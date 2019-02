Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez volt az utolsó alkalom, hogy jóindulatot gyakorolhatott a jegybank, meg is tette.","shortLead":"Ez volt az utolsó alkalom, hogy jóindulatot gyakorolhatott a jegybank, meg is tette.","id":"20190215_Harmadszor_is_meghosszabbitotta_az_NHB_betetkifizetesi_korlatozasat_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfe8f0e-300f-4e52-8fe7-0d2fd85e8fe3","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Harmadszor_is_meghosszabbitotta_az_NHB_betetkifizetesi_korlatozasat_az_MNB","timestamp":"2019. február. 15. 12:20","title":"Harmadszor is engedékeny volt az MNB Matolcsy unokatestvérének bankjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee8e90b-7af0-4207-bcd4-8132fbbe8d02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érzelmileg zsarolta, verbálisan zaklatta a nőket, és visszaélt a hatalmával a zeneszerző-énekes – állítja ezt a hét nő a New York Times riportjában.","shortLead":"Érzelmileg zsarolta, verbálisan zaklatta a nőket, és visszaélt a hatalmával a zeneszerző-énekes – állítja ezt a hét nő...","id":"20190214_Het_no_vadolja_szexualis_zaklatassal_Ryan_Adamst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee8e90b-7af0-4207-bcd4-8132fbbe8d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85101ab6-659b-4707-a87b-8e411049cd1e","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Het_no_vadolja_szexualis_zaklatassal_Ryan_Adamst","timestamp":"2019. február. 14. 16:33","title":"Hét nő vádolja szexuális zaklatással, visszaéléssel Ryan Adamst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életet mentettek a rendőrök Dunakeszin.","shortLead":"Életet mentettek a rendőrök Dunakeszin.","id":"20190215_Utolso_pillanatban_huztak_le_a_sinekrol_a_reszeg_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1c4b13-1a93-4a7a-bfc1-8bb09c8cdbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Utolso_pillanatban_huztak_le_a_sinekrol_a_reszeg_ferfit","timestamp":"2019. február. 15. 11:14","title":"Az utolsó pillanatban húzták le a sínekről a részeg férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","shortLead":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","id":"20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2fea0-340d-4711-8a57-fbef142367a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","timestamp":"2019. február. 14. 06:45","title":"Márciustól laponként tépik ki a boltosok a vásárlók könyvébe írt bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b414712-f8e2-444c-a879-64c08c60856a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A saját tükörképébe beleszerető Nárcisz freskójára bukkantak az ókori romvárosban. ","shortLead":"A saját tükörképébe beleszerető Nárcisz freskójára bukkantak az ókori romvárosban. ","id":"20190215_Rendkivuli_felfedezest_tettek_Pompeji_regeszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b414712-f8e2-444c-a879-64c08c60856a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d727a2b-f617-4836-850e-861fdccd549b","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Rendkivuli_felfedezest_tettek_Pompeji_regeszei","timestamp":"2019. február. 15. 10:54","title":"Rendkívüli felfedezést tettek Pompeji régészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270cbb5d-44f8-4d49-9d2c-5d25a2edf98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lányt éppen az instagramos követői jelentették a rendőrségnek.","shortLead":"A lányt éppen az instagramos követői jelentették a rendőrségnek.","id":"20190214_Bortonbe_kerulhet_a_lany_aki_az_Instagramon_kozvetitette_ahogy_egy_szeket_kidob_a_45rol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270cbb5d-44f8-4d49-9d2c-5d25a2edf98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f293e48e-e12b-48b2-b147-db8c82e85af4","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Bortonbe_kerulhet_a_lany_aki_az_Instagramon_kozvetitette_ahogy_egy_szeket_kidob_a_45rol","timestamp":"2019. február. 14. 17:40","title":"Börtönbe kerülhet a lány, aki az Instán közvetítette, ahogy egy széket dob ki a 45.-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit, ahogy Orbán szeretné. De nem elképzelhetetlen, ehhez a külföldi terjeszkedésre készülő Mészáros Lőrincnek (vagy másnak) csupán csak akkora csodát kellene tennie, mint a Nokia volt Finnországban. Vagy a Facebook az Egyesült Államokban. A magyar multik, élen a Mollal egyébként jól állnak, de méretük legalább egy nagyságrenddel elmarad a magyarországi külföldi multiktól, amelyek valóban rengeteg pénzt talicskáznak ki az országból.","shortLead":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit...","id":"20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde97687-3f5a-4c42-813a-95192443cc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","timestamp":"2019. február. 15. 06:30","title":"Ha Mészáros tényleg Zuckerberg lenne, beteljesíthetné Orbán nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]