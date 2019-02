Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","shortLead":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","id":"20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eb0219-629b-4def-a14f-fc4826086b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","timestamp":"2019. február. 16. 08:40","title":"Kötelező lesz az új autókban az önműködő vészfék - így működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont olyan D&D táblás szerepjáték lesz, mint amit a gyerekek játszanak a sorozatban.","shortLead":"Pont olyan D&D táblás szerepjáték lesz, mint amit a gyerekek játszanak a sorozatban.","id":"20190215_Szornyvadasz_tarsasjatek_erkezik_a_Stranger_Things_szerelmeseinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6461cf42-044c-4d8a-8b34-75abc83f6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7885823f-d15d-4481-b9ca-4c91972494a0","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Szornyvadasz_tarsasjatek_erkezik_a_Stranger_Things_szerelmeseinek","timestamp":"2019. február. 15. 10:54","title":"Szörnyvadász társasjáték érkezik a Stranger Things szerelmeseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén nem kell félteni a hidegtől.","shortLead":"Idén nem kell félteni a hidegtől.","id":"20190215_Megjott_az_elso_golya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af1a05a-dce5-46ba-bc66-0e711125ea8a","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Megjott_az_elso_golya","timestamp":"2019. február. 15. 12:55","title":"Megjött az első gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves Sz. Károly mindössze 36 percig élvezhette ideiglenes szabadságát. ","shortLead":"A 35 éves Sz. Károly mindössze 36 percig élvezhette ideiglenes szabadságát. ","id":"httpshvghuitthon20190215_Megszolalt_a_rendorseg_eletveszelyes_serulessel_vittek_korhazba_a_szokott_rabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5656ac-839a-452c-b867-3d830b835e34","keywords":null,"link":"/itthon/httpshvghuitthon20190215_Megszolalt_a_rendorseg_eletveszelyes_serulessel_vittek_korhazba_a_szokott_rabot","timestamp":"2019. február. 15. 14:36","title":"Megszólalt a rendőrség: életveszélyes sérüléssel vitték kórházba a szökött rabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4748ddeb-624d-4daf-9c36-a8c712915593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 19 évig tartó börtönbüntetés kiszabását javasolja Paul Manafortra, Donald Trump amerikai elnök volt kampányfőnökére Robert Mueller, a különleges vizsgálóbizottság vezetője - adta hírül pénteken este több helyi médium a bizottság beadványára hivatkozva.","shortLead":"Legalább 19 évig tartó börtönbüntetés kiszabását javasolja Paul Manafortra, Donald Trump amerikai elnök volt...","id":"20190216_Evtizedekre_leultetnek_Trump_volt_kampanyfonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4748ddeb-624d-4daf-9c36-a8c712915593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d813c933-cd24-4765-8ba9-80ad2d8c8bb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Evtizedekre_leultetnek_Trump_volt_kampanyfonoket","timestamp":"2019. február. 16. 09:07","title":"Évtizedekre leültetnék Trump volt kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi közösségi célokra – írja a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi...","id":"20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c9145c-671e-413a-8ec9-0e3ccdc2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 14. 13:09","title":"Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36716a4e-2b22-4187-b4f2-0badb542cfe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ukrán humorista kíváncsi volt arra, hogy mennyi embert tud kivinni az utcára pénz ígéretével egy olyan elnökjelölt támogatására, aki egyébként nem is indul a március 31-ei államfőválasztáson. Amikor meglátta az eredményt, igencsak meglepődött.","shortLead":"Egy ukrán humorista kíváncsi volt arra, hogy mennyi embert tud kivinni az utcára pénz ígéretével egy olyan elnökjelölt...","id":"20190214_Tomeggyules_tartottak_Kijevben_egy_nem_letezo_elnokjelolt_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36716a4e-2b22-4187-b4f2-0badb542cfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f21983f-18b8-4be6-9550-ef3ef19d01f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Tomeggyules_tartottak_Kijevben_egy_nem_letezo_elnokjelolt_mellett","timestamp":"2019. február. 14. 16:25","title":"Tömeggyűlés tartottak Kijevben egy nem létező elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU egy jobboldali kommunizmus, a 7-es cikkely szerinti eljárás alatt álló országok nem szabadok, mondja Nigel Farage brit politikus, a Brexit leghangosabb propagálója. Orbánt Európa jövőjének tartja.\r

\r

","shortLead":"Az EU egy jobboldali kommunizmus, a 7-es cikkely szerinti eljárás alatt álló országok nem szabadok, mondja Nigel Farage...","id":"20190214_Nigel_Farage_jo_hogy_a_keleteuropaiak_nem_jonnek_csokkent_a_bevandorlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b287c-833a-4a91-9f12-3f39fe0f027d","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Nigel_Farage_jo_hogy_a_keleteuropaiak_nem_jonnek_csokkent_a_bevandorlas","timestamp":"2019. február. 14. 11:33","title":"Nigel Farage: Jó, hogy a kelet-európaiak nem jönnek, csökkent a bevándorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]