[{"available":true,"c_guid":"52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel szövegszerkesztője helyesírás-ellenőrzőjét a Google.","id":"20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52720fab-9b39-4fba-b76f-16e6d9355758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f12dd1c-8955-44fb-9ee9-c0df7a875d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_google_dokumentumok_mesterseges_intelligencia_helyesiras_g_suite","timestamp":"2019. március. 01. 12:03","title":"Rég várt újítás került a Google Dokumentumokba, de még nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még bonyolultabbá válik a dolog. ","shortLead":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még...","id":"20190227_usb_32_szabvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051975e-e041-4e55-9ef5-522f146aca1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_usb_32_szabvany","timestamp":"2019. február. 27. 18:03","title":"Jön az USB 3.2, nagyon gyors lesz, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éhkoppon marad a budapesti tömegközlekedés: a kormány nem ad elég pénzt, az önkormányzatnak pedig még a feszített gazdálkodáshoz is fel kell vennie 67 milliárd forint hitelt- a HVG e heti számában a főváros idei költségvetését elemezte.","shortLead":"Éhkoppon marad a budapesti tömegközlekedés: a kormány nem ad elég pénzt, az önkormányzatnak pedig még a feszített...","id":"20190228_Budapesti_budzse_szamokban_a_fovarose_egyre_kisebbek_a_kormanye_egyre_nagyobbak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a441d1-cb15-49cd-8d34-4256c8963e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faeac4ff-e768-4cb9-84e5-b71778b4944a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Budapesti_budzse_szamokban_a_fovarose_egyre_kisebbek_a_kormanye_egyre_nagyobbak","timestamp":"2019. február. 28. 13:16","title":"Budapesti büdzsé: a főváros egyre kevesebbet, a kormány egyre többet költ, de mire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis Andrea MSZP-s alpolgármester és Nagy Ernő szocialista képviselő ellen, akinek lánya a Fidesz szerint áron alul, a közgyűlést megkerülve vásárolta meg az ingatlant – közölte a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője csütörtökön az alföldi városban.","shortLead":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis...","id":"20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321f811-ce20-4248-b57a-9964a32b1f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","timestamp":"2019. február. 28. 15:59","title":"Feljelenti a Fidesz Márki-Zayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bíróságra vitte a Ryanair azoknak az utasoknak az ügyét, akiknek sztrájk miatt törölték járatát,vagy emiatt három óránál többet késtek – és nyertek. A döntés már csak azért is figyelemre méltó, mert az Európai Bizottság áprilisban kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","shortLead":"Bíróságra vitte a Ryanair azoknak az utasoknak az ügyét, akiknek sztrájk miatt törölték járatát,vagy emiatt három...","id":"20190228_Nem_kell_karteritest_fizetnie_a_Ryanairnek_a_sztrajk_miatt_porul_jart_utasok_reszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f626b-eab8-4607-9c55-5b6c7a993c78","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Nem_kell_karteritest_fizetnie_a_Ryanairnek_a_sztrajk_miatt_porul_jart_utasok_reszere","timestamp":"2019. február. 28. 13:00","title":"Nem kell kártérítést fizetnie a Ryanairnek a sztrájk miatt pórul járt utasok részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbdb0ea-228f-47f4-8f19-be4d78a1ee31","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A párkapcsolatok mai formája valójában új fejlemény az emberiség történetében – hangzott el a HVG Extra Pszichológia legutóbbi szalonestjén. Az oldott hangulatú beszélgetésen szó esett még a fejlődési szakaszokról, a tempóbeli különbségek áthidalásáról és a közös paplan veszélyeiről.","shortLead":"A párkapcsolatok mai formája valójában új fejlemény az emberiség történetében – hangzott el a HVG Extra Pszichológia...","id":"20190301_Egy_titka_biztos_van_a_jo_parkapcsolatoknak_kerdes_el_tudjuke_fogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfbdb0ea-228f-47f4-8f19-be4d78a1ee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8c2a6-e52a-4354-a97c-fd3ffeacceac","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190301_Egy_titka_biztos_van_a_jo_parkapcsolatoknak_kerdes_el_tudjuke_fogadni","timestamp":"2019. március. 01. 07:30","title":"Egy titka biztos van a jó párkapcsolatoknak, kérdés, be tudjuk-e tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU ötödik legrosszabb lakáshelyzetét mérték Magyarországon.","shortLead":"Az EU ötödik legrosszabb lakáshelyzetét mérték Magyarországon.","id":"20190301_A_magyarok_40_szazalekanak_nincs_eleg_helye_a_sajat_lakasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d294070-e45a-4035-8aae-1428969c3a31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_A_magyarok_40_szazalekanak_nincs_eleg_helye_a_sajat_lakasaban","timestamp":"2019. március. 01. 06:00","title":"A magyarok 40 százalékának nincs elég helye a saját lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőre nehéz felfogni Kövér László válaszát, amit Szél Bernadettnek küldött. A politikus az MTVA-ban történt mentelmijog-sérülésükről (úgyis mint kidobták őket) érdeklődött, Kövér pedig elmagyarázta, miért nincs itt semmi látnivaló.\r

\r

","shortLead":"Elsőre nehéz felfogni Kövér László válaszát, amit Szél Bernadettnek küldött. A politikus az MTVA-ban történt...","id":"20190301_Kover_Laszlo_elkepeszto_logikaval_valaszolt_Szel_Bernadettnek_az_MTVAs_kidobatasuk_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d267fd1-62e4-46e0-9073-4d417683294c","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kover_Laszlo_elkepeszto_logikaval_valaszolt_Szel_Bernadettnek_az_MTVAs_kidobatasuk_ugyeben","timestamp":"2019. március. 01. 14:48","title":"Kövér László elképesztő logikával válaszolt Szél Bernadettnek az MTVA-s kidobatásuk ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]