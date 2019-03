Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8c7d374-8eb1-4350-a1ae-20513ac7956b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha minden a terv szerint halad, az Egyesült Királyság szűk egy hónap múlva kilép az Európai Unióból. Csakhogy a kilépésről szóló kérés benyújtása óta eltelt két évben az összes ezzel kapcsolatos terv kútba esett, és ma már a csodával lenne határos, ha sikerülne tartani a menetrendet. A londoni parlamentnél tüntetők mindenesetre várják a csodát. Velük beszélgettünk.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, az Egyesült Királyság szűk egy hónap múlva kilép az Európai Unióból. Csakhogy...","id":"20190302_Egy_pizzat_se_lennenek_kepesek_elhozni_nemhogy_a_Brexitet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c7d374-8eb1-4350-a1ae-20513ac7956b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46979a24-918b-46ae-90bf-95192f09646b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Egy_pizzat_se_lennenek_kepesek_elhozni_nemhogy_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 02. 07:00","title":"\"Egy pizzát se lennének képesek elhozni, nemhogy a Brexitet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de0875c-46b9-490b-993c-3c5500c441d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sípoltak, bekiabáltak Márki-Zay Péter támogatói, miközben a helyi Fidesz éppen egy újabb feljelentésről tartott sajtótájékoztatót. A héten azért jelentették fel a város vezetőit, mert szabálytalanul és áron alul juttatták bérlakáshoz a lakásügyi tanács rokonát, most ebben az ügyben találtak újabb bizonyítékokat.","shortLead":"Sípoltak, bekiabáltak Márki-Zay Péter támogatói, miközben a helyi Fidesz éppen egy újabb feljelentésről tartott...","id":"20190303_MarkiZay_Peter_meghekkelte_a_Fidesz_sajtotajekoztatojat_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de0875c-46b9-490b-993c-3c5500c441d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae9c7b6-de81-4540-8dc9-7e7a199068ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_MarkiZay_Peter_meghekkelte_a_Fidesz_sajtotajekoztatojat_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:06","title":"Márki-Zay Péter meghekkelte a Fidesz sajtótájékoztatóját Hódmezővásárhelyen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök hanoi csúcstalálkozója.","shortLead":"Egy titkos urániumdúsító létesítmény miatt kitört vita miatt ért véget idő előtt, és eredmény nélkül Kim Dzsong Un...","id":"20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80634c1-d341-462f-9de1-fb6ba1534402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1210eca9-b2f7-4ea1-8696-4bb0966dc2e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_A_Times_megirta_pontosan_miert_zarult_kudarccal_a_TrumpKim_csucstalalkozo","timestamp":"2019. március. 03. 12:48","title":"A Times megírta, pontosan miért zárult kudarccal a Trump-Kim csúcstalálkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c442f7-9b17-46f2-9f0b-fc5a72b41a63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az eddiginél jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak Belgiumban azok, akik nem előzésre használják az autópálya középső és belső sávjait.","shortLead":"Az eddiginél jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak Belgiumban azok, akik nem előzésre használják az autópálya középső...","id":"20190303_Bekemenyitenek_a_belgak_bukhatja_a_jogositvanyat_aki_autopalyan_ketszer_is_kozepso_savban_halad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c442f7-9b17-46f2-9f0b-fc5a72b41a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f21f315-6d85-4675-bf65-9129289c2893","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_Bekemenyitenek_a_belgak_bukhatja_a_jogositvanyat_aki_autopalyan_ketszer_is_kozepso_savban_halad","timestamp":"2019. március. 03. 17:28","title":"Bekeményítenek a belgák: bukhatja a jogosítványát, aki autópályán kétszer is középső sávban halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő nem ült a volán mögött.","shortLead":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő...","id":"20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32231629-b3ba-47de-a592-143f48ab27af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","timestamp":"2019. március. 02. 10:35","title":"Veronai buszbaleset: ügyvédei szerint nem a megvádolt sofőr vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas Csomolungmát. Ez korábban már másoknak is sikerült, de a két mászó végig dokumentálta útját, és most a Yandex-ru oldalon megosztották a különböző magasságokban késztett panoráma-felvételeket.



","shortLead":"Két orosz hegymászó, Roman Reutov és Makszim Sakirov megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8848 méter magas...","id":"20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ac4726e-3447-48cd-b350-33a23f6b76df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f14e3e-1a0c-4fe0-a1ff-e1fe0b46c39a","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Lenyugozo_panorama_a_vilag_tetejerol","timestamp":"2019. március. 02. 12:44","title":"Lenyűgöző panoráma a világ tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67381a08-380f-42bc-9ea6-523e8e22d791","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részegen belehajtott egy benzinkút boltjába az NK Osijek 22 éves játékosa, Petar Bockaj, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök hamarosan elfogták, a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő csapat pedig azonnal szerződést bontott a kezdőben játszó fiatalemberrel – írta a 24sata.hr nevű horvát internetes portál.","shortLead":"Részegen belehajtott egy benzinkút boltjába az NK Osijek 22 éves játékosa, Petar Bockaj, majd elmenekült a helyszínről...","id":"20190302_Reszegen_es_szandekosan_hajtott_egy_benzinkutba_Meszaros_eszeki_csapatanak_jatekosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67381a08-380f-42bc-9ea6-523e8e22d791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b959f91-d300-480b-bfcd-881f54bcdbe2","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Reszegen_es_szandekosan_hajtott_egy_benzinkutba_Meszaros_eszeki_csapatanak_jatekosa","timestamp":"2019. március. 02. 15:32","title":"Részegen és szándékosan hajtott egy benzinkútba Mészáros eszéki csapatának játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született megoldás az őrség kiszervezése ügyében.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrök a Paksi Atomerőműben, miután nem született...","id":"20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aae44818-22fb-4ed0-bc77-d9593cca67d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e76462-6336-436c-9025-eb6472ae5785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Figyelmezteto_sztrajk_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2019. március. 02. 14:49","title":"Figyelmeztető sztrájk a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]