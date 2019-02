Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8d63c-8e52-47a3-9879-5761cc4ff178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszprémi Petőfi Színház rendezője kérte fel, hogy rendezzen náluk.","shortLead":"A veszprémi Petőfi Színház rendezője kérte fel, hogy rendezzen náluk.","id":"20190208_Pentek_este_mutatjak_be_Marton_Laszlo_uj_darabjat_Veszpremben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e8d63c-8e52-47a3-9879-5761cc4ff178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154e2984-2be5-4289-a43c-e7381c27c8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Pentek_este_mutatjak_be_Marton_Laszlo_uj_darabjat_Veszpremben","timestamp":"2019. február. 08. 19:59","title":"Péntek este mutatják be Marton László új darabját Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af25628-8c76-460e-b075-8043dd29835b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Jövő szerdán, elsőként a XIX. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit (FKF) Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Jövő szerdán, elsőként a XIX. kerületben megkezdődik az idei lakossági lomtalanítás Budapesten - közölte a Fővárosi...","id":"20190209_Lomtalanitas_lesz_egesz_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6af25628-8c76-460e-b075-8043dd29835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597cc118-a184-43f3-b683-3b4a3609509d","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Lomtalanitas_lesz_egesz_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 07:55","title":"Lomtalanítás lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus kollégájának, hogyan végzik ki az MTA kutatóintézeteit.","shortLead":"Birtokunkba jutott annak a beszélgetésnek az összefoglalója, amiben a miniszter részletesen elmondja egy akadémikus...","id":"20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d51766-08b8-4a3c-9ffb-8b073f280fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Palkovics_En_vagyok_az_MTA_legjobb_baratja","timestamp":"2019. február. 08. 15:55","title":"„Én vagyok az MTA legjobb barátja” – megszereztük az MTA-ellenes Palkovics-tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztornán.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi...","id":"20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbcb42-9f6f-4327-8253-60b8dd7be1a2","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","timestamp":"2019. február. 09. 18:50","title":"Szófiai tenisztorna: Fucsovics döntős, kemény ellenfelet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","shortLead":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","id":"20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9378d4-f772-4444-b58a-2b4f836f924c","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","timestamp":"2019. február. 09. 20:07","title":"Ultrák támadtak az antifasisztákra a Becsület napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának torinói záróállomásán.\r

","shortLead":"A férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert szombaton az 500 méteres versenyben a rövidpályás...","id":"20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016d8783-acdd-4074-b54e-beb0fd5d2c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185eafc5-1493-47e7-ae07-42c11d8453c0","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Ezustermes_lett_a_gyorskorcsolya_vilagkupan_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2019. február. 09. 17:43","title":"Ezüstérmes lett a gyorskorcsolya világkupán Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerfős estélyt tartottak Mezőkövesden, ahol Gulyás Gergely miniszter is tiszteletét tette.\r

","shortLead":"Ezerfős estélyt tartottak Mezőkövesden, ahol Gulyás Gergely miniszter is tiszteletét tette.\r

","id":"20190208_Tallai_Az_emberek_ugyanazt_a_kormanyt_tamogatjak_es_szeretnek_egyutt_szorakozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e4bef-894e-4dd1-8420-ca7fd8bf0e95","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Tallai_Az_emberek_ugyanazt_a_kormanyt_tamogatjak_es_szeretnek_egyutt_szorakozni","timestamp":"2019. február. 08. 21:35","title":"Tállai: Az emberek ugyanazt a kormányt támogatják, és szeretnek együtt szórakozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]