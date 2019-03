Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 ezer ember maradt áram nélkül.","shortLead":"Több mint 300 ezer ember maradt áram nélkül.","id":"20190311_Energetikai_veszhelyzetet_hirdettek_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9b5124-d98a-4267-b2ee-fbeafc4f2c5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Energetikai_veszhelyzetet_hirdettek_Csehorszagban","timestamp":"2019. március. 11. 08:30","title":"Energetikai vészhelyzetet hirdettek Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minderről a NATO-csatlakozás húszéves évfordulóján beszélt Lengyelországban.","shortLead":"Minderről a NATO-csatlakozás húszéves évfordulóján beszélt Lengyelországban.","id":"20190310_Most_eppen_felertekelodik_a_NATO_szerepe_Orban_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110bef45-d686-4194-abbc-8d82a24dc6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Most_eppen_felertekelodik_a_NATO_szerepe_Orban_szerint","timestamp":"2019. március. 10. 13:40","title":"Most éppen felértékelődik a NATO szerepe Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el, testvérét még keresik. Magyarországon több ezer ember dőlt be a klasszikus piramisjátéknak, melyből összesen több mint 2 milliárd eurót vettek ki a csalók.","shortLead":"A OneCoin nevű kriptopénzes csalás vezetőjét, Konstantin Ignatovot a Los Angeles-i nemzetközi reptéren kapták el...","id":"20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cec3f8-efd4-4f7b-be05-bf3cd94e6745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Letartoztattak_a_Magyarorszagon_is_nepszeru_piramisjatek_vezetojet","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Letartóztatták a Magyarországon is népszerű piramisjáték vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamattámogatott kölcsön, amely két gyermek esetén 10 millió, három gyermek esetén 15 millió forint – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.","shortLead":"Július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamattámogatott kölcsön, amely...","id":"20190311_Juliustol_hasznalt_ingatlanra_is_felveheto_lesz_a_babavaro_csokkolcson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbe1c2d-23ba-4ccb-8f6f-82bc730e688f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Juliustol_hasznalt_ingatlanra_is_felveheto_lesz_a_babavaro_csokkolcson","timestamp":"2019. március. 11. 13:23","title":"Júliustól használt ingatlanra is felvehető lesz a babaváró csok-kölcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974197ae-7679-43e8-a40d-1f26a03889b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190309_Ma_van_a_rocktortenet_egyik_legfontosabb_albumanak_szulinapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974197ae-7679-43e8-a40d-1f26a03889b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f4e068-ce9a-4d76-837c-0bdef050438a","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Ma_van_a_rocktortenet_egyik_legfontosabb_albumanak_szulinapja","timestamp":"2019. március. 09. 20:12","title":"Ma van a rocktörténet egyik legfontosabb albumának szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült, a tulajdoni lap szerint a 3000 négyzetméteres, két korábbi telek összevonásából megszületett ingatlannak kizárólag egy tulajdonosa van, Bessenyei István.","shortLead":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült...","id":"20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfe3ba-18a0-420c-bedb-c7ce0422d00b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Sarka Kata élettársa 3000 négyzetméteren építkezik a Svábhegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították meg a Kínai Mezőgazdasági Egyetem kutatói.","shortLead":"A belek és a bélflóra károsítása révén növeli az elhízás kockázatát a rovarirtószereknek való kitettség – állapították...","id":"20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc1e4a8-d121-4c83-9778-dda91307f0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_elhizas_rovarirtoszerek_belek_belflora_karositasa_novenyvedo_szer_permetezes","timestamp":"2019. március. 11. 09:03","title":"Megfejtették az elhízás kevesek által ismert forrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef3a827-8e6f-475b-8369-379f0f0ed481","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március elején leégett egy magyar étterem Oregon államban. A helyiek adományokat gyűjtenek, hogy minél hamarabb újra nyithasson a Novak's Hungarian Restaurant.","shortLead":"Március elején leégett egy magyar étterem Oregon államban. A helyiek adományokat gyűjtenek, hogy minél hamarabb újra...","id":"20190310_Langok_martalekava_lett_egy_oregoni_magyar_etterem_a_helyiek_osszefogtak_erte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef3a827-8e6f-475b-8369-379f0f0ed481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba5651f-84d6-406e-8e50-e612d9b625ec","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Langok_martalekava_lett_egy_oregoni_magyar_etterem_a_helyiek_osszefogtak_erte","timestamp":"2019. március. 10. 22:07","title":"Lángok martalékává lett egy oregoni magyar étterem, a helyiek összefogtak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]