[{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","shortLead":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","id":"20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7032c-2ca2-4c97-981e-a5e20b4abe6e","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Havas Henrik: „Sokan azt gondolták, hogy engem kinyírtak, de ez nem igaz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és a Madártani Egyesület már korábban is rajta volt, de most újabb meglepő nevek kerültek fel.","shortLead":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és...","id":"20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befaf990-b893-4eb3-ad40-264cdca82038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","timestamp":"2019. február. 08. 10:32","title":"A zsonglőrök és a madárbarátok után az Autóklub is felkerült a Soros-szervezetek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek jelentek meg a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. ","shortLead":"Újabb részletek jelentek meg a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. ","id":"20190208_Meg_45_honapig_Budapesten_maradnak_a_sziami_ikrek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514f2630-dd43-4740-a13a-599c837b5e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005bf394-0a97-43ad-a534-f1d1edcf73b2","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Meg_45_honapig_Budapesten_maradnak_a_sziami_ikrek","timestamp":"2019. február. 08. 14:59","title":"Még 4-5 hónapig Budapesten maradnak a sziámi ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A klímaváltozás már nemcsak a jegesmedvék és az unokáink problémája, hanem a mi életünket teszi tönkre jelen pillanatban is. A pániknak azonban nincs értelme, és idő sincs már arra, hogy politikusokra és nagyipari vállalatokra mutogassunk. A szakértők szerint jobb, ha már most átkalibráljuk a gondolkodásunkat, hogy fenntartható legyen az életvitelünk. Ez sok energiát fog igényelni, de egyszerűen nincs más választásunk.","shortLead":"A klímaváltozás már nemcsak a jegesmedvék és az unokáink problémája, hanem a mi életünket teszi tönkre jelen...","id":"20190208_30_ev_alatt_teljesen_meg_kell_szabadulnunk_a_szentol_az_olajtol_es_a_gaztol__mi_az_on_feladata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5549b0-4b3a-4664-8154-1fe1b1643feb","keywords":null,"link":"/elet/20190208_30_ev_alatt_teljesen_meg_kell_szabadulnunk_a_szentol_az_olajtol_es_a_gaztol__mi_az_on_feladata","timestamp":"2019. február. 08. 17:25","title":"A klímakatasztrófa nem lesz, hanem van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent eladott. ","shortLead":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent...","id":"20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c80bb1-4763-4034-9613-165ace37b0b0","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","timestamp":"2019. február. 08. 17:27","title":"Náray Tamás készen áll a külföldi költözésre, még a szabászasztalát is eladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","shortLead":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","id":"20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b48854-4168-4d02-a26c-e161402bd963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","timestamp":"2019. február. 08. 11:28","title":"Megszűnt az Erzsébet-utalvány, megy vele a gyermekvédelmi támogatás is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába...","id":"20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=101fa223-86b8-4d45-b724-ee1bc2274502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a207a9c-71bf-493d-864d-0eb5ebbb7b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_motorola_moto_g7_szeria_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2019. február. 07. 18:03","title":"Négyen vannak, és mind megfizethetők: megjöttek a Motorola új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e875b0-87bc-4fc0-83e2-43056da31521","c_author":"","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190208_cirkusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e875b0-87bc-4fc0-83e2-43056da31521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ebe60-4581-4f71-ab17-bb728aa9c295","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190208_cirkusz","timestamp":"2019. február. 08. 14:51","title":"A kitartás művészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]