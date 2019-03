Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","shortLead":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","id":"20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd60bd8-6de8-453a-8b53-f8e2c27fc910","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","timestamp":"2019. március. 08. 10:42","title":"Pár forint árcsökkenés is elég volt ahhoz, hogy sokkal több tejet vásároljunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató tankerületek pedig a csütörtök 12 órát látták alkalmasnak. Mind a 104-en.","shortLead":"A március 14-i szolidaritási sztrájk elégséges szolgáltatásairól kezdeményezett tárgyalást a PDSZ, a munkáltató...","id":"20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8e85851-4264-4b30-8bd4-08ab8a8b9293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a953b66-f54b-4fdf-a616-14e3ad8eba38","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elkepeszto_veletlen_104_tankerulet_orara_ugyanakkor_tud_csak_targyalni_a_szakszervezettel","timestamp":"2019. március. 07. 16:36","title":"Elképesztő véletlen: 104 tankerület órára ugyanakkor tud csak tárgyalni a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","shortLead":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","id":"20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0c0eee-f6c6-4e3c-985e-9b1a27cc0282","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","timestamp":"2019. március. 08. 08:20","title":"Videón egy trükkös magyar kamionos, aki nagyon nem szeret útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint versenyképes juttatási csomaggal csábítaná őket. ","shortLead":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint...","id":"20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8665f-2fb0-4a74-aca8-9b9010b94b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Ennyit keresnek a jegyellenőrök a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Módosító indítványt fogadott el szerdán a brit parlament nem választott tagokból álló felsőháza, amelyben felszólították a kormányt: tárgyaljon az Európai Unióval arról, hogy az Egyesült Királyság unióból való kilépését követően vámuniót hoznak létre.

","shortLead":"Módosító indítványt fogadott el szerdán a brit parlament nem választott tagokból álló felsőháza, amelyben...","id":"20190307_lordok_haza_brit_parlament_targyalas_eu_vamunio_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a29432-e94e-43bd-a72b-5f7680142c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_lordok_haza_brit_parlament_targyalas_eu_vamunio_brexit","timestamp":"2019. március. 07. 05:54","title":"Brexit: a Lordok Háza szerint vámunió kellene az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d277c87-adff-4de7-b3d7-1b88bceea404","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gyerekorvosok fele 60 évesnél idősebb, és nem látni, honnan jöhet utánpótlás.","shortLead":"A gyerekorvosok fele 60 évesnél idősebb, és nem látni, honnan jöhet utánpótlás.","id":"20190307_Gyerekek_szazezrei_maradhatnak_haziorvos_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d277c87-adff-4de7-b3d7-1b88bceea404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d8f16c-8fc2-4390-a512-3edbd4019929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Gyerekek_szazezrei_maradhatnak_haziorvos_nelkul","timestamp":"2019. március. 07. 19:25","title":"Gyerekek százezrei maradhatnak háziorvos nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan változott, és még ma is vannak, akik vádolják – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője.","shortLead":"Az áruló Görgei mítoszát Kossuth Lajos is többször megerősítette politikai okokból. A tábornok megítélése állandóan...","id":"20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d6802b-4132-4dd6-867d-3a242f7777c5","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Egy_tokeletes_karaktergyilkossag_celkeresztben_Gorgei_Artur","timestamp":"2019. március. 07. 14:07","title":"Egy tökéletes karaktergyilkosság: célkeresztben Görgei Artúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914938d0-dd73-42ba-abb7-06f718ad6aa0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU legszegényebb régiói közül három is Magyarországon található.","shortLead":"Az EU legszegényebb régiói közül három is Magyarországon található.","id":"20190307_Tavolodik_az_orszag_attol_hogy_2030ra_Europa_ot_legjobb_allama_kozott_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=914938d0-dd73-42ba-abb7-06f718ad6aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b577684-c05d-49b9-b140-1245784b1928","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Tavolodik_az_orszag_attol_hogy_2030ra_Europa_ot_legjobb_allama_kozott_legyen","timestamp":"2019. március. 07. 15:30","title":"Távolodik az ország attól, hogy 2030-ra Európa öt legjobb állama között legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]