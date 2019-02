Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","shortLead":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","id":"20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce66314-91f9-46c5-95cd-833e174fdffc","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","timestamp":"2019. február. 13. 20:26","title":"Vízilovak tömeges leölését engedélyeznék Zambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivételt csak az képezhet, ha egészségügyi oka van a különválasztásnak.","shortLead":"Kivételt csak az képezhet, ha egészségügyi oka van a különválasztásnak.","id":"20190215_Kiallt_az_ombudsman_az_edesanya_es_az_ujszulott_minden_esetben_egymas_melle_helyezese_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e4db94-67b2-4325-a7b3-20dbc4e8f006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240faf54-42b4-4564-8b25-5046c7bcdca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Kiallt_az_ombudsman_az_edesanya_es_az_ujszulott_minden_esetben_egymas_melle_helyezese_mellett","timestamp":"2019. február. 15. 13:19","title":"Ombudsman: Jogot sért a kórház, ha elválasztja édesanyját az újszülöttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a tizenéves korban történő füvezés évek múltán súlyos problémához, felnőttkori depresszióhoz vezethet. ","shortLead":"Kutatók szerint a tizenéves korban történő füvezés évek múltán súlyos problémához, felnőttkori depresszióhoz vezethet. ","id":"20190214_felnottkori_depresszio_fuvezes_fuves_cigi_kannabisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87347fc-e2b7-4d67-8e0c-909643d80cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_felnottkori_depresszio_fuvezes_fuves_cigi_kannabisz","timestamp":"2019. február. 14. 15:03","title":"Depresszióhoz vezethet később, ha valaki fiatalabb korában füvezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen belesimuló, mégis impozáns létesítmény 2019 nyarára el is készülhet. Mutatunk egy videót, hadd irigykedjünk egy kicsit.","shortLead":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen...","id":"20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305321d3-5606-4cf9-b257-07137fd47f4f","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","timestamp":"2019. február. 15. 10:44","title":"Ez jól állna a Dunának is: fürdőt építenek a Moldvára Prágában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A róla elnevezett téren.","shortLead":"A róla elnevezett téren.","id":"20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9008b6af-1a08-4b9f-8341-de3f2fdff499","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","timestamp":"2019. február. 14. 20:51","title":"Szobrot is kaphat Széll Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi államtitkár szerint az amerikai elnök jó példával jár elöl az európaiak számára.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár szerint az amerikai elnök jó példával jár elöl az európaiak számára.","id":"20190215_Hajra_Trump_Nemeth_Szilard_mar_reagalt_is_a_rendkivuli_allapot_bevezetesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e109d4-1ccf-4930-8f5a-59a083055c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Hajra_Trump_Nemeth_Szilard_mar_reagalt_is_a_rendkivuli_allapot_bevezetesere","timestamp":"2019. február. 15. 11:30","title":"Hajrá, Trump! Németh Szilárd már reagált is a rendkívüli állapot bevezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel másfélszeresére drágult a tokiói olimpia nyitó- és záróünnepsége.","shortLead":"Közel másfélszeresére drágult a tokiói olimpia nyitó- és záróünnepsége.","id":"20190215_A_japanok_sem_usszak_meg_oriasi_dragulas_nelkul_az_olimpiarendezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0389eb-0610-430a-a13b-2a2933c3d358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_A_japanok_sem_usszak_meg_oriasi_dragulas_nelkul_az_olimpiarendezest","timestamp":"2019. február. 15. 10:30","title":"A japánok sem ússzák meg óriási drágulás nélkül az olimpiarendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyben még további három vádlottal szemben emelt vádat az ügyészség. ","shortLead":"Az ügyben még további három vádlottal szemben emelt vádat az ügyészség. ","id":"20190215_Akar_15_ev_bortont_is_kaphat_a_csalo_kozjegyzo_es_testvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f65c93-04c6-40ae-8119-f49c7cb60ae8","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Akar_15_ev_bortont_is_kaphat_a_csalo_kozjegyzo_es_testvere","timestamp":"2019. február. 15. 11:28","title":"Akár 15 év börtönt is kaphat a csaló közjegyző és testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]