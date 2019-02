Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szenzációs gól után a meccs végén egy csúnya szabálytalanság is történt. ","shortLead":"A szenzációs gól után a meccs végén egy csúnya szabálytalanság is történt. ","id":"20190227_Majdnem_a_felpalyarol_lott_golt_a_Fradi_a_Kisvardanak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=479a78f3-478d-474b-82b0-74ae3d53c3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879db8f-1b41-4c4d-aead-43a6896fa688","keywords":null,"link":"/sport/20190227_Majdnem_a_felpalyarol_lott_golt_a_Fradi_a_Kisvardanak__video","timestamp":"2019. február. 27. 10:19","title":"Majdnem a félpályáról lőtt gólt a Fradi a Kisvárdának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Orbannal_kellett_kijarni_a_21_milliardos_festmeny_megvetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a4359b-68c1-4130-8634-2d0dea0755ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orbannal_kellett_kijarni_a_21_milliardos_festmeny_megvetelet","timestamp":"2019. február. 27. 14:31","title":"Orbánnál kellett kijárni a 2,1 milliárdos festmény megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket. A szakszervezetek nemcsak a juttatások, hanem a nukleáris védelem miatt is aggódnak.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. viszont méltánytalannak és túlzónak tartja a szakszervezeti követeléseket...","id":"20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17b69-555c-4d26-a4d9-df3093ebcd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e8b051-270c-4998-8cb1-c36ae80487f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_A_fegyveres_biztonsagi_orseg_kiszervezese_miatt_demonstralt_a_paksi_atomeromu_ket_szakszervezete","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"A fegyveres biztonsági őrség kiszervezése miatt demonstrált a paksi atomerőmű két szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett innen felvételi nélkül juthatnának be a szakirányuknak megfelelő egyetemi szakra a diákok.","shortLead":"Vonzóvá akarja tenni a kormány a technikumi képzést, az ösztöndíjak és a tanulás melletti munkáért járó fizetés mellett...","id":"20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0716d67-9608-4d88-8f55-ad0ba82a4570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b6d9e2-40b1-4632-baef-635c9dba878c","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Felveteli_nelkul_mehetne_egyetemre_az_aki_elvegzi_a_technikumot","timestamp":"2019. február. 26. 07:57","title":"Felvételi nélkül mehetne egyetemre az, aki elvégzi a technikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62de8e5-2c12-43fa-9ed9-b3761f2b4370","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Amennyiben valaki beszerez egy ilyen közlekedési eszközt, onnantól kezdve már szinte csak mosolyog a forgalmi dugókon.","shortLead":"Amennyiben valaki beszerez egy ilyen közlekedési eszközt, onnantól kezdve már szinte csak mosolyog a forgalmi dugókon.","id":"20190226_korbefotoztuk_az_embereket_szallito_jokora_dronokat_mwc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c62de8e5-2c12-43fa-9ed9-b3761f2b4370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24abc3b0-3b87-4a4e-96bc-e8b333dfa815","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_korbefotoztuk_az_embereket_szallito_jokora_dronokat_mwc","timestamp":"2019. február. 26. 13:21","title":"Körbefotóztuk az embereket szállító jókora új drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9239c1-f021-42ea-a19a-2a4c023411e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredménytelen sztrájktárgyalások esetén március 14-én figyelmeztető sztrájkot tartanak a kormányzati, önkormányzati és szociális szférában is. Boros Péterné a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a sztrájkelőkészítő bizottság tárgyalásai a kormányzattal sikertelennek minősíthetőek, ezért hivatalosan levélben is tájékoztatták Gulyás Gergely és Pintér Sándor minisztereket a döntésről.","shortLead":"Eredménytelen sztrájktárgyalások esetén március 14-én figyelmeztető sztrájkot tartanak a kormányzati, önkormányzati és...","id":"20190226_Szinte_biztos_hogy_sztrajkolnak_a_kozszolgalati_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9239c1-f021-42ea-a19a-2a4c023411e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd72c3-25cf-44f0-877d-6e43726793b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Szinte_biztos_hogy_sztrajkolnak_a_kozszolgalati_dolgozok","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Szinte biztos, hogy sztrájkolnak a közszolgálati dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig nem reklámozták, de az alapítványt a magyar állam hozta létre, Polaton kívül Szijjártó Péter külügyminiszterhez közeli emberek vezetik, évi 700 millió adóforintból. Az alapítvány 2020-ban közhasznúvá fog alakulni, addig a külügyminisztérium támogatási szerződést köt vele, bár a 2019-es szerződés még nem készült el. A 2017-ben létrehozott alapítvány azt ígéri, 2019. február végén nyilvánosságra hozza alapító okiratát és működési szabályzatát.","shortLead":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig...","id":"20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8269defa-f122-4e5c-a4ab-158cd187e7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","timestamp":"2019. február. 27. 14:30","title":"Orbán török oligarchája még jobban beveszi Gül baba türbéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2be53b3-219d-4e88-ac9e-5819296af431","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerb Autó-Motor Szövetség főtitkára végzett az elnökkel, majd magával is. ","shortLead":"A Szerb Autó-Motor Szövetség főtitkára végzett az elnökkel, majd magával is. ","id":"20190225_mirko_butulija_predrag_djurdjev_szerb_auto_motor_szovetseg_gyilkossag_eletmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2be53b3-219d-4e88-ac9e-5819296af431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7190d5ba-aab5-4839-90ee-8d54fd447992","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_mirko_butulija_predrag_djurdjev_szerb_auto_motor_szovetseg_gyilkossag_eletmentes","timestamp":"2019. február. 25. 17:30","title":"Megölte a főnökét, aki két éve megmentette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]