá.","id":"20190112_Zold_jelzest_kaptak_a_4es_metro_belepteto_kapui_a_Keletinel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7bde505-b7e7-4a22-a01f-a8991c0a4630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be858a1d-7e50-4d24-ad71-8986755f4137","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Zold_jelzest_kaptak_a_4es_metro_belepteto_kapui_a_Keletinel","timestamp":"2019. január. 12. 21:52","title":"Zöld jelzést kaptak a 4-es metró beléptető kapui a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni az Asszad-rezsim túlélését és az orosz befolyás erősödését.","shortLead":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni...","id":"201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202a52c2-7c8d-4a4e-b9ec-8b6eb02b7247","keywords":null,"link":"/vilag/201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","timestamp":"2019. január. 12. 15:00","title":"Szíria csak „homok és halál”, mondta Trump, és talán Obama sem vitatkozna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","shortLead":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","id":"20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f855b7a-3c03-4a23-8b80-1739ca70286e","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"Elfogtak egy olasz vörösterroristát Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","id":"20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd458c3-1b9e-4ccd-9e46-3eafba0f1e65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","timestamp":"2019. január. 13. 06:41","title":"Stílusos összeget kérnek ezért a patika állapotú ásotthalmi Kispolszkiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napokig egy étlap határozta meg a közbeszédet. Milliók csámcsogtak a hvg.hu információján, azon, hogy a füstölt csülkös bableves és a burgonyafőzelék is 300 forint azon a menün, amelyet a Gundel készített a Budai Várba költöző Miniszterelnökségnek. Nagy falat volt ez, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Orbán Viktor „kormányinfója” egy súlycsoportba került a karmelita menüjével. Ez jól van így? Kiderül a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalójából.","shortLead":"Napokig egy étlap határozta meg a közbeszédet. Milliók csámcsogtak a hvg.hu információján, azon, hogy a füstölt csülkös...","id":"20190113_Mar_kesz_van_Orban_Viktor_forgatokonyve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1040cc7-c2d3-4d19-8aed-74264f837bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Mar_kesz_van_Orban_Viktor_forgatokonyve","timestamp":"2019. január. 13. 12:30","title":"Már kész van Orbán Viktor forgatókönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]