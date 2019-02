Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fc88f8-01b3-4218-8775-c287ed1c7a95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerencsére még a New York-i LaGuardia repülőtér aszfaltján tartózkodott a SkyWest Airlines Houstonba tartó járata, amikor az utasok arra lettek figyelmesek, hogy az egyik poggyásztartóban lángra kapott valami.","shortLead":"Szerencsére még a New York-i LaGuardia repülőtér aszfaltján tartózkodott a SkyWest Airlines Houstonba tartó járata...","id":"20190214_skywest_airlines_3879_new_york_houston_kigyulladt_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fc88f8-01b3-4218-8775-c287ed1c7a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a54797-0e57-40e3-9c16-19eee060257a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_skywest_airlines_3879_new_york_houston_kigyulladt_akkumulator","timestamp":"2019. február. 14. 18:03","title":"Tűz a repülőn: kigyulladt az akkumulátor, előkerült a tűzoltó készülék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de a kívánt gyerekszámot vélhetően ezekkel sem sikerül majd elérni.","shortLead":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de...","id":"20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f64e24-991f-4ee3-9db3-d7efdc279271","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","timestamp":"2019. február. 14. 09:59","title":"Fognak anyagi haszonért szülni a magyarok? Ez egyáltalán Orbánék célja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsidó szervezet nagyra értékeli, ha vezető politikusok nyilvánosan elismerik, hibáztak.\r

\r

","shortLead":"A zsidó szervezet nagyra értékeli, ha vezető politikusok nyilvánosan elismerik, hibáztak.\r

\r

","id":"20190214_Megkoszonte_a_Mazsihisz_Karacsony_Gergely_bocsanatkereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d00775-b3df-4497-82e4-6e64510a5478","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megkoszonte_a_Mazsihisz_Karacsony_Gergely_bocsanatkereset","timestamp":"2019. február. 14. 08:38","title":"Megköszönte a Mazsihisz Karácsony Gergely bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték a vádlottakat. Pont a sértettek kiszolgáltatottsága miatt inog a bizonyítás. Április végén dőlhet el, hogy lezárják végre az ügyet, vagy az egész kezdődik elölről. ","shortLead":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték...","id":"20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f7f41f-91e2-429e-a16c-51c520c8d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","timestamp":"2019. február. 15. 11:00","title":"Kommandósok fogták el őket, most mégis elsétálhattak a rabszolgatartással vádolt gádorosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10848f40-125e-4fc5-a99a-fa896c0e20bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, az MTA is belátta, komoly kommunikációs gondban van a kormánnyal, ezért most focipéldákkal próbálja közelebb hozni a helyzetet Orbánékhoz.","shortLead":"Úgy látszik, az MTA is belátta, komoly kommunikációs gondban van a kormánnyal, ezért most focipéldákkal próbálja...","id":"20190214_Focipeldakkal_magyarazza_el_az_MTA_miert_ne_verje_szet_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10848f40-125e-4fc5-a99a-fa896c0e20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bae632-0926-4c5a-bc30-4247ec414c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Focipeldakkal_magyarazza_el_az_MTA_miert_ne_verje_szet_Orban","timestamp":"2019. február. 14. 14:02","title":"Focipéldákkal magyarázza el az MTA, miért ne verje szét Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis erre lehet következtetni az Instagram-sztorijából.","shortLead":"Legalábbis erre lehet következtetni az Instagram-sztorijából.","id":"20190214_Vajna_Timea_turistaosztalyon_viszi_Los_Angelesbe_Andy_Vajna_hamvait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2551e4-90cd-4527-bb65-74b8979ae229","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Vajna_Timea_turistaosztalyon_viszi_Los_Angelesbe_Andy_Vajna_hamvait","timestamp":"2019. február. 14. 10:31","title":"Vajna Tímea elindult Los Angelesbe Andy Vajna hamvaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok nem kezdenek el hamarabb szexelni csak azért, mert van náluk óvszer.","shortLead":"A fiatalok nem kezdenek el hamarabb szexelni csak azért, mert van náluk óvszer.","id":"20190215_Az_ovszernek_van_ertelme_az_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727d3904-ea61-4160-aac7-5648e1b57cd2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Az_ovszernek_van_ertelme_az_iskolakban","timestamp":"2019. február. 15. 09:30","title":"Az óvszernek van értelme az iskolákban az ENSZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]