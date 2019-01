Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","shortLead":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. ","id":"20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ced4d0f-ac5e-49e4-831f-38bcc27956c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Kigyulladt_korhazban_halt_meg_ket_ember_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 29. 19:32","title":"Kigyulladt kórházban halt meg két ember Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett keyless funkció sokkal kényelmesebbé teheti az autók használatát, de komoly biztonsági kockázatot rejt magában.","shortLead":"Az úgynevezett keyless funkció sokkal kényelmesebbé teheti az autók használatát, de komoly biztonsági kockázatot rejt...","id":"20190130_szinte_barmilyen_kulcs_nelkuli_auto_el_lehet_lopni_itt_a_teljes_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b9862b-26a2-4f56-9f9a-525f9fcb037e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_szinte_barmilyen_kulcs_nelkuli_auto_el_lehet_lopni_itt_a_teljes_lista","timestamp":"2019. január. 30. 06:41","title":"Szinte bármilyen kulcs nélküli autót egyszerűen el lehet lopni, itt a teljes lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták, a készülékek után ugyanis kisebb az érdeklődés a vártnál. Most úgy tűnik, meglépik azt, amit már rég meg kellett volna: csökkentik az iPhone-ok árát.","shortLead":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták...","id":"20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2778b07-fcd7-4393-80ea-427d42ae8650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","timestamp":"2019. január. 30. 15:03","title":"Az Apple rájött, hogy túl drága az iPhone, Magyarországon is csökkenthetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest elfogadható mértékben csökkent. ","shortLead":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest...","id":"20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816df07b-63d8-4327-9255-d65b47bc2682","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. január. 30. 17:21","title":"Milyen állapotban van egy Tesla 560 ezer kilométer után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","id":"20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d07ec-ff81-4999-9390-ddc72aeb85aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","timestamp":"2019. január. 29. 18:04","title":"A milliárdos Széles Gábor és fideszes képviselők is kaptak állami pénzt a szállodájukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre egy krátert a vörös bolygó felszínén, ami korábban nem volt ott.","shortLead":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre...","id":"20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75099fb-736b-441f-ba8a-9c49df21160d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","timestamp":"2019. január. 29. 19:03","title":"Lefotózták a Mars legfiatalabb kráterét, alig féléves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","id":"20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6103bd7-c8bd-40a4-a8aa-8a22f1db1c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 29. 12:40","title":"Orbán cáfolta, hogy Amerika bizalma megrendült volna Magyarországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]