[{"available":true,"c_guid":"14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki halászok a japán Okinava sziget közelében.","shortLead":"A természeti katasztrófák hírnökeinek tartott, ritkán látható mélytengeri teremtményeket, szíjhalakat fogtak ki...","id":"20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a57e93-7a8b-4340-9a50-178c833176d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f32e9f-b014-4b06-9794-13ea6ecdbf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_szijhal_termeszeti_katasztrofa_halaszok_melytengeri_halak_japan_okinava_sziget","timestamp":"2019. február. 27. 15:03","title":"Ritka, több száz méter mélyen élő halakat fogtak ki Japánban, ez többek szerint rossz ómen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9c6ac2-85b0-42c4-b678-519c915c96f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem fontban, forintban. Ennyit egy hét alatt keres meg. ","shortLead":"Nem fontban, forintban. Ennyit egy hét alatt keres meg. ","id":"20190226_kepa_arrizabalaga_maurizio_sarri_chelsea_manchester_city_buntetes_angol_ligakupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac9c6ac2-85b0-42c4-b678-519c915c96f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18263db7-04aa-4195-b99d-031cd9378206","keywords":null,"link":"/sport/20190226_kepa_arrizabalaga_maurizio_sarri_chelsea_manchester_city_buntetes_angol_ligakupa","timestamp":"2019. február. 26. 15:11","title":"Megbüntették az ellenszegülő Kepát, 72 milliója bánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76891eec-2d99-4e34-a922-9fb429421e22","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Teljesen mindegy, hogy egy vállalat milyen területen működik, ha nem képes azt nyújtani vásárlóinak, ügyfeleinek, amit ők elvárnak. Az ügyfélélmény korábban csak elvont fogalomként létezett, ma viszont már külön szakma alakult köré, amelynek célja, hogy a kliensek igényeit a lehető legjobban kiszolgálja, ezzel segítve sikerre a céget. ","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy egy vállalat milyen területen működik, ha nem képes azt nyújtani vásárlóinak, ügyfeleinek, amit...","id":"invitech_20190211_Ugyfelelmeny_nelkul_nincs_siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76891eec-2d99-4e34-a922-9fb429421e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720e8c4-f461-4b40-ae01-03b3a73a00fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190211_Ugyfelelmeny_nelkul_nincs_siker","timestamp":"2019. február. 27. 07:30","title":"Apróságokon múlik a cégek sikere, avagy miért került tükör a liftek mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","shortLead":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","id":"20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec1d472-84f7-40fa-9dca-60f9398b6175","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","timestamp":"2019. február. 27. 07:19","title":"Megtartaná az állam a vitatott tulajdonú műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 260 milliárd forintot költöttek el tavaly reklámozásra, a Magyar Reklámszövetség azt mutatja be, hogyan ment el ez az összeg.","shortLead":"Közel 260 milliárd forintot költöttek el tavaly reklámozásra, a Magyar Reklámszövetség azt mutatja be, hogyan ment el...","id":"20190227_Reklamtorta_igy_koltottek_el_tavaly_260_milliardot_hirdetesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5903268a-ec02-44ed-90a5-eadcc5fa4760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Reklamtorta_igy_koltottek_el_tavaly_260_milliardot_hirdetesekre","timestamp":"2019. február. 27. 10:29","title":"Reklámtorta: így költöttek el tavaly 260 milliárdot hirdetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás miatt indult ellene eljárás.\r

\r

","shortLead":"Átutalással akart fizetni, miután a neten foglalt szobát egy balatonfüredi hotelben egy nő, de nem volt pénze. Csalás...","id":"20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7b5190-c7cb-447f-b70d-b6b67992b207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b564c7-6a54-47ef-8273-6a6985b76acf","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Edes_elet_Balatonfureden_fizetes_nelkul_jart_hotelbe","timestamp":"2019. február. 26. 14:27","title":"Édes élet Balatonfüreden: fizetés nélkül járt hotelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51aa44e5-47d6-44fb-99ad-bddf19b34537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megengedett tempó több mint kétszereséért közel 400 ezer forint volt a bírság. ","shortLead":"A megengedett tempó több mint kétszereséért közel 400 ezer forint volt a bírság. ","id":"20190227_1200_eurot_ert_a_magyar_Mercisnek_240nel_szaguldani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51aa44e5-47d6-44fb-99ad-bddf19b34537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea90fba-cf31-4e9d-98f4-3c64cf4c2138","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_1200_eurot_ert_a_magyar_Mercisnek_240nel_szaguldani","timestamp":"2019. február. 27. 17:42","title":"1200 eurót ért a magyar mercisnek 240-nel száguldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A cselekvést és a gyors problémamegoldást nagyra értékeljük, és ezek alapján ismernek el bennünket is. Pedig az előttünk álló kihívások kezeléséhez gyakran nem elkapkodott intézkedésekre van szükség. ","shortLead":"A cselekvést és a gyors problémamegoldást nagyra értékeljük, és ezek alapján ismernek el bennünket is. Pedig...","id":"20190226_Hova_vezet_ha_mindent_egybol_meg_akarunk_oldani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221b56f3-83e3-4857-bbce-93eb86bc4f6d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190226_Hova_vezet_ha_mindent_egybol_meg_akarunk_oldani","timestamp":"2019. február. 26. 13:15","title":"Hova vezet, ha mindent egyből meg akarunk oldani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]