Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére egyre többfelé ered el az eső az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Estére egyre többfelé ered el az eső az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20190221_derusrol_borusra_valt_ma_az_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63cf76-f076-4eea-8945-844697c010c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_derusrol_borusra_valt_ma_az_idojaras","timestamp":"2019. február. 21. 05:09","title":"Derűsről borúsra vált ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszter az izraeli lapban magyarázta a bizonyítványt.","shortLead":"A magyar külügyminiszter az izraeli lapban magyarázta a bizonyítványt.","id":"20190221_Szijjarto_a_Jerusalem_Postnak_Nem_azert_utaljuk_Sorost_mert_zsido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2135fdeb-b660-4087-8c29-efaad5209144","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Szijjarto_a_Jerusalem_Postnak_Nem_azert_utaljuk_Sorost_mert_zsido","timestamp":"2019. február. 21. 11:53","title":"Szijjártó a Jerusalem Postnak: Nem azért utáljuk Sorost, mert zsidó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b464d99-5ad0-4b5c-b67e-8cf7cbc112a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","timestamp":"2019. február. 20. 22:38","title":"A Huawei azonnal megköszönte a Samsungnak a Galaxy S10-et, de még hogy...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman jelezték: távoznak. Az osztályvezető főorvos is köztük van.","shortLead":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman...","id":"20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ead35f-dbdb-4723-ba7a-1d0777441481","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","timestamp":"2019. február. 21. 07:34","title":"Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","id":"20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7741d-1b93-4b67-b703-ef90f246aecd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","timestamp":"2019. február. 21. 10:31","title":"Így kell nevet adni a cégnek, hogy a cégbíróság ne dobja vissza az ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","shortLead":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","id":"20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df707d3-40db-4849-b207-87fa4c357c06","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók leírtak egy olyan folyamatot, amelynek során a napszél a Holdon található kőzetekből vizet tudna létrehozni. ","shortLead":"A kutatók leírtak egy olyan folyamatot, amelynek során a napszél a Holdon található kőzetekből vizet tudna létrehozni. ","id":"20190221_NASA_A_Hold_felszinen_is_letrejohetne_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd11e83-745f-4010-ac1f-6138cc32c561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_NASA_A_Hold_felszinen_is_letrejohetne_viz","timestamp":"2019. február. 21. 14:51","title":"NASA: A Hold felszínén is létrejöhetne víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a68672-3032-45e2-b6c5-fbf961a4864d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy hónapos fehértigris-kölykök estek át a nagy traumán.\r

\r

","shortLead":"Négy hónapos fehértigris-kölykök estek át a nagy traumán.\r

\r

","id":"20190222_Penteki_cukisag_oltast_kaptak_a_tigriskolykok_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a68672-3032-45e2-b6c5-fbf961a4864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3c014a-136c-44cb-aa34-4f5d8316046b","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Penteki_cukisag_oltast_kaptak_a_tigriskolykok_Gyorben","timestamp":"2019. február. 22. 14:46","title":"Pénteki cukiság: oltást kaptak a tigriskölykök Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]