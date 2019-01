A 19 éves Nagy Blanka nevét egy pillanat alatt ismerte meg az ország. Nem ő az első ilyen, az elmúlt években többen is hirtelen tettek szert országos ismertségre egy kormányellenes megmozdulás idején, majd tűntek el a közélet süllyesztőjében. Mi lett velük, hogyan látják szereplésüket, ennek próbátunk utánajárni.

„Nem nyilatkozom”

Emlékeznek még Istvánffy Andrásra? 2011, az új Alaptörvény elfogadása után került a 4K!, azaz Negyedik Köztársaság Párt a politika sűrűjébe. A párt, korábban mozgalom koordinátoraként először március 15-én beszélt az Egymillióan a Sajtószabadságért csoport által szervezett tüntetésen, október 23-án bejelentette a 4K! párttá alakulását, ennek alakuló kongresszusát 2012 áprilisának végén meg is tartották.

Istvánffy András © Fazekas István

Hosszú jövő nem állt a szervezet előtt: a párt 2016 októberi feloszlása nem sokakat ért váratlanul. Ennek egyik oka az volt, hogy 2013-ban meghiúsult az LMP-4K! választási szövetség. Istvánffy akkor azt mondta, radikálisabban gondolkodtak arról, hogyan lehet más a politika. A volt pártelnök a volt pártjáról most azonban nem akart a hvg.hu-nak beszélni, úgy tudjuk, PR-területen dolgozik.

Szintén a 2011-es tüntetéseken tűnt fel Karsay Dorottya, aki az egyik első fecske volt a NER-ben megnyilatkozó politikai dühös fiatalok körében.

Mekkorát változott a világ: akkor még azt mondta Karsay, "az Egymillióan a sajtószabadságért azért jó civil kezdeményezés, mert minden alkalommal világossá teszik, hogy a csoportnak nincsenek közvetlen politikai ambíciói". (A csoportból fejlődött ki később az Együtt.)

Karsay volt egyben az első olyan politikai üstökös, aki előadóművészként is nagyot ment: a Nem tetszik a rendszer című dal előadójaként építette a civil politikai kezdeményezéseket, igyekezett meghozni a kedvet az alulról szerveződéshez. Akkor sem hagyta szó nélkül a hatalom az ugribugrit: Karsayt az akkor minisztériumi kommunikációs munkatárs Böszörményi Nagy Gergely támadta meg a Mandineren. Karsay nem válaszolt többszöri megkeresésünkre.

Szintén egy-két pillanat alatt lett ismert Kövesdi Veronika, aki 2016-ban az Együtt februári tüntetésén szónokolt keményen. Olyanokat mondott, mint „A hatalom azoké, akik titeket, akiknek a nyakkendője Orbán Viktorok és Habony Árpádok seggéből lóg ki, el fognak zavarni”. Jellemző az állapotok elfajulására, hogy az akkoriban példátlanul kemény beszéde ma már mérsékeltnek tűnik.

Kövesdi Veronika egyetemista beszédet mond az Együtt - a Korszakváltók Pártja demonstrációján az I. kerületi Lánchíd utcában 2016. február 28-án © Túry Gergely

A ma 27 éves nőnek ez volt az első beszéde, az ELTE-re járt ekkor média szakra, az Igazmondó Alapítvány korrupcióellenes szervezet önkéntese volt. Kövesdit e-mailben kértük, nyilatkozzon, annyit válaszolt, „sajnos nemet kell mondanom”.

Nem tudtunk beszélni Sándor Máriával sem, aki 2015-ben tiltakozott a nővérek körülményeinek javításáért fekete ruhában. Később kirúgták a Péterfy Sándor utcai kórházból, aztán visszavették a titltakozások hatására, majd a végén ő mondott fel.

Sándor Mária az Egészségügyről Akciószervezet biztonságos betegellátásért és a bérek emeléséért szervezett tüntetésén a Kossuth téren 2015. május 12-é © Túry Gergely

Emlékezetes, hogy több tüntetésen is beszédet mondott, majd 2016-ra úgy gondolta, visszalép a közélettől. 2017-ben az Atv-nek azt nyilatkozta, volt öngyilkossági kísérlete is. Megpróbáltuk felvenni vele is a kapcsolatot, de a hang, aki felvette a telefonját, azt mondta, nem tudja adni, és ne is keressük.

Nem kereste meg egy politikai erő sem, pedig a tüntetések sztárja volt

2016-ban ismerte meg egy ország a nevét a tüntetéseken felszólaló Pukli Istvánnak, a Teleki Blanka Gimnázium igazgatójának, aki az oktatási rendszer visszásságai miatt rúgta össze a port a Klikkel, illetve a politikai elittel. Hamar a Tanítanék Mozgalom vezetője lett, de aztán gyorsan elhagyta, mert szerinte túl közéleti-ellenzéki jelleget öltött. Viszont lemondott a Teleki Blanka Gimnázium éléről, hogy pártot alapítson, egy értékelvű konzervatív szervezetet próbált összehozni. A Polgári Világ formáció 2017 augusztusára állt össze, de november végén már azt lehetett olvasni, Pukli egy budai általános iskolában kezdett el dolgozni.

Pukli István beszél a Tanítanék mozgalom egyórás időtartamra meghirdetett polgári engedetlenségén a budapesti Teleki-gimnázium előtt 2016. március 30-án © Túry Gergely

A hvg.hu-nak most azt mondja, épp most fog munkahelyet váltani, egy alapítványi iskolában kapott munkát két év keresés után. Pukli úgy gondolja, a hosszas keresésnek köze volt a politikai aktivitásához. Rengeteg állást pályázott meg: nemcsak pedagógusnak jelentkezett, hanem a versenyszférába. is. Ám a legtöbb helyről visszajelzést sem kapott, ahol pedig válaszra méltatták, a meglévő állami megrendeléseiket féltve utasították el. Egyedül egy budai, alternatív módszertanú, ám Klik-es általános iskola fogadta be. „Köszönettel tartozom nekik ezért.”

„Végre nagyobb lesz a mozgásterem. Egy alapítványi iskolában azért még mindig nagyobb a lehetőség arra, hogy az előírt bigott vonalasság helyett kreativitásra és kritikus gondolkodásra neveljük a gyerekeket.” Úgy látja, sem civilként, sem politikusként nincs lehetőség manapság. Bár azt mondja, ez nem az ő ideje, ha egy politikai erő megkeresné, azon elgondolkodna. 2016-ban „elég sarkosan fogalmaztam minden létező parlamenti politikai formációval kapcsolatban. Talán ez volt az oka annak, hogy senki sem keresett meg”. Pukli ezt most azzal magyarázza: akkor egy dolog hajtotta, hogy a fia szemébe tudjon nézni, ha felnő. Úgy érzi 2016-ban ezért mindent megtett.

A Tanítanék kifulladt, „tudjuk, minden ügy három hónapig tart”, a tüntetésekre egyre kevesebben jöttek el. Mára egyértelmű lett, bármit le lehet nyomni a pedagógustársadalom torkán - vonja meg a mérleget Pukli István.

„A gyámügyesek sem értették, mit keresnek nálunk”

Rékasi Zsigmond is villámkarriert futott be a politikai ifjútitánság szakmájában. Rékasi Károly színész ma 17 éves fiának 2018 januárjában azzal kellett szembenéznie, hogy a rendőrség lefoglalta a számítógépét, házkutatást tartott nála graffitizés gyanúja miatt (ezt az aránytalanságot a TASZ is szóvá tette). Rékasi költő, a Renegátlástalanok csoport vezetője, és különböző akciókat szervezett. Elmentek a Pesti Srácok szerkesztőségének kedvenc kocsmájába, hogy számon kérjék a kormánypárti sajtótermék tevékenységét.

Rékasi Zsigmond © Hír Tv

Később részt vett pár tüntetésen, megpróbálta vidéken is szervezni a Renegátlástalanok körét. Aztán egy csapásra megszelídült: arról írt, eltűnt belőle a harag, "nem old meg semmit" a rendőrsorfalas hőbörgés.

Rékasi a hvg.hu-nak azt azzal indokolja: az ellene gyújtogatás miatt folyó nyomozás (tagadja a vádat, a szerk.) miatt fogta vissza magát. Az eljárás Rékasi családi életére is hatással volt: a gyámügy ellátogatott az otthonukba, hogy felmérje, mennyire veszélyezteti a 17 éves fiú életét a színész házaspár szülők viselkedése. Ők egyébként elejétől fogva kiálltak Zsigmond mellett.

Rékasi azt mondja, "a gyámügyesek sem értették, mit is keresnek nálunk", de ki kellett menniük. A fiúnak a családsegítőt is fel kellett keresnie. De itt nem álltak meg a retorziók: Rékasit ellehetetlenítették az iskolájában, amelyet ott kellett hagynia. Ezután lázas iskolakeresés következett, a forgatókönyv mindig ugyanaz volt: a jó tanuló Rékasinak eleinte örültek az állami intézmények, majd pár napra rá közölték, mégsem tudják fogadni, nincs férőhely, stb. Az államiak után az alapítványi iskolák legalább őszintébbek voltak: kijelentették, nem merik soraik közé fogadni Rékasit. Végül egy intézmény befogadta, de inkább nem nevezné meg, nehogy bármi retorzió érje.

Hirtelen kiderült, összeférhetetlen, ami korábban nem volt az

2018 kezdete már kicsit megidézte 2019 elejét: Kálló Dániel Független Diákparlament-szóvivőt meghívták az Echo TV-be, és ott Velkovics Vilmos próbálta élő műsorban kioktatni magyarból a fiatal szónokot. Sem a mondatelemzés, sem a megalázás nem jött össze. A műsorszám később az Echo TV-nek is sok lehetett, mert megpróbálták eltüntetni az internetről. A diákparlament az oktatásban szerinte szükséges változásokért szervezett több, elég jelentős tüntetést 2018 elején.

Kálló Dániel az Echo TV stúdiójában © YouTube

Kálló továbbra is dolgozik a Diákparlamentben mint szóvivő és aktív tag. Vele annyi történt - tudtuk meg -, hogy a Strukturált Párbeszéd uniós program pályázata után, a két magyarországi delegált egyikeként részt vett abban a konferenciasorozatban, amely az európai ifjúsági ügyekben fogalmazta meg a diákság véleményét. Ide minden tagállam, illetve a társult tagok is delegáltak tagokat.

A választások előtt tárgyalt Kálló a magyar delegáltakat küldő Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) elnökségével, megbeszélték azt is, hogy a diákparlamenti munkája nem okoz gondot, ha ilyenkor mindig hangsúlyozottan diákparlamenti tisztségviselőként szólal meg. A választások után, egész pontosan szeptemberben új vezetése lett a NIT-nak. Ekkor már kettő lement az összesen három konferenciából.

Valahogyan eljutott hozzá, hogy a korábbiaktól eltérően nincs meghívva az utolsó konferenciára. Végül az esemény előtt pár nappal e-maiben arra utaló információt kapott, hogy a diákparlamenti szerepköre mégsem összeegyeztethető a delegálti pozíciójával. Ez Kálló szerint politikai diszkrimináció. A szóvivő szomorú, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát ilyen retorzió kísérheti. Szerinte az a baj, hogy nincs vitakultúra, a velünk egyet nem értőkkel vagy mondatot elemeztetünk, vagy kirúgjuk őket.

Van, akinek bejött az akciózás – a Fidesz hálája nem maradt el

Deutsch Tamás hétfőn délután írt a Facebook-ra egy rövid véleményt Nagy Blanka történetére fűzve. A Fidesz EP-képviselője név nélkül ugyan, de Loppert Dániel 17 évvel ezelőtti ügyét melegítette fel. „Hazaáruló” – ezt kiabálta Loppert 2002 nyarán Kapolcson az akkori miniszterelnöknek Medgyessy Péternek.

„2002-ben (szoclib hatalom, tehát virágzó demokrácia😂) egy diák odakiáltja (az egyébként tényleg hazaáruló miniszterelnöknek), hogy hazaáruló, oszt rendőri intézkedés áldozata lesz, büntetőeljárás indul ellene és bíróság elé állítják, 2019-ben pedig (Fidesz kormány, tehát romokban a jogállam😂) egy tanuló egy ellenzéki tüntetésen mindenféle trágár sületlenségeket hadovál a köztársasági elnökről, oszt “csúnyákat” írnak róla a sajtóban.

Tessék választani!

Ennyi.”

Loppert hamar ismert lett. Belépett a Fideszbe, aztán Rogán Antal személyi titkára lett, és alapító tagja a Fidesz Ifjúsági Tagozatának.

Loppert Dániel © MTI / Vajda János

A 2006-os országgyűlési választáson a Fidesz országos listáján, 2010-ben pedig az önkormányzati választáson a párt budapesti listáján szerepelt. Azóta volt az állami NIF szóvivője, bekerült az Eximbank vezetésébe is, jelenleg a MÁV kommunikációs igazgatója.

Úgy tűnik tehát, hogy az NER civil ellenzékének igenis van vesztenivalója, fakadjon az valamiféle vélt vagy valós megfelelésvágyból, "fortélyos félelemből", esetleg direkt kézi vezérlésből. Ahogy az is szembeszökő, hányan nem mernek már csak nyilatkozni sem korábbi tetteikről. A Fidesz szokás szerint nem hagy senkit az út szélén, a hozzá lojálisakról legendásan gondoskodik, az ellenzéki pártok viszont nem töltenek be ilyen szerepet.

Nagy Blanka: „Ahogy lesz, úgy lesz”

Mikor Nagy Blankát kérdezzük, nem tart-e attól, hogy eltűnik ő is az 15 perc világhír után, ennyit válaszol: "Ahogy lesz úgy lesz. De mindenképp szeretnék részt venni tüntetéseken. Nem a hírnév miatt, hanem amiatt, mert nekem fontos ez az egész." A retorzióktól pedig nem fél.