Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","shortLead":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","id":"20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26ed55-a2ae-4f93-af04-6dca82ed32ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Saját testéből származó pillanatragasztóval tapad a földhöz egy adriai laposféreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","shortLead":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","id":"20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187dcd39-c66c-4768-96a9-178350e6c5ee","keywords":null,"link":"/elet/20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","timestamp":"2019. február. 19. 15:06","title":"Megdőlt a fővárosi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","shortLead":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","id":"20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a97f73-2ca1-4a4a-b9f0-8d45b350f7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","timestamp":"2019. február. 19. 18:55","title":"Sípályát borított be egy lavina Svájcban, többen a hó alatt rekedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a kerítésépítés a megoldás a menekültválság kezelésére, erről beszélt a török elnök egy konferencián.","shortLead":"Nem a kerítésépítés a megoldás a menekültválság kezelésére, erről beszélt a török elnök egy konferencián.","id":"20190220_Nem_veletlenul_nem_irta_meg_a_kormanysajto_hogy_mit_mondott_Erdogan_a_menekultvalsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffe00bc-ca0f-406c-8442-b33b162b59de","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Nem_veletlenul_nem_irta_meg_a_kormanysajto_hogy_mit_mondott_Erdogan_a_menekultvalsagrol","timestamp":"2019. február. 20. 10:27","title":"Erdogan mást gondol a kerítésépítésről, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","shortLead":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","id":"20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7be65b2-942f-40f2-9360-49ae78ec4136","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","timestamp":"2019. február. 20. 13:45","title":"Megemelte a dolgozók fizetését a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcdd08e-bc06-4216-a8c4-d0951a6241ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ingyenrepjegy Budapestre, legalább egy évig ingyenlakás, ingyenes magyar és angol nyelvprogram, letelepedési papírok – ezeket adja a dél-amerikai menekülteknek a magyar kormány. Titokban.","shortLead":"Ingyenrepjegy Budapestre, legalább egy évig ingyenlakás, ingyenes magyar és angol nyelvprogram, letelepedési papírok –...","id":"20190221_Venezuelai_menekultek_szazait_fogadta_be_titokban_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bcdd08e-bc06-4216-a8c4-d0951a6241ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4324e587-d0cd-4223-a027-2cad63cdc1b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_menekultek_szazait_fogadta_be_titokban_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. február. 21. 08:25","title":"Venezuelai menekültek százait fogadta be titokban a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","shortLead":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","id":"20190220_autos_video_cseljabinszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b88096-04d5-4b25-a1b9-b6a75609dd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_cseljabinszk","timestamp":"2019. február. 20. 14:22","title":"Videó: sánta kutyát jobb, ha a rendőr kíséri át az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank nem hagyott annyiban.","shortLead":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank...","id":"20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a339e1-c276-48e0-9564-97c28e9c2640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","timestamp":"2019. február. 19. 14:39","title":"A Kúria a banknak adott igazat a devizahitelessel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]