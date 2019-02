Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfbd938f-7926-4d96-a29c-ec97b7d1db6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem rajongott érte, hogy Jeff Bezos az újságírást népszerűsítette a meccs szünetében.","shortLead":"Nem rajongott érte, hogy Jeff Bezos az újságírást népszerűsítette a meccs szünetében.","id":"20190204_Kiakadt_a_Washington_Post_Super_Bowl_reklamjan_Donald_Trump_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd938f-7926-4d96-a29c-ec97b7d1db6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa22789-3e93-4185-8062-4c588b6c5835","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Kiakadt_a_Washington_Post_Super_Bowl_reklamjan_Donald_Trump_fia","timestamp":"2019. február. 04. 14:14","title":"Kiakadt a Washington Post Super Bowl reklámján Donald Trump fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly mellé 5,86 százalékos ingatlanpiaci hozam társul.","shortLead":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly...","id":"20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556af01-e5db-4e5e-b268-a8a08846ba5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","timestamp":"2019. február. 05. 09:48","title":"Ingatlanpiac: a kiadásban egyre kisebb az üzlet, de az áremelkedésben még lehet bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százasával indított eljárást az ügyészség az egyszerűsített állampolgársági eljárás és fiktív lakcímbejelentések miatt, sok esetben már ítélet is született. A Legfőbb Ügyészség Vadai Ágnes DK-s képviselő levelére válaszolt.\r

\r

","shortLead":"Százasával indított eljárást az ügyészség az egyszerűsített állampolgársági eljárás és fiktív lakcímbejelentések miatt...","id":"20190204_Az_ugyeszseg_csalas_ukran_bejelentes_alllampolgarsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492f8247-6239-411b-8a01-c62fb991c537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0be8e6-f02f-4701-a661-b9986f8d2725","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Az_ugyeszseg_csalas_ukran_bejelentes_alllampolgarsag","timestamp":"2019. február. 04. 12:33","title":"Az ügyészség is elismeri, tömeges csalás volt az ukrán bejelentésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte a hozzáférési utat.","shortLead":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte...","id":"20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a174956-66b9-4991-bf68-99c5d6000205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","timestamp":"2019. február. 05. 13:34","title":"A sírba vitte magával a „széf kulcsát” a bankár, 140 millió dollárhoz nem férnek hozzá a tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee370d9b-1f0c-4892-871c-cfd65a669724","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model 3 tulajdonosa állítja, hogy az Autopilot vészfékezési funkciója mentette meg, amikor egy hóvihar nyomán semmit nem látott maga előtt, és belecsapódott volna egy másik járműbe, ha a Tesla önvezető módja nem segíti ki.","shortLead":"A Tesla Model 3 tulajdonosa állítja, hogy az Autopilot vészfékezési funkciója mentette meg, amikor egy hóvihar nyomán...","id":"20190204_tesla_model_3_autopilot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee370d9b-1f0c-4892-871c-cfd65a669724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c8d494-0929-4571-9b6e-e063be8c89db","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_tesla_model_3_autopilot","timestamp":"2019. február. 04. 09:14","title":"Hatalmasat mentett a Tesla Autopilot egy jeges autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","shortLead":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","id":"20190205_viber_10_frissites_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3194f4d-536f-4730-b248-7ab6061644ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_viber_10_frissites_android_ios","timestamp":"2019. február. 05. 08:03","title":"Nyissa meg a Vibert, máshogy néz ki és új funkciók is jöttek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése miatt – figyelmeztetnek kutatók, akik szerint a jég eltűnése komoly hatással lesz a környéken élő több millió ember életére, valamint fenyegetést jelenthet az ivóvízellátásra és a halfajokra is.","shortLead":"Eltűnhet a téli jégtakaró a Föld északi féltekéjén lévő több ezer tó felszínéről a globális átlaghőmérséklet emelkedése...","id":"20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ca4572-5e99-4541-bd1d-405bfecf234f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_eszaki_felteke_teli_jegtakaro_eltunese_tavak","timestamp":"2019. február. 04. 00:03","title":"Ez nem előrejelzés, ez már a valóság: bejelzett a globális felmelegedés egyik fontos indikátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd3146d-4884-48f3-ad67-85f4922b794f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alapító kongresszust tartott vasárnap Varsóban a Tavasz (Wiosna) nevű, a felmérésekben máris a harmadik legnagyobb támogatottságot élvező párt. Vezetője, Robert Biedron melegjogi aktivista, volt parlamenti képviselő, majd polgármester balliberálisnak jellemezhető programpontokat vázolt fel.","shortLead":"Alapító kongresszust tartott vasárnap Varsóban a Tavasz (Wiosna) nevű, a felmérésekben máris a harmadik legnagyobb...","id":"20190203_Uj_baloldali_part_alakult_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd3146d-4884-48f3-ad67-85f4922b794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dba26d-fefe-42b0-9bd6-500b48be051b","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Uj_baloldali_part_alakult_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. február. 03. 18:57","title":"Új baloldali párt alakult Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]