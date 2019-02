Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b414712-f8e2-444c-a879-64c08c60856a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A saját tükörképébe beleszerető Nárcisz freskójára bukkantak az ókori romvárosban. ","shortLead":"A saját tükörképébe beleszerető Nárcisz freskójára bukkantak az ókori romvárosban. ","id":"20190215_Rendkivuli_felfedezest_tettek_Pompeji_regeszei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b414712-f8e2-444c-a879-64c08c60856a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d727a2b-f617-4836-850e-861fdccd549b","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Rendkivuli_felfedezest_tettek_Pompeji_regeszei","timestamp":"2019. február. 15. 10:54","title":"Rendkívüli felfedezést tettek Pompeji régészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás résztvevői.



","shortLead":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás...","id":"20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399968e5-eab5-4b59-8f28-2d7f285e0b6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","timestamp":"2019. február. 15. 16:09","title":"Pintér Béla Petőfit is szavalt a Bukta-tárlaton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","shortLead":"Az MSZP kongresszusán találkozott Frans Timmermanssal, de most nyugalmat szeretne.","id":"20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d98c2f-71a4-43b7-957a-01b4fa08c665","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Nagy_Blanka_most_mar_az_erettsegire_koncentralna","timestamp":"2019. február. 16. 12:27","title":"Nagy Blanka most már az érettségire koncentrálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél is erősebbnek ígérkezik. Most megnéztük, melyek jelenleg a legjobb kamerás mobilok a piacon.","shortLead":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél...","id":"20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4dde3b-580c-42c3-9db9-9dac8a85ef87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","timestamp":"2019. február. 16. 11:03","title":"TOP 10: Ezek most a legjobb kamerás okostelefonok a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","shortLead":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","id":"20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005dfab-0a40-484a-9780-361e3b837cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","timestamp":"2019. február. 15. 12:21","title":"Pence: Irán új holokausztra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A három hónapja tartó üzemanyagadó-emelés ellenes tüntetések során ez az első alkalom, hogy a népesség többsége már nem a tüntetőkkel szimpatizál, sokak szerint a megmozdulás már eltávolodott kezdeti céljától.","shortLead":"A három hónapja tartó üzemanyagadó-emelés ellenes tüntetések során ez az első alkalom, hogy a népesség többsége már nem...","id":"20190214_A_legujabb_felmeres_szerint_a_franciak_tobbsege_mar_nem_tamogatja_a_sargamellenyeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea73299b-4193-4df3-ba7a-2886181172bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_legujabb_felmeres_szerint_a_franciak_tobbsege_mar_nem_tamogatja_a_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. február. 14. 15:23","title":"A legújabb felmérés szerint a franciák többsége már nem támogatja a sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A férfi fékezés nélkül rohant bele a szemből érkező járműbe. A másik kocsi fékezett, de az ütközést így sem tudta elkerülni. ","shortLead":"A férfi fékezés nélkül rohant bele a szemből érkező járműbe. A másik kocsi fékezett, de az ütközést így sem tudta...","id":"20190214_Hat_evet_kapott_a_sofor_aki_bedrogozva_szallt_bele_egy_masik_autoba_es_ezzel_ket_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24adab6-8bed-4620-b8e1-4ae88d62c05e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190214_Hat_evet_kapott_a_sofor_aki_bedrogozva_szallt_bele_egy_masik_autoba_es_ezzel_ket_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 14. 16:55","title":"Hat évet kapott a sofőr, aki bedrogozva szállt bele egy másik autóba, és ezzel két embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén nem kell félteni a hidegtől.","shortLead":"Idén nem kell félteni a hidegtől.","id":"20190215_Megjott_az_elso_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af1a05a-dce5-46ba-bc66-0e711125ea8a","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Megjott_az_elso_golya","timestamp":"2019. február. 15. 12:55","title":"Megjött az első gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]