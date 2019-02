Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","shortLead":"A görög parti őrség 51 embert mentett ki a viharos időben, de a tinédzsert nem találják. ","id":"20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f9138b-9335-47f0-950d-d1ddfa74ca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc100e7-3a98-4d22-9373-9e06c8317d25","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Valoszinuleg_a_tengerbe_veszett_egy_15_eves_menekult_lany_Leszboszon","timestamp":"2019. február. 13. 20:00","title":"Valószínűleg a tengerbe veszett egy 15 éves menekült lány Leszboszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"","category":"kultura","description":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is beszélt a HVG-nek.\r

\r

","shortLead":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is...","id":"20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc341e2-200b-41c4-97d9-7adc30b2aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","timestamp":"2019. február. 14. 14:39","title":"„Egy válságzóna peremén vagyunk, de én nem látok mélyszegénységet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért, miután nagyobb publicitást kapott a felvétel. ","shortLead":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért...","id":"20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e191d-5e52-42a8-b64e-4bbdf8e129a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:48","title":"Jakab Péter: \"Engem még a Jobbikon belül sem zsidóztak le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","shortLead":"A dél-ázsiai szigetországban 43 éves moratórium után hamarosan újra bevezetik a drogbűnözők kivégzését. ","id":"20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e7c71e-2a43-47fc-9899-1ae9f10e004d","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Allashirdetesben_keresnek_hohert_Sri_Lankan","timestamp":"2019. február. 13. 17:56","title":"Álláshirdetésben keresnek hóhért Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok nem kezdenek el hamarabb szexelni csak azért, mert van náluk óvszer.","shortLead":"A fiatalok nem kezdenek el hamarabb szexelni csak azért, mert van náluk óvszer.","id":"20190215_Az_ovszernek_van_ertelme_az_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727d3904-ea61-4160-aac7-5648e1b57cd2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Az_ovszernek_van_ertelme_az_iskolakban","timestamp":"2019. február. 15. 09:30","title":"Az óvszernek van értelme az iskolákban az ENSZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik embert azért verték meg, mert egy kocsmában rendre utasította őket, amikor randalíroztak. A másik áldozatukat ismeretlen okból.","shortLead":"Az egyik embert azért verték meg, mert egy kocsmában rendre utasította őket, amikor randalíroztak. A másik áldozatukat...","id":"20190214_Ket_embert_is_veresre_vert_egy_ottagu_banda_Kobanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b5490f-db7e-4c74-845c-233d30e4a3f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Ket_embert_is_veresre_vert_egy_ottagu_banda_Kobanyan","timestamp":"2019. február. 14. 15:51","title":"Két embert is véresre vert egy öttagú banda Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","shortLead":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","id":"20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc492bc-31b4-483e-b608-9a009fa3649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","timestamp":"2019. február. 15. 13:34","title":"Ügyesebb az embernél: magát tanította meg korcsolyázni a 3D-nyomtatott robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190215_Eltunt_anya_es_fia_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65971d3-10ad-43ac-bcbb-fc9d40999dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Eltunt_anya_es_fia_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 15. 09:40","title":"Eltűnt anya és fia, keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]