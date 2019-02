Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezres tömeg gyűlt össze szombaton Rómában a szakszervezeti szövetségek felhívására a gazdasági növekedést elősegítő politikát követelve a Liga és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) koalíciós kormányától.","shortLead":"Több tízezres tömeg gyűlt össze szombaton Rómában a szakszervezeti szövetségek felhívására a gazdasági növekedést...","id":"20190209_A_garantalt_alapjovedelem_ellen_is_tuntettek_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bdb8d-df66-4587-a0e2-cd4f51e3a2b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_A_garantalt_alapjovedelem_ellen_is_tuntettek_Romaban","timestamp":"2019. február. 09. 15:06","title":"A garantált alapjövedelem ellen is tüntettek Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy-öt hónap múlva, lehetőleg az első holdra szállás 50. évfordulóján akar űrutazást tenni saját űrhajóján Richard Branson brit milliárdos, a Virgin Galactic űripari vállalkozás vezetője. ","shortLead":"Négy-öt hónap múlva, lehetőleg az első holdra szállás 50. évfordulóján akar űrutazást tenni saját űrhajóján Richard...","id":"20190210_virgin_galactic_richard_branson_urutazas_holdraszallas_50_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb4bd38-4605-47ec-9a10-acc164b99782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_virgin_galactic_richard_branson_urutazas_holdraszallas_50_evfordulo","timestamp":"2019. február. 10. 20:03","title":"Richard Branson bemondta a dátumot: felutazik az űrbe a holdra szállás 50. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét terjed a Facebookon egy szöveges bejegyzés, amellyel kapcsolatban már a Facebook is úgy érezte, hogy érdemes megszólalnia.","shortLead":"Ismét terjed a Facebookon egy szöveges bejegyzés, amellyel kapcsolatban már a Facebook is úgy érezte, hogy érdemes...","id":"20190210_facebook_ismerosok_szama_bejegyzes_hoax_atveres_26_ismeros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c2d38c4-35b6-4b32-bf81-3b66480b415c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37022-3755-467c-aeaa-3509b2b6fe28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_facebook_ismerosok_szama_bejegyzes_hoax_atveres_26_ismeros","timestamp":"2019. február. 10. 08:03","title":"A Facebook tényleg csak 26 ismerősünk bejegyzéseit mutatja minden nap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert Bazárhoz. Videósunk ott van a helyszínen, és kérdésekkel várja az érkezőket.","shortLead":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert...","id":"20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e011c-8326-47ec-a8d3-c1eaaf0816af","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","timestamp":"2019. február. 10. 13:33","title":"ÉLŐ videó: érkeznek az Orbán-beszéd nézői, kérdésekkel várjuk őket (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tudorel Toader román igazságügyi miniszter közölte, minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy honfitársa, a román antikorrupciós hivatal éléről kétes körülmények között leváltott Laura Codruta Kövesit nevezzék ki az alakulóban lévő európai uniós ügyészség élére. Az EU-s politikusok szerint a bukaresti ellenállás is azt mutatja, az EU soros elnöki tisztét betöltő Romániában is valós probléma a korrupció. ","shortLead":"Tudorel Toader román igazságügyi miniszter közölte, minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy honfitársa, a román...","id":"20190210_Romania_furja_meg_hogy_egy_roman_legyen_az_unios_fougyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9a79e0-1407-4deb-bab9-bbd74eb502c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Romania_furja_meg_hogy_egy_roman_legyen_az_unios_fougyesz","timestamp":"2019. február. 10. 14:54","title":"Románia fúrja meg, hogy egy román legyen az uniós főügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","shortLead":"A Vasasnál úgy tudták, a 14 éve ott dolgozó férfi munkájára nem volt panasz, most mégis erre hivatkozva bocsátották el. ","id":"20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c560392-17fe-489d-886c-d2f63bf55a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0faebc-4295-4160-9b3c-4fcde7b3f786","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kirugas_Esztergom_Suzuki_alapszervezet_titkar","timestamp":"2019. február. 10. 12:58","title":"Azonnal kirúgták az esztergomi Suzukiból a férfit, aki a most induló alapszervezet titkára lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.","id":"20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9df507d-f419-4a7f-b626-f51116114149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ac4f6-a992-4331-b141-ced1bb33efe2","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20190210_Ket_ember_meghalt_reggel_az_M1esen","timestamp":"2019. február. 10. 09:10","title":"Két ember meghalt reggel az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi a riasztóan magas banki költségekre hivatkozva a Jobbik.\r

","shortLead":"Legalább az átlagbér erejéig tegyék ingyenessé a banki átutalásokat és alapvető tranzakciókat - ezt kezdeményezi...","id":"20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d401c9e5-9d27-4c28-80b1-f6c765b5cfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5446-d7c9-4a9d-9e49-235aa60037cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Jobbik_bankok_ingyen_utalas_kampany","timestamp":"2019. február. 09. 14:50","title":"Nekiment a \"fosztogató\" bankoknak a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]