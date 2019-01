Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cikkünket a friss információkkal bővítjük! ","shortLead":"Cikkünket a friss információkkal bővítjük! ","id":"20190128_Havazas_Budapesten_tobb_buszjarat_is_leallt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809f0a85-1215-4cd8-a2fd-551763c978df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Havazas_Budapesten_tobb_buszjarat_is_leallt","timestamp":"2019. január. 28. 11:11","title":"Havazás Budapesten: több buszjárat is leállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két paródia egy csapásra.","shortLead":"Két paródia egy csapásra.","id":"20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362bd4de-8fce-48e5-ac82-f3ddb20d6e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d16e92f-ed83-4642-b7e5-613fef9647ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_bodocs_tibor_ady_endre_latinovits_zoltan_vers_mindenkinek","timestamp":"2019. január. 28. 12:09","title":"Bödőcs írt egy Ady-verset, és elmondta mint Latinovits – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felfüggesztette a hódmezővásárhelyi polgármester a legutóbbi a csütörtöki rendkívüli közgyűlés döntését, amely a Fideszes képviselők ellenőrzése alá vonta volna a helyi önkormányzati havilap szerkesztését. Igaz, csak a februári lap jelenhet még meg cenzúra nélkül.","shortLead":"Felfüggesztette a hódmezővásárhelyi polgármester a legutóbbi a csütörtöki rendkívüli közgyűlés döntését, amely...","id":"20190127_MarkiZay_Peter_megtorpedozta_a_Fidesz_cenzurat_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab999ac-390a-4c43-908b-5995e1fca8d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_MarkiZay_Peter_megtorpedozta_a_Fidesz_cenzurat_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. január. 27. 17:24","title":"Márki-Zay Péter megtorpedózta a Fidesz cenzúrát Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében, az őt képviselő TASZ szerint a büntetőpere az ügyészség feltűnő szakmai hozzá nem értése mellett zajlik.","shortLead":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében...","id":"20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7504b-e32c-4b16-8999-39c95ab7f7de","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","timestamp":"2019. január. 27. 14:18","title":"Nyolc évet kaphat a Telekomot figyelmeztető hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","shortLead":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","id":"20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f75b81-0b50-44b9-afcb-4ce8879e00c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 28. 11:51","title":"Öngyilkos lett egy minisztériumi futár, zaklatás miatt lemondott a miniszter Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","shortLead":"Háromszor dézsmáltak meg egy kishegyesi földterületet.","id":"20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f61322-e82b-4875-a3a8-410390369676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c96203-4183-4fb0-b6eb-3128ef1a5454","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_1200_kilo_feherrepat_loptak_a_makoi_sorozatzoldsegtolvajok","timestamp":"2019. január. 28. 09:57","title":"1200 kiló fehérrépát loptak a makói sorozat-zöldségtolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártirodák mellett Budapest több pontján felállított sátrakban is lehet szavazni. ","shortLead":"Pártirodák mellett Budapest több pontján felállított sátrakban is lehet szavazni. ","id":"20190128_Ma_kezdodik_az_ellenzeki_elovalasztas_elso_forduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271da685-a72e-414f-9685-4a4b019de151","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Ma_kezdodik_az_ellenzeki_elovalasztas_elso_forduloja","timestamp":"2019. január. 28. 08:34","title":"Ma kezdődik az ellenzéki előválasztás első fordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f35d6-e227-4f63-927b-3844dfa3d2f7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Immár hét éve 3 százalék alatt tartja az államháztartás hiányát a kormány, ami szigorú, fegyelmezett fiskális politikára utal. A részletekben azonban ezúttal is ott az ördög.","shortLead":"Immár hét éve 3 százalék alatt tartja az államháztartás hiányát a kormány, ami szigorú, fegyelmezett fiskális...","id":"201904__allamhaztartas__felemas_sikerek__beomlo_szazmilliardok__trukkozon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f35d6-e227-4f63-927b-3844dfa3d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07fcaeb-dd64-49f6-8b87-488057b07c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201904__allamhaztartas__felemas_sikerek__beomlo_szazmilliardok__trukkozon","timestamp":"2019. január. 27. 10:00","title":"Millió trükkje van a kormánynak a pénzszerzésre, de jóléti célokra nemigen költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]