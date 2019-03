Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok, nyílások. Úgy tűnik, a felhasználók leszavazták az új trendet.","shortLead":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok...","id":"20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6c1db-f6e5-4a3c-8890-fdc23fbdfaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","timestamp":"2019. március. 10. 09:03","title":"Végleg befellegzett a \"jövő mobiljának\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","shortLead":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","id":"20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb465c1-c5b6-4b3a-9c23-3f26bc40e3ed","keywords":null,"link":"/sport/20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","timestamp":"2019. március. 09. 16:55","title":"Két döntőt is kizárással bukott Liu Shaolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett, Lukácsi pedig nem vásárolni ment, de elment egy Aldiba. Vitt lapot.","shortLead":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett...","id":"20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6961f-59a9-495f-a6a2-b300c7802c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","timestamp":"2019. március. 09. 14:20","title":"Az egykori KDNP-s Lukácsi Katalin Magyar Hangot vitt az Aldiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190310_facebook_messenger_sotet_mod_viber_koos_reka_levele_alhir_nasa_vadaszgep_hangsebesseg_fotok_magyar_politikusok_ssl_tanusitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea138c0-bcae-4612-bd46-f26b8117ebd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_facebook_messenger_sotet_mod_viber_koos_reka_levele_alhir_nasa_vadaszgep_hangsebesseg_fotok_magyar_politikusok_ssl_tanusitvany","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Ez történt: aktiválták a Facebook Messenger titkos kapcsolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges országok békéje és biztonsága érdekében - mondta a honvédelmi miniszter szombaton, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely tizedik évadának megnyitó ünnepségén.","shortLead":"Magyarországnak olyan erős hadseregre van szüksége, amelyet a NATO bárhol a világon alkalmazni tud a szövetséges...","id":"20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e393d-d788-4be0-b9e6-082d763314e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Eros_magyar_hadsereget_akar_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. március. 09. 21:57","title":"Erős magyar hadsereget akar a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légitársaság Bécs–Keflavik járata szombaton reggel landolt Ferihegyen.","shortLead":"A légitársaság Bécs–Keflavik járata szombaton reggel landolt Ferihegyen.","id":"20190309_Muszaki_hiba_miatt_Budapesten_szakitotta_meg_az_utjat_a_Wizz_Air_egyik_gepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5898594-7908-4b8d-b1d3-4fd0f86d52a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_Muszaki_hiba_miatt_Budapesten_szakitotta_meg_az_utjat_a_Wizz_Air_egyik_gepe","timestamp":"2019. március. 09. 13:04","title":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját a Wizz Air egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri hőhullámok – figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri...","id":"20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869b274-38a8-48d5-b925-a9fe7a38e23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","timestamp":"2019. március. 10. 08:03","title":"Sokkolja az állatokat az, ami a tengerekben történik – és ez az embereket is fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]