[{"available":true,"c_guid":"0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA ingyenes interaktív fotókönyvének köszönhetően.","shortLead":"A madártávlatnál is jóval messzebbről, a műholdak magasságából lepillantva nézheti meg Földünk különböző arcait a NASA...","id":"20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8249e1-ed18-4679-93fa-76f539e65cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d56c14-ae26-4b51-9c06-0a17813c244a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_nasa_earth_ingyenes_online_fotokonyv_muholdas_felvetelekkel","timestamp":"2019. február. 24. 08:03","title":"Csodás műholdképek: innen ingyen letöltheti a NASA interaktív fotókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő fehér cápa (Carcharodon carcharias) teljes génkészletét, és megtalálta evolúciós sikerének titkát.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő...","id":"20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65506b-526c-49f5-a8f5-c94bbd915eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","timestamp":"2019. február. 23. 10:03","title":"Megfejtették 3200 kilós fehér cápa hosszú életének titkát, az emberek is \"tanulhatnak\" belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0","c_author":"Szegő Péter","category":"itthon","description":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia hidegvérű kivégzésének tizedik évfordulója.","shortLead":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia...","id":"20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75397298-49c4-4b15-8643-446ccaf95ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","timestamp":"2019. február. 23. 16:35","title":"Szegő Péter: Tatárszentgyörgy tíz év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint a Valton Security kisebbségi tulajdonosáé.","shortLead":"Bizonyítékot talált az Átlátszó a kapcsolatra: a Rogán Cecíliával üzletelő Sarka hivatalos lakcíme ugyanaz, mint...","id":"20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f37b7-7f68-4563-b43e-be98f0300e20","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_sarka_kata_bessenyei_istvan_rogan_cecilia_valton_security_kozpenz","timestamp":"2019. február. 22. 16:08","title":"Sarka Kata köti össze Rogánékat a kormány kedvenc biztonsági cégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak munkára használhatják a dolgozók a munkahelyi számítógépet; aggódnak a banki szakértők, mi lesz, ha hitelbírálat nélkül osztogatja a kormány a tízmilliós hitelt; Polt Péter úgy döntött, nem megy el az EP-ben tervezett meghallgatásra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csak munkára használhatják a dolgozók a munkahelyi számítógépet; aggódnak a banki szakértők, mi lesz, ha hitelbírálat...","id":"20190224_Es_akkor_utoljara_osztanak_lapot_a_munkahelyi_gepen_pokerezoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b16599-e2a7-45d7-88a0-8c2cd2f9d86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190224_Es_akkor_utoljara_osztanak_lapot_a_munkahelyi_gepen_pokerezoknek","timestamp":"2019. február. 24. 07:00","title":"És akkor utoljára osztanak lapot a munkahelyi gépen pókerezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc821b-3f78-464e-ab23-680e0c088aae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többszörös szexuális zaklatással vádolják az énekest, akár 70 évet is kaphat.","shortLead":"Többszörös szexuális zaklatással vádolják az énekest, akár 70 évet is kaphat.","id":"20190223_Letartoztattak_R_Kellyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc821b-3f78-464e-ab23-680e0c088aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef33ce9-619c-468e-bd44-3b4a263e10a2","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Letartoztattak_R_Kellyt","timestamp":"2019. február. 23. 07:38","title":"Letartóztatták R. Kellyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d2a667-eb27-46c4-9a96-fdf2b6118523","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csalók vették rá a Mazsihisz munkatársait, hogy egy másik bankszámlaszámra utalják a Rumbach Sebestyén utca zsinagóga felújítására szánt pénz egy részét. A két alkalmazottat elbocsátották.","shortLead":"Csalók vették rá a Mazsihisz munkatársait, hogy egy másik bankszámlaszámra utalják a Rumbach Sebestyén utca zsinagóga...","id":"20190223_mazsihisz_feljelentes_rumbach_sebestyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d2a667-eb27-46c4-9a96-fdf2b6118523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aed59fc-6e78-4439-af70-dcef5ad2f22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_mazsihisz_feljelentes_rumbach_sebestyen","timestamp":"2019. február. 23. 18:53","title":"122 millió forinttal lopta meg valaki a Mazsihiszt, két dolgozót kirúgtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a Real Madrid egyik főszponzora régóta az Audi, a csapat játékosai évről évre új autókat kapnak, és ez idén sincsen másként.","shortLead":"Mivel a Real Madrid egyik főszponzora régóta az Audi, a csapat játékosai évről évre új autókat kapnak, és ez idén...","id":"20190222_audi_real_madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb1efa9-00bc-432e-a379-aed5cb8054b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_audi_real_madrid","timestamp":"2019. február. 22. 17:41","title":"Kiosztották az új Audikat a Real Madridnál, van, aki már villanyautót kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]