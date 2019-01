Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon. Ilyen még nem történt.","shortLead":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon...","id":"20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae94a7-941b-48d3-b6d7-3f9f11278622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. január. 21. 18:33","title":"Nem lesz több száguldozás a német autópályákon a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétették a volt Paks-ügyi államtitkár vagyonnyilatkozatát. Aszódi Attila tavaly 3,8 millió forinttal növelte a megtakarításait.","shortLead":"Közzétették a volt Paks-ügyi államtitkár vagyonnyilatkozatát. Aszódi Attila tavaly 3,8 millió forinttal növelte...","id":"20190122_Lakaskiadassal_egesziti_ki_a_jovedelmet_a_levaltott_Paksugyi_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1c44b7-1e99-4659-a31a-677330ee8807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2554dbf3-8261-48ed-999f-f63752f122a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Lakaskiadassal_egesziti_ki_a_jovedelmet_a_levaltott_Paksugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. január. 22. 12:17","title":"Lakáskiadással egészíti ki a jövedelmét a leváltott Paks-ügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyminiszteri poszt várományosának kft.-je a többmilliárdos miniszterelnökségi megbízások után az apróért is lehajol a jelek szerint. ","shortLead":"Az igazságügyminiszteri poszt várományosának kft.-je a többmilliárdos miniszterelnökségi megbízások után az apróért is...","id":"20190122_Nem_talalt_jobb_kozbeszerzesi_tanacsadot_az_Emmi_a_fideszes_Bajkai_Istvan_cegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e651f9-59d2-4a58-b1d5-05c77ebcb363","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nem_talalt_jobb_kozbeszerzesi_tanacsadot_az_Emmi_a_fideszes_Bajkai_Istvan_cegenel","timestamp":"2019. január. 22. 16:37","title":"Nem talált jobb közbeszerzési tanácsadót az Emmi a fideszes Bajkai István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő dicsekedett lelkesen a Facebookon. A sajátos műgyűjtési módszerrel megszerzett festményeket a Janus Pannonius Múzeum helyezte el a kormánypárti politikusnál, hogy \"felékesítse\" a tárgyalóját. ","shortLead":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő...","id":"20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c390425-f5c4-41d2-800f-0fa1b67f879c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 06:00","title":"A pécsi múzeum \"letétbe\" adott festményeket a fideszes képviselő irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","shortLead":"Összesen 11 ezer tonnáról van szó, zöldség-gyümölcs, húsáru, édesség is volt a begyűjtött élelmiszerek között.","id":"20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c956b0-b516-4d5d-8031-a0877ce236f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_65_milliard_forint_erteku_elelmiszert_mentett_meg_tavaly_az_Elelmiszerbank","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"6,5 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg tavaly az Élelmiszerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis milyen sorrendben és milyen irányban húzza be a két, egymást keresztező vonalat. Ön melyikre szavaz?","shortLead":"Tízezrek kattantak rá egy bejegyzésre, pedig csak arról érdeklődött valaki, hogy ki hogyan írja le az X betűt, vagyis...","id":"20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f215e2cd-e7fa-4b1c-afdc-33bd5dc831a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f4c2d7-e13c-4234-bd35-9d6e438c1ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_twitter_x_viralis_poszt_viralis_bejegyzes","timestamp":"2019. január. 21. 20:03","title":"A kérdés, ami tízezreket tart lázban a neten: ön hogyan írja le az X-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d598049-1996-47db-80b1-743f0ab830f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék körüli részesedést szerezne az OTP a szlovén bankszektorban.","shortLead":"Tíz százalék körüli részesedést szerezne az OTP a szlovén bankszektorban.","id":"20190121_Szloveniaban_terjeszkedne_az_OTP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d598049-1996-47db-80b1-743f0ab830f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebdf189-df6b-40b4-ad7c-5969a911fee4","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Szloveniaban_terjeszkedne_az_OTP","timestamp":"2019. január. 21. 07:29","title":"Szlovéniában terjeszkedne az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]