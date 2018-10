Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","shortLead":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","id":"20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7a33b4-4d5c-4024-b59e-1d338fa007e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","timestamp":"2018. október. 13. 11:26","title":"„Azt sem tudom, megműtenek-e egyáltalán” – megszólalt a kirúgott szívsebész egyik volt betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden már egészségtelen a levegő. Az illetőnek sikerült megsemmisítenie egy F16-os vadászgépet, egy másikat megrongálnia, miközben két másik karbantartó is megsérült.

