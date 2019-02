Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá – így szól az újabb álhír, amely a Facebook mellett egyre több kamuhíroldalon is felbukkan. Az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa szerint az ilyen írások súlyosan csorbítják a létező ellátási rendszer hitelességét, a férfi ugyanis él.","shortLead":"Hiába hívtak segítséget egy Gyáli úti hajléktalanhoz, senki, még az egyesületek munkatársai sem mentek ki hozzá –...","id":"20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51e578c-1b17-4a94-83ce-cd3762130300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_alhir_hazugsag_hajlektalan_budapest_gyali_ut_kihules_szocialis_munkas_hajlektalanellatas","timestamp":"2019. február. 04. 09:03","title":"Most egy budapesti hajléktalanról terjed óriási hazugság a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7252a1-375f-41a4-8e5d-345d7112995b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buddy Holly mindössze 22 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Buddy Holly mindössze 22 éves volt.\r

\r

","id":"20190203_Hatvan_eve_zuhant_le_a_rock_and_roll_egyik_legnagyobb_csillaganak_gepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7252a1-375f-41a4-8e5d-345d7112995b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fc24f5-cf74-4384-a263-f96777274d2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190203_Hatvan_eve_zuhant_le_a_rock_and_roll_egyik_legnagyobb_csillaganak_gepe","timestamp":"2019. február. 03. 08:49","title":"Hatvan éve zuhant le a rock and roll egyik legnagyobb csillagának gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az NFL történetének legkevesebb pontot hozó nagydöntőjén hatodik bajnoki címét szerezte a New England Patriots.","shortLead":"Az NFL történetének legkevesebb pontot hozó nagydöntőjén hatodik bajnoki címét szerezte a New England Patriots.","id":"20190204_A_New_England_Patriots_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1207f-8c65-495a-a34f-a945cf46e47f","keywords":null,"link":"/sport/20190204_A_New_England_Patriots_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2019. február. 04. 05:05","title":"A New England Patriots nyerte a Super Bowlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait elemző Arizonai Állami Egyetem.","shortLead":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait...","id":"20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e37f206-db2e-42b7-bd24-c3050964669e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","timestamp":"2019. február. 04. 06:03","title":"Jó úton vagyunk, hogy feljussunk a 4,8 km magas hegyre a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7849d35e-7851-4a33-86a4-dacb5c1c2839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a2738-fe79-4f47-9d2c-35aa6f39a89a","keywords":null,"link":"/elet/20190203_Sok_emlekezetes_foto_keszult_az_amerikai_hidegrol_de_ez_mindent_visz","timestamp":"2019. február. 03. 09:25","title":"Sok emlékezetes fotó készült az amerikai hidegről, de ez mindent visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre érkezett meg az összes, a lakók háborognak Geszten. ","shortLead":"Egyszerre érkezett meg az összes, a lakók háborognak Geszten. ","id":"20190204_Kestek_a_kukaholding_szamlai_vizsgalatot_surget_az_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116b977f-9308-4e74-9ef6-ab52a83be7eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kestek_a_kukaholding_szamlai_vizsgalatot_surget_az_ombudsman","timestamp":"2019. február. 04. 15:49","title":"Késtek a kukaholding számlái, vizsgálatot sürget az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27723111-e488-4ad4-affd-68787f12677d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Woody Harrelson dokumentált.","shortLead":"Woody Harrelson dokumentált.","id":"20190204_Ilyen_egy_igazi_hollywoodi_szelfi_a_Super_Bowl_dontojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27723111-e488-4ad4-affd-68787f12677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d901462-5c71-4bc6-ab03-8db23bf00607","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Ilyen_egy_igazi_hollywoodi_szelfi_a_Super_Bowl_dontojeben","timestamp":"2019. február. 04. 08:56","title":"Ilyen egy igazi hollywoodi szelfi a Super Bowl döntöjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4afa592-fec8-4fea-9567-15509b40d949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyotát Spanyolországból lopták.","shortLead":"A vadonatúj Toyotát Spanyolországból lopták.","id":"20190203_Szep_fogas_Csanadpalotan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4afa592-fec8-4fea-9567-15509b40d949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237cef6b-8ded-4c30-905c-158cd82bef9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_Szep_fogas_Csanadpalotan","timestamp":"2019. február. 03. 08:40","title":"Szép fogás Csanádpalotán: gyanús volt a 10 milliós autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]