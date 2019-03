Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba, hogy újdonságok után kutassanak. És találtak is valamit: az asztali üzemmódot.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba...","id":"20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7468c05-5ac8-49ce-abd5-c26ca66a5485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ez lehet az új Android, a Q egyik nagy erőssége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhet egy háromtagú bizottság Orbán nyakára, és az Európai Bíróság ítéleteinek betartását kérheti negyedik feltételnek az Európai Néppárt, értesült a Népszava. Nagy kérdés, Orbán hogy dönt.","shortLead":"Jöhet egy háromtagú bizottság Orbán nyakára, és az Európai Bíróság ítéleteinek betartását kérheti negyedik feltételnek...","id":"20190314_Ujabb_feltetelt_szabhatnak_Weberek_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a59c1-3ceb-4d9f-9afb-22ac570ffec8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ujabb_feltetelt_szabhatnak_Weberek_a_Fidesznek","timestamp":"2019. március. 14. 08:29","title":"Újabb feltételt szabhatnak Weberék a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyaralók erre az évre már biztosan lemondhatnak a keszthelyi Zala Kempingről.","shortLead":"A nyaralók erre az évre már biztosan lemondhatnak a keszthelyi Zala Kempingről.","id":"20190314_Iden_mar_nem_nyit_ki_az_egyik_legnepszerubb_balatoni_kemping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c098ca-bb22-4a43-96aa-39e6d2f92ecb","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Iden_mar_nem_nyit_ki_az_egyik_legnepszerubb_balatoni_kemping","timestamp":"2019. március. 14. 08:43","title":"Idén már nem nyit ki az egyik legnépszerűbb balatoni kemping","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felmérések szerint az országban 137 ezer lány nem megy iskolába a menstruáció idején, mert nincs pénze intimhigiéniás termékre. ","shortLead":"Felmérések szerint az országban 137 ezer lány nem megy iskolába a menstruáció idején, mert nincs pénze intimhigiéniás...","id":"20190314_Ingyen_betetet_es_tampont_kapnak_az_angol_diaklanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb5f3f-71eb-43ca-9631-00f41de2bca6","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Ingyen_betetet_es_tampont_kapnak_az_angol_diaklanyok","timestamp":"2019. március. 14. 16:09","title":"Ingyen betétet és tampont kapnak az angol diáklányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy Patai Mihály váltja Gerhardt Ferencet a jegybankalelnöki pozíción. ","id":"20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c63e0-e7df-44cc-b0e2-82dd35ca6dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607655d8-3d7b-4ab5-b575-0d39b6ce5706","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tenyleg_Patai_Mihaly_lehet_az_MNB_uj_alelnoke","timestamp":"2019. március. 13. 11:30","title":"Tényleg Patai Mihály lehet az MNB új alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","shortLead":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","id":"20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b79f35-c720-4720-adba-cc923acce7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","timestamp":"2019. március. 13. 14:33","title":"Sürgősen tennünk kell valamit: 1200 állatfajt fenyeget kihalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7147943-7666-4423-a1f0-5c8d4fc63405","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az egyedi hatású felvételeket, és az is kiderül, hogy hogyan és mennyi munkával készül el egy-egy ilyen minimális digitális utómunkát tartalmazó fotó.","shortLead":"Mutatjuk az egyedi hatású felvételeket, és az is kiderül, hogy hogyan és mennyi munkával készül el egy-egy ilyen...","id":"20190314_sziszifuszi_munkaval_elkepeszto_autoreklamokat_keszitett_egy_magyar_fotos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7147943-7666-4423-a1f0-5c8d4fc63405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef58fb-a084-4e6b-9293-5a3d4d23ed1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_sziszifuszi_munkaval_elkepeszto_autoreklamokat_keszitett_egy_magyar_fotos","timestamp":"2019. március. 14. 08:25","title":"Sziszifuszi kézimunkával elképesztő autó-reklámokat készített egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0bd2-44b6-4005-bb63-4d25465d1104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A versmondásra felkért nyolcadikos kisfiúnak két nappal a fellépés előtt szóltak, hogy változtattak a programon. ","shortLead":"A versmondásra felkért nyolcadikos kisfiúnak két nappal a fellépés előtt szóltak, hogy változtattak a programon. ","id":"20190314_Kinosnak_tunhetett_Petofi_verse_inkabb_masikat_kerestek_az_NKE_unnepsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554c0bd2-44b6-4005-bb63-4d25465d1104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fd788d-e2ed-462d-9868-99bdf18c162c","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kinosnak_tunhetett_Petofi_verse_inkabb_masikat_kerestek_az_NKE_unnepsegere","timestamp":"2019. március. 14. 16:59","title":"Kínos lehetett Petőfi verse, inkább másikat kerestek az NKE ünnepségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]