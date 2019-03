Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát is felkínálni a pörkölt és a vasárnapi rántott szelet helyett.","shortLead":"Megnéztük, hogyan választunk, ha húst vásárlunk, mennyit és milyen fajtákat eszünk, és igyekszünk izgalmas alternatívát...","id":"spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ada0cf-1d27-49d1-b85e-0895f9968f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9748eaf-a426-46a8-be87-5c5e1f97732c","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20190218_Mire_harap_a_magyar_Huskorkep","timestamp":"2019. március. 07. 07:30","title":"Mire harap a magyar? – Húskörkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia EPP-tagpárt Republikánus Párt elnöke szerint nem lehet csak úgy kidobni a Fideszt. A néppárti megosztottság rossz dolog, és a kizsuppolással megindulhatna a keleti és nyugati pártok közötti szembenállás.\r

\r

","shortLead":"A francia EPP-tagpárt Republikánus Párt elnöke szerint nem lehet csak úgy kidobni a Fideszt. A néppárti megosztottság...","id":"20190306_A_francia_nepparti_tagpart_nem_dobna_ki_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f321d9-ff48-4ce5-8fee-67662e787a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_A_francia_nepparti_tagpart_nem_dobna_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 06. 18:37","title":"A francia néppárti tagpárt nem dobná ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sávolt Attila megerősítette a Nemzeti Sportnak: már nem ő a legmagasabban rangsorolt magyar férfi teniszező trénere.","shortLead":"Sávolt Attila megerősítette a Nemzeti Sportnak: már nem ő a legmagasabban rangsorolt magyar férfi teniszező trénere.","id":"20190308_fucsovics_marton_savolt_attila_tenisz_edzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acc13f1-c678-4fd0-a9e5-192558fce97d","keywords":null,"link":"/sport/20190308_fucsovics_marton_savolt_attila_tenisz_edzo","timestamp":"2019. március. 08. 12:51","title":"Szakított Fucsovics Márton és az edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa Bécsben adott elő. Nem híve az illiberalizmusnak, ezt most is világossá tette.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa Bécsben adott elő. Nem híve az illiberalizmusnak, ezt most is...","id":"20190307_Fukuyama_A_tortenelem_vege_olyasmi_mint_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc948e94-4e99-43aa-9380-06dfdc147230","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Fukuyama_A_tortenelem_vege_olyasmi_mint_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 07. 17:13","title":"Fukuyama: A történelem vége olyasmi, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","shortLead":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","id":"20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f78417-64da-477c-bd10-83b570d803cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. március. 07. 15:18","title":"A K&H is szeretné megvenni a Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában, így a hazai 2-0-s vereséget követően jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.\r

","shortLead":"A Manchester United a 94. percben jutott tizenegyeshez, és végül 3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában...","id":"20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45502358-64a7-42fd-8fc7-000598ff876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1620ba6-44d7-4912-981b-39168514ffaf","keywords":null,"link":"/sport/20190307_paris_saint_germain_manchester_united_labdarugo_bajnokok_ligaja_videobiro_bunteto","timestamp":"2019. március. 07. 05:41","title":"Drámai végkifejlet Párizsban: a videóbíró kellett a ManU továbbjutásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GPS navigációhoz használt műholdak életében ismét eltelt 19,7 év, ami számukra egy új időszámítás kezdetét jelenti. Itt a Földön viszont gond lehet belőle.","shortLead":"A GPS navigációhoz használt műholdak életében ismét eltelt 19,7 év, ami számukra egy új időszámítás kezdetét jelenti...","id":"20190308_gps_navigacio_idoszamitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaf7f5c-7cb0-4e75-954b-3681e2aadf1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_gps_navigacio_idoszamitas","timestamp":"2019. március. 08. 15:33","title":"Április 6-án inkább ne használja a GPS-ét – elmondjuk, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4199459-a633-4636-bb40-bf9d8c469783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontosabbak az értékeink annál, mintsem hagyjuk, hogy a saját sorainkból bomlasszák őket – mondja a vallon Humanista Demokratikus Közép (cdH) Orbán \"hasznos idióta\" kitételére. Egy erősebb Európa több szabadságot jelent, és küzdeni kell azok ellen, akik azt vallják, minden baj és gond oka Európa.","shortLead":"Fontosabbak az értékeink annál, mintsem hagyjuk, hogy a saját sorainkból bomlasszák őket – mondja a vallon Humanista...","id":"20190307_Kuzdenunk_kell__Kiosztotta_Orbant_a_szerinte_hasznos_idiota_vallon_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4199459-a633-4636-bb40-bf9d8c469783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b9dac-286c-484e-8a08-5e146f51df76","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Kuzdenunk_kell__Kiosztotta_Orbant_a_szerinte_hasznos_idiota_vallon_part","timestamp":"2019. március. 07. 12:29","title":"Válaszolt Orbán szövegére az egyik párt, amelyet \"hasznos idiótának\" nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]