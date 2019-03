Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította meg egy nemzetközi kardiológiai kutatás.","shortLead":"A szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak vagy folytatják az egészségtelen életmódot – állapította...","id":"20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe689381-5f77-40d4-a1b5-292778ff5cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_szivbetegek_diagnozis_dohanyzas","timestamp":"2019. március. 02. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szívbetegek gyakran a diagnózis után is tovább dohányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","shortLead":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","id":"20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d85dd9-61b8-4bc0-9ed0-460d6bdfeaba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","timestamp":"2019. március. 03. 21:50","title":"Újabb dollármilliókat kapnak a rohingya menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők egy embert kórházba szállítottak, aki megpróbálta megfékezni a lángokat. ","shortLead":"A mentők egy embert kórházba szállítottak, aki megpróbálta megfékezni a lángokat. ","id":"20190302_Kigyulladt_egy_salgotarjani_hajlektalanszallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8882b8e2-a37c-417c-8867-0e4fc168501d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Kigyulladt_egy_salgotarjani_hajlektalanszallo","timestamp":"2019. március. 02. 12:55","title":"Kigyulladt egy salgótarjáni hajléktalanszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a43807-98f3-41cb-8483-72bb5ada6e1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190303_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_reggeli_sportolas_mobil_feltores_sentinel5_nasa_wings_mobile_minephone_wx","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a43807-98f3-41cb-8483-72bb5ada6e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6208c88a-0105-41fb-b40a-6979623a5923","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_reggeli_sportolas_mobil_feltores_sentinel5_nasa_wings_mobile_minephone_wx","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"Ez történt: egy összehajtható és egy pénztermelő telefont is bemutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","shortLead":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","id":"20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bedbc-9d8c-4e31-914b-97c34caae49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","timestamp":"2019. március. 04. 05:02","title":"Időjárás: egyes helyeken már szinte koranyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"kkv","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/kkv/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:00","title":"Az ingyenpénz valósága: az ötlet megvan, már csak tőke kéne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen megerősítette a térségben, elsősorban az Ukrajnától elcsatol Krímben lévő egységeit. A NATO céljainak elérését akadályozhatja egy nyolcvan éve aláírt egyezmény.","shortLead":"Növeli jelenlétét a NATO a Fekete-tengeren, és ezzel jelezni akarja, nem hagyja szó nélkül, hogy Oroszország jelentősen...","id":"20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9e3b84-9738-4e5b-a196-ab3ec87bfc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4556677f-ae7a-4f23-b71d-615bf5d17faf","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Erosit_a_NATO_a_Feketetengeren","timestamp":"2019. március. 02. 11:39","title":"Erősít a NATO a Fekete-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A TRIP Tizenkét szék című áprilisi bemutatóját részvényesként lehet támogatni.\r

","shortLead":"A TRIP Tizenkét szék című áprilisi bemutatóját részvényesként lehet támogatni.\r

","id":"20190303_Sok_penzt_lehet_bezsebelni_egy_magyar_szinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debf0a13-4f18-4585-af17-882d36066024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b2e22-28fa-48b2-9913-0f236c5d20c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Sok_penzt_lehet_bezsebelni_egy_magyar_szinhazban","timestamp":"2019. március. 03. 08:50","title":"Sok pénzt lehet bezsebelni egy magyar színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]