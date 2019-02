Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországon négyféle hóvirág él, ezek közül az egyik fajta védett. ","shortLead":"Magyarországon négyféle hóvirág él, ezek közül az egyik fajta védett. ","id":"20190211_Borton_is_jarhat_a_hovirag_letepeseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8503401a-d8ae-499d-8fb7-a993d6e9ebce","keywords":null,"link":"/itthon/20190211_Borton_is_jarhat_a_hovirag_letepeseert","timestamp":"2019. február. 11. 05:59","title":"Börtön is járhat a hóvirág letépéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott hagyott több mint száz kádnyi, már kész halszószt. Bár Kanada ezen a részén általában hideg van, a szósz természetesen megromlott, s az üzemnek helyet adó St. Mary-ben évek óta elviselhetetlen bűz terjeng. Egyelőre senki sem akarja elvinni a kádakat.","shortLead":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott...","id":"20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e99fb4-b9c1-4b1e-a913-58e2a7493ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","timestamp":"2019. február. 09. 08:27","title":"17 éve szenved az otthagyott rothadó halszósz bűzétől egy kanadai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb bozóttüze miatt, és továbbiaknak kell készülnie arra, hogy biztonságos helyre költözzön - közölte szombaton a rendőrség.","shortLead":"Már mintegy háromezer embernek kellett elhagynia otthonát Új-Zélandon az ország történetének egyik legpusztítóbb...","id":"20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fa945a-5fab-437d-9242-543df335dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egyelore_megfekezhetetlen_az_ujzelandi_bozottuz","timestamp":"2019. február. 09. 08:54","title":"Egyelőre megfékezhetetlen az új-zélandi bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szén-monoxid-mérgezésben meghalt egy ember Székesfehérváron - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","shortLead":"Szén-monoxid-mérgezésben meghalt egy ember Székesfehérváron - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","id":"20190209_Ismet_olt_a_szenmonoxid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad57ba-83e1-47d5-aa1b-029ab541dd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Ismet_olt_a_szenmonoxid","timestamp":"2019. február. 09. 07:58","title":"Ismét ölt a szén-monoxid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette pénteken a romániai Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). A kronika.ro beszámolója szerint elmúlt héten országszerte több mint háromezer influenzás esetet igazoltak.","shortLead":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette...","id":"20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d062e-32c6-49f8-a908-3dd1eb0fc01c","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2019. február. 09. 10:10","title":"Százhoz közeledik az influenza romániai halálos áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt a kormány a ferihegyi repülőtér üzemeltetőjének; Magyar Nemzet néven jelenik meg a Magyar Idők. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ötvenmilliárd forint fölött jár a kártérítés, amelyet az állam fizethet az utalványos piac átalakítása miatt; beszólt...","id":"20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73438c3-30cd-436c-bb29-31424c449fe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190210_Es_akkor_ujabb_tizmilliardokba_kerulnek_a_kormany_bolcs_dontesei","timestamp":"2019. február. 10. 07:00","title":"És akkor újabb tízmilliárdokba kerülnek nekünk a kormány döntései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása óta először számolhatott be nettó nyereségről a Spotify. Kár, hogy ez nem hosszú távú tendencia, legalábbis ezt jelzik az idei kilátások.","shortLead":"Fennállása óta először számolhatott be nettó nyereségről a Spotify. Kár, hogy ez nem hosszú távú tendencia, legalábbis...","id":"20190209_spotify_2018_q4_netto_nyereseg_felvasarlasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4f5d72-c319-41c2-be68-07b5470b7bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_spotify_2018_q4_netto_nyereseg_felvasarlasok","timestamp":"2019. február. 09. 15:03","title":"Ideje volt: egy kis időre pénzt termelt a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3e48ad-1e75-4df3-806a-0e450810aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezérigazgatói megjelenés elől, praktikum hátul.","shortLead":"Vezérigazgatói megjelenés elől, praktikum hátul.","id":"20190208_bmw_m7_touring_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3e48ad-1e75-4df3-806a-0e450810aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7129894f-baaa-45a9-bb5d-f5a0e154475d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_bmw_m7_touring_kombi","timestamp":"2019. február. 09. 09:23","title":"A családi autók abszolút királya lenne egy ilyen BMW M7 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]