A Központi Nyomozó Főügyészség az MTVA székháznál 2018. december 16-án és 17-én történt események miatt országgyűlési képviselők és más személyek által tett feljelentéseket az azokról készült – 2500 GB terjedelmű, mintegy 1000 óra tartalmú – felvételek alapján elbírálta. Az ügyészség közleménye szerint

az országgyűlési képviselők az MTVA székházában nem hivatalos személyként jártak el,

ugyanis hivatalos eljárást nem folytattak, hanem

megjelenésükkel, mozgásukkal kezdetektől fogva az volt a céljuk, hogy a tüntetéshez kapcsolódva, politikai követelések beolvasásával a műsorrendet megzavarva az élő műsorokat megszakítsák.

Az ügyészség szerint a rendbontó magatartásuk miatt velük szemben

jogszerűen fellépő

MTVA Fegyveres Biztonsági Őrség tagjainak eljárását akadályozták, azzal szemben tettlegesen ellenálltak.

A közlemény szerint a felvételek azt igazolják, hogy a képviselőket jogszerűen távolították el az épületből, ezért az ügyészség szerint semmi jogalap nem volt arra, hogy a rendőrök bemenjenek az MTVA székházba és ott intézkedést kezdeményezzenek.

Mindezek alapján az országgyűlési képviselők sérelmére hivatalos személy elleni erőszak bűncselekménye és más bűncselekmény sem valósult meg, ezért e körben a feljelentést elutasítottuk.

Ezzel szemben az MTVA és dolgozói sérelmére elkövetett cselekmények miatt tett feljelentések tárgyában a közérdekű üzem működése megzavarása bűntettének kísérlete és más bűncselekmények gyanúja állapítható meg, ezért a mai napon ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el az ügyészség - derült ki közleményükből.

Hadházy: nem hallgatott meg az ügyészség

Egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást az ügyészségtől Hadházy Ákos, de a hvg.hu-nak azt mondta, megnézik a dokumentumokat és nem hagyja annyiban az ügyet.

Sem őt, sem Szél Bernadettet nem hallgatta meg az ügyésszég, nem kérdezték meg, hogy mit csináltak az MTVA székházban, enélkül szerinte nem lehet megállapítani, hogy a képviselői munkájukat végezték-e vagy sem. Hadházy azt mondta, pusztán a felvételek alapján ezt nem lehet megállapítani. Szerinte ez a legmélyebb pontja a demokráciának.

Bár most Hadházy Ákos a hvg.hu-nak azt mondta, nem akarták élőben beolvasni az ötpontos követelésüket, csak azt akarták kideríteni, miért nem olvassa be a köztévé, az akkori tudósítások nem ezt támasztják alá. Az MTVA korábbi közleménye szerint Hadházy először azt mondta, információt akarnak kérni, majd később azt, "be kell őket engedni a szerkesztőségbe, mert élőben akarják elmondani a nyilatkozatukat."

Hadházy egy élő bejelentkezés elején az egyik stúdióajtó előtt azt mondta, "mi nem szeretnénk bemenni, adják le, amit elmondtunk (előző este ugyanis Hadházy egy kamerába beolvashatta a petíciót). Remélem, hogy nem kell bemenni." A különböző képviselői megnyilvánulásokból is úgy tűnt, személyesen mennének be beolvasni a petíciójukat, a stúdiók bejáratát biztonsági őrök védték.

Hadházyt és Szélt kidobták, Varjut mentő vitte el

Hadházy Ákost és Szél Berndettet december 17-én reggel dobták ki az MTVA székházból. Azelőtt próbált Hadházy egy lépcsőkorláton mászva eljutni valahova az MTVA épületében. Aznap Varju László DK-s politikust is attrocitás érte: egy MTVA-ból kiszivárgott felvételen látszik, amint biztonsági őrök rángatják és egyikük rá is ül a képviselőre.

Varjut aznap este mentő vitte el, a zárójelentés szerint zúzódások keletkeztek testén.

Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója korábban arról beszélt, az MTVA-ban alkalmazott erőszakkal a rendszer új arcát mutatta meg, jogászok szerint pedig a képviselőket nem dobhatták volna ki a székházból.