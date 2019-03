Kire szavaznának? Arra, aki a “cigánykérdés” endlösungjaként honfitársai egy részét szigorúan őrzött gettókba zárná, körbezárt telekre, ahol kettős kordon mögött, sajátos napirend szerint “élnének” állandó csendőri felügyelet alatt, vagy arra, aki ezt hajmeresztő, felháborító és alkotmányellenes ötletnek tartja? Ha az elsőre, akkor egri olvasóink szavazzanak nyugodtan ősszel az önkormányzati választásokon Mirkóczki Ádámra, aki pár évvel ezelőtt lelkesen képviselte a pártja által felvázolt fenti “megoldást”. Mondván, nem szabad hagyni, hogy „bizonyos szubkultúra a többség rovására folytathassa bűnöző életmódját”. (Népszabadság, 2010. szeptember 2.) Ha pedig inkább annak a pártnak a jelöltjére szavaznának, amelyik ezt a gondolatot felháborítónak találta és magától értetődően elvetette, akkor a Fidesz jelöltjére kell szavaznia.

Más lehetősége ugyanis nincs. Korábban lett volna. Hiszen a Jobbik ilyen és hasonló ötleteit az összes többi, szabad szemmel látható párt elutasította. Bizonyára elutasítja most is, csak azoknak már nem lesznek jelötjei Egerben. Ott az összes ellenzéki párt beállt Mirkóczi mögé. Az MSZP-vel együtt, amelynek elnökségi tagja, korábbi romaügyi megbízottja kijelentette, hogy a Jobbik kezdeményezésével visszatért a koncentrációs táborok réme, és harciasan felszólította a Fideszt, hogy határolódjon el a Jobbiktól. A Fideszt ebben az esetben (!) erre nem is kellett bíztatni.

Azt mondják, a Mirkóczki azóta megváltozott? És tudják, ki változott még meg? A Toroczkai László! Tudják, honnan tudom? A Mirkóczki Ádámtól! „Toroczkai László - előnyére - nagyon megváltozott, azt is mondhatnám, lehiggadt.” Ezt mondta a Magyar Nemzet Magazinnak Mirkóczki Ádám. Szerinte “a kormányképesség demonstrálására alkalmasak a párt sikeres településvezetői... Toroczkai László ma teljesen más habitusú ember, mint amilyen tíz éve volt”. (Magyar Nemzet, 2016. június 11.)

Csak hogy tudjuk, mennyire ért ez a Mirkóczki a megváltozáshoz. Toroczkairól másfél évvel ezelőtt megírta szépen, részletesen a Magyar Narancs, hogy miközben “a hazai szélsőjobb szalonképtelen figurájából mára tudatosan alakította ki saját ‘cukibb’ arcát”, “ugyanilyen tudatossággal építi ki saját hatalmát és kultuszát a környéken”, ti. Ásotthalom környékén, ahol polgármesterkedik, és ahol már mindent és mindenkit maga alá gyűrt, akit csak lehetett, hogy el ne veszhessen a cukisággal együtt az ő kiskirályi hatalma. Jól teszik az egriek, ha vigyázó szemüket Ásotthalomra vetik.

Mirkóczki pártjának ez a “nagyon megváltozott”, “lehiggadt” alelnöke tiltotta be csak úgy egyszerűen az iszlám és a homoszexualitás gyakorlását Ásotthalmon. Ettől a neocukitól kérdezte meg másfél évvel ezelőtt Nagy Gergely Miklós kollégánk, vállalja-e még korábbi álláspontjait. A következőket: “ahol ‘ők megjelennek (mármint a romák – a szerk.), ott a pusztítás, a pusztulás és a rombolás és a rettegés jelenik meg. És két lehetőség van, kedves testvéreim. Az egyik, hogy van olyan kormányzat (…), amelyik megfogja őket és kihajítja az országából. (…) Van még egy olyan lehetőség, amit az arab államokban szoktak alkalmazni velük szemben. Hát ott általában dögkutakban végzik. Vagy az akasztófán, mint Iránban’ – mondta akkor Toroczkai. Egy évvel korábban, 2011-ben így beszélt Gyurcsányról a Magyar Szigeten: ‘Én is nagyon sokszor mondtam, hogy agyonlőném Gyurcsány Ferencet’, illetve ‘szívességet tettünk volna a magyarságnak, ha tizenéves korában, a KISZ-táborban lőttük volna agyon’. Könyvében pedig felidézte, hogy amikor a Parlamentben egyszer együtt vécézett Horn Gyulával, a piszoárnál állva ‘arra gondoltam, hogy bele is fojthatnám valamelyik vécé­kagylóba, a fél ország hálás lenne’. Amikor megkérdeztem Toroczkaitól, hogy ezeket ma, Jobbik-alelnökként is vállalhatónak tartja-e, kurtán csak annyit válaszolt: ‘Igen.’”. (Magyar Narancs, 2017. szeptember 21.)

2014-ben a jobbikos Janiczak Dávidot választották Ózd polgármesterévé. Ő azzal az ígérettel vette át a város vezetését, hogy ott majd bevezetik az “érpataki modellt”. Ez nem személyes ötlet volt, Vona Gábor a cuki Jobbik akkori cuki elnöke nyilatkozta többször is, hogy a Jobbik az érpataki modell szerint kormányozna. Érpatak polgármesterét, aki az “érpataki modell” keretében akasztatta fel Simon Pereszt és Benjamin Netanjahut - egyéb lehetőség híján - bábu formájában, és a megfelelő karlendítéssel tisztelgett a Waffen SS harcosainak dicső emléke előtt, a tiszavasvári jobbikos polgármester is példaképének tekintette, és meghívta konzultálni 2016 nyarán.

Janiczak a “Big Brother”-módszer bevezetésével kezdte áldásos tevékenységét Ózdon. Folyamatosan kameráztatta a közmunkásokat, mert máskülönben biztosan ellopnák az ásót. És első dolga volt árpádsávosra festetni a polgármesteri hivatalt. Mindezt Mirkóczki Ádám lelkesen támogatta, s megjegyezte “a szivárvány színű vagy kék-fehér festés biztosan nem keltene felháborodást. Hozzátette, hogy természetesen focicsapatokra gondolt.” Amennyi szivárványszínű focicsapat van a világon, csak a legrosszabb indulattal lehet kételkedni abban, hogy a cuki MIrkóczki kizárólag focicsapatokra gondolt. Ezzel a legrosszabb indulattal állapította meg Szigetvári Viktor, hogy akkor ezennel vége a Jobbik “cukiságkampányának”. (Magyar Nemzet és Népszabadság, 2015. május 23.)

Mirkóczki szorgalmazta pártja nevében, hogy különleges rendőri egységeket állítsanak fel a “cigánybűnözés” letörésére (Magyar Nemzet, 2013. január 5.), ő képviselte a cigányok elleni megfélemlítő menetek nemes ügyét MIskolcon és másutt, ő jelentette ki, hogy azok, akik ez ellen tiltakoznak és ellentüntetést szerveznek, a tisztességes emberekkel szemben a bűnözők pártjára állnak (pl. Magyar Nemzet, 2012. október 6.).

Kiváltképp jó ötlet ezt a neocuki Mirkóczkit Egerben támogatni, ahonnan a cigányok elleni “fajvédő” gyilkosságsorozatig erősödő folyamat elindult a rendszerváltás után. Itt volt annak a bőrfejű mozgalomnak a központja, amely arra szerveződött, hogy üldözzön és súlyos eszközökkel bántalmazzon minden cigányt, akit ér. Nőt, gyereket, ártatlant, nem ártatlant, tök mindegy, csak cigány legyen. Ennek az egri mozgalomnak a vezetője, a büntetett előéletű Sneider Tamás vezeti most Mirkóczki pártját.

„Egerben 1990. szeptember 14-én este 20 óra tájban egy 150-200 fiatalból álló, cigányellenes jelszavakat skandáló, láncokkal, botokkal és más támadóeszközökkel felfegyverkezett csoport jelent meg a Csebokszári lakótelepen. A csoport tagjai rendkívül agresszíven viselkedtek, törtek-zúztak, békés járókelőket bántalmaztak, csak azért, mert cigányok." (Népszabadság, 1990.október 6.) “Egerben kétszáz bőrfejű fiatalember bottal járt körül a városban, azt kiabálták: ‘Vesszenek a cigányok! Kiirtjuk a cigányokat!’ A rendőrség nem észlelte a menetet, amely körbe-körbe járt a belvárosban. Majd elindultak kifelé, s egy lakótelepen se szó, se beszéd leütöttek egy cigányt, majd bementek lakásokba, cigányokat vertek, azok védekeztek, jött a rendőrség, és eljárást indított garázdaság címén - a cigányok ellen.” (Beszélő, 1990. október 13.)

A pogrom-jellegű megmozdulások éveken át rendszeresen folytatódtak Egerben. “A bőrfejűek kihallgatásuk során nem is tagadták, céljuk a belvárosból kiüldözni a cigányokat. Ennek érdekében egy ideje rendszeresen felfegyverkezve ‘járőröznek’”. 1991 őszén is több súlyosan sebesült áldozata volt a “járőrözésnek”. (Beszélő, 1991. november 9.) “Egerben a ’90-es évek elején szinte egymást érték a romák és színesbőrűek elleni szkinhed támadások, minimális büntetőjogi következményekkel. Az eljárások többségét megszüntették. Az akciók mögött álló fasisztoid mozgalom prominens alakjai írásos megbízást kaptak Torgyán Józseftől és Gyimóthy Gézától, Orbán Viktor későbbi koalíciós társaitól, hogy szervezzenek az egész ország területén kisgazda párttagokat és kisgazda szellemiségű ifjúsági, hagyományőrző és nyugdíjas (!) szervezeteket. Az egri szkinhed mozgalom egyik központja a Lenkey katonai középiskola volt. Ennek tanulói vertek agyon kizárólag a bőrszínére való tekintettel egy salgótarjáni roma férfit, Danyi Zoltánt.” (Beszélő, 2009. február) “1993. júniusában Egerben három szkinhed - két lány és egy fiú - baseballütővel bántalmazta Oláh Dezsőt, aki maradandó agykárosodást szenvedett.” Ezután roma polgárjogi aktivisták tüntetést szerveztek a pogromlegények és támogatóik ellen. Ezt az akkor szabad demokrata (!) polgármester elítélte azzal, hogy árt a város idegenforgalmának.

“Már verekedtem, és soha nem futok el, de amúgy nem vagyok bunyós gyerek. Mostanában már nemigen kerülök olyan helyzetbe, ez főleg fiatalabb koromban fordult elő. - A többiek miért verekednek? - Ellenzik a bűnözést. S mivel a ők próbálják megtisztítani a várost a bűnözőktől.

- Úgy, hogy megverik őket... - Úgy. Ez a fiatalságukból adódik. Ők még nem találtak rá a kellő megoldásra, ezért hirtelenjében csak így tudnak válaszolni erre az egészre. - És hogyan választják ki a ‘bűnözőket’? - Ez meglátszik rajtuk. Cigányok. - A cigányok tehát mind bűnözők?! - Tudom, hogy ez általánosítás, ami nem helyes. De azt mindenki tudja, hogy a cigányok között sok a bűnöző. Aki tehát cigány, vagyis barna bőrű, annak nagyobb esélye van arra, hogy kap.” Ezt Sneider-Roy, a skinhead vezér 1992. november 7-én nyilatkozta a Népszabadságnak. Azóta tudjuk, milyen megoldásra találtak rá Sneiderék, ami még az ifjú pogromlegényeknek sem jutott eszükbe: a csendőrök uralta, lezárt cigánygettót.

Egy évvel korábban alakult meg Sneider vezetésével Eger cigánymentesítésének deklarált céljával a Skins nevű szervezet, melyhez Heves megye egész kopaszsága csatlakozott.

A „Sneider Tamás és társai” ellen indított büntetőeljárás 1992. január 3-án kelt vádirata szerint: „A csoportosulást I. rendű Sneider Tamás vádlott irányította. Amikor Sneider Tamás és a társaságában levő többi, önmagát skinheadnek valló személy észlelte a cigány fiatalokból álló csoportot, őket cigányellenes jelszavakat kiabálva sértegetni és fenyegetni kezdték, majd pedig a Széchenyi utcáról menekülni kezdő cigány fiatalokat üldözték. Az üldözés során Farkas Bélát a Sneider Tamás vezette csoport utolérte, majd Farkas Bélát Sneider Tamás vádlott leütötte. Amikor a sértett a földre került, az I. rendű vádlott és a társaságában levő személyek Farkas Bélát kézzel, botokkal és kábeldarabbal ütlegelni kezdték, majd a földön fekvő sértettet összerugdosták.” (168 óra, 1995. március 7.) Ezt az elsőrendű vádlott néhány hónapos felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszta. Az ilyen ítéletek szokták Sneideréket annyira felháborítani, hogy elinduljanak összeverni bárkit a bűnös “fajtájából”. Amennyiben persze nem a sajátjukról van szó.

Sneider nem úgy lett vezércuki, hogy megbánta és megtagadta a maga kiválóan dokumentált, a magyar sajtó jobb- és baloldalán egyaránt részletesen bemutatott bőrfejű múltját, hanem úgy, hogy gátlástalanul letagadta.

Sneider városában, Sneider pártjával megállapodni, Sneider szavának hűséges vivője mögé oda állni, hogy közösen nyerjék meg Egert az agresszív és közveszélyes rasszizmus számára - ennél jobb ötlete nem volt a “demokratikus” ellenzéknek. Gratulálok!

S hogy komolyan gondoltam-e, hogy a közös ellenzéki jelölt helyett szavazzanak inkább a fideszesre? Nem, nem gondoltam komolyan. Ezt kizárja az a halálosan következetes politika, amelyet a Fidesz a közoktatási szegregáció elmélyítése, a társadalmi mobilitás minimalizálása, a társadalmi egyenlőtlenség növelése, a szegénységben élők helyi kiskirályok kegyének való kiszolgáltatása, a társadalmi szolidaritás elsorvasztása és a politikailag legsúlyosabban “inkorrekt” beszédmód felszabadítása érdekében folytat.

Egerben tisztességes demokrata számára nem maradt választási lehetőség.