[{"available":true,"c_guid":"042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","shortLead":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","id":"20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca2624-1bb3-4ab3-be87-872aeaea8a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","timestamp":"2019. február. 10. 13:38","title":"Megütöttek egy utast az 1-es villamoson, őket keresi a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp az erőszakos tüntetők elleni fellépés törvényi szigorítása elleni tüntettek, amikor a tragikus esemény történt.\r

