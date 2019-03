Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennegyedik egymást követő héten tüntettek szombaton Belgrádban Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve.","shortLead":"Tizennegyedik egymást követő héten tüntettek szombaton Belgrádban Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve.","id":"20190309_Tizennegy_hete_tuntetnek_Orban_szovetsegese_ellen_Belgradban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f75456-882b-462a-b257-a3613bc1961c","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Tizennegy_hete_tuntetnek_Orban_szovetsegese_ellen_Belgradban","timestamp":"2019. március. 09. 20:43","title":"Tizennégy hete tüntetnek Orbán szövetségese ellen Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért. Szilícium-völgybeli példákra alapozva azt tették, amit egy startup: felvettek néhány fiatal mérnököt, és menet közben találták ki, mit akarnak.","shortLead":"A Tesla alapítóinak eszük ágában sem volt az autógyártásban nagy tapasztalatokkal bíró cégekhez fordulni tanácsért...","id":"20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7816be4b-8259-41ec-9523-8b44afa1dc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1ec4d-2d58-40f5-a793-0a63051d8437","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190310_Tesla_indulasanak_mesebe_illo_tortenete","timestamp":"2019. március. 10. 19:15","title":"\"Csak egy dobásotok van\" - a Tesla indulásának mesébe illő története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig nem volt áram.","shortLead":"Március 8-án csaknem az egész országra kiterjedő áramszünet volt. Ez nem ritka jelenség Venezuelában, de most órákig...","id":"20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0cd2e-16f2-4244-9eca-1d1e7397360b","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Aram_nem_volt_kezzel_hajtottak_a_lelegeztetogepet_Venezuelaban_de_meghalt_a_beteg","timestamp":"2019. március. 09. 21:08","title":"Áram nem volt, kézzel hajtották a lélegeztetőgépet Venezuelában, de meghalt a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában - közölte szombaton Milenio című helyi lap biztonsági forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában...","id":"20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0914db5-0885-4274-a529-429f57cb4f60","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","timestamp":"2019. március. 09. 19:42","title":"15 embert lelőttek egy mexikói sztriptízbárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174cb15f-10f6-4c28-b56a-f4b98cf498cb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változatát Svájcban fotóztuk köbe.","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változatát Svájcban fotóztuk köbe.","id":"20190311_ulesprobat_vettunk_a_30_szulinapos_jubileumi_mazda_mx5ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174cb15f-10f6-4c28-b56a-f4b98cf498cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b530c488-5e69-4895-a0dd-05501d676664","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_ulesprobat_vettunk_a_30_szulinapos_jubileumi_mazda_mx5ben","timestamp":"2019. március. 11. 08:21","title":"Üléspróbát vettünk a 30. szülinapos jubileumi Mazda MX-5-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","shortLead":"Amíg nem derül ki, mi okozta a vasárnapi légikatasztrófát, nem engedik felszállni a többi azonos típusú repülőt sem.","id":"20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090bdb5b-034f-4b8b-9398-772a3dc11ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d937838-f638-41ab-83d8-0cdbeb7fd2f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tobb_legitarsasag_is_betiltotta_a_Boeing7378_MAX_gepek_repuleset","timestamp":"2019. március. 11. 07:37","title":"Több légitársaság is betiltotta a Boeing-737-8 MAX gépek repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]