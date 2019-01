Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris Tanácsa. A szigorítás márciusban indulhat.","shortLead":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris...","id":"20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26b232d-8a2c-4415-8b3c-656ca198e8d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","timestamp":"2019. január. 29. 17:35","title":"A tavaszt várják az elemzők az MNB keddi kamatdöntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket tartalmaznak attól függően, melyik piacra mennek.","shortLead":"Az EU-s laboratóriumok is kimutatták már 20 esetben, hogy ugyanazok a termékek ugyanazzal a cimkével más összetevőket...","id":"20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade4611e-1da5-4d9e-a012-a74bb454fe1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a002619-6b11-4cb2-81de-7b7c2b06f36d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Az_EU_is_ugy_latja_mas_minosegu_elelmiszert_kapnak_bizonyos_tagallamok","timestamp":"2019. január. 30. 14:33","title":"Az EU is úgy látja, más minőségű élelmiszert kapnak bizonyos tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra hátralévő idejében gázálarcban kellett ülniük a padokban.","shortLead":"Különleges módját választotta egy oroszországi tanár a késve érkező diákok megfegyelmezésének: a későknek a tanóra...","id":"20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c79fce8-a52e-4233-8fe0-2c7f11ec475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db76f87-b4ce-43a6-b412-2c97b7ff0ac5","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Gazalarcot_a_keso_nebuloknak","timestamp":"2019. január. 29. 16:39","title":"Gázálarcot a késő nebulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elapadt a hazai burgonyakészlet, a folyamatosan csökkenő vetésterület, valamint az alacsony tárolókapacitás miatt általában csak január végéig, február közepéig tart ki a magyarországi termés.","shortLead":"Elapadt a hazai burgonyakészlet, a folyamatosan csökkenő vetésterület, valamint az alacsony tárolókapacitás miatt...","id":"20190130_hazai_burgonyakeszlet_csokkenes_piac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5edd946-a0f9-4320-b050-a8c32a9219f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_hazai_burgonyakeszlet_csokkenes_piac","timestamp":"2019. január. 30. 05:28","title":"Lassan nem lesz hazai krumpli a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","shortLead":"Olyan még nem volt, hogy a kormányt ne delegált volna valakit a sztrájkbizottságba, ez azonban most megtörtént.","id":"20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5644cad2-eb93-4e34-82c1-578286ff2a96","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_PDSZ_A_kormany_megsertette_a_sztrajktorvenyt","timestamp":"2019. január. 29. 13:33","title":"PDSZ: A kormány megsértette a sztrájktörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","shortLead":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","id":"20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7dd9d-3181-45b4-8432-42a79dd6c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","timestamp":"2019. január. 30. 05:08","title":"Olyan hideg van az Egyesült Államokban, hogy percek alatt fagyási sérüléseket lehet szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58b498-e6f1-4fc7-a873-936ae8f07a80","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","timestamp":"2019. január. 30. 17:02","title":"A kormányhoz dörgölőzik a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]