[{"available":true,"c_guid":"cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","shortLead":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","id":"20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73360638-d9a2-44a5-b4b2-416c39aa477c","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","timestamp":"2019. március. 12. 20:33","title":"Egy műszak alatt győzött a sztrájk Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brexit szívfájdító és cuki oldala egyenesen Donald Tusk Instagram-oldaláról.","shortLead":"A Brexit szívfájdító és cuki oldala egyenesen Donald Tusk Instagram-oldaláról.","id":"20190313_Ugye_baratok_maradunk_Unikornissal_kerleli_egy_brit_kislany_az_EU_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6b96b4-b2e2-4e76-a650-77b4e151a197","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Ugye_baratok_maradunk_Unikornissal_kerleli_egy_brit_kislany_az_EU_elnoket","timestamp":"2019. március. 13. 15:32","title":"Ugye barátok maradunk? Unikornissal kérleli egy brit kislány az EU elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b74b5b8-1784-405a-9f80-8908c5b2a062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén már a hetedik generációs iPad érkezik, és úgy tudni, hogy az Apple nem változtatott két olyan jellemzőn, amelyet szeretnek a felhasználók.","shortLead":"Idén már a hetedik generációs iPad érkezik, és úgy tudni, hogy az Apple nem változtatott két olyan jellemzőn, amelyet...","id":"20190313_apple_ipad_2019_valtoztatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b74b5b8-1784-405a-9f80-8908c5b2a062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0abfee1-3799-47e9-b876-da9398894bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_apple_ipad_2019_valtoztatasok","timestamp":"2019. március. 13. 15:03","title":"Ez jó húzás: két kedvelt jellemzőt is megtarthat az Apple az idei iPaden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb Brüsszelt támadó plakátkampányt, vagyis a mögötte álló ismeretlen tettest. A feljelentést Polt Péter legfőbb ügyészhez címezte, majd meghallgatásra idézték a rendőrségre.","shortLead":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb...","id":"20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78775a8f-4eca-4c8f-8b7e-6c395dcef62d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","timestamp":"2019. március. 13. 13:24","title":"Feljelentette a plakátkampányt, behívták a rendőrségre Szél Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def23636-3eed-4071-a423-49fbdd2799ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis pofon a Fidesznek, diadal az ellenzéknek.\r

","shortLead":"Kis pofon a Fidesznek, diadal az ellenzéknek.\r

","id":"20190312_Erzsebetvarosban_az_ellenzek_leszavazta_a_Fideszt__a_tuloratorvenyukkel_egyutt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def23636-3eed-4071-a423-49fbdd2799ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc97092-0e6d-4777-8cbc-042d6d197ad2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Erzsebetvarosban_az_ellenzek_leszavazta_a_Fideszt__a_tuloratorvenyukkel_egyutt","timestamp":"2019. március. 12. 18:12","title":"Erzsébetvárosban az ellenzék leszavazta a Fideszt – a túlóratörvényével együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek és útakadályok.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek...","id":"20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc48601e-3746-4778-83fd-a2b05ca35f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","timestamp":"2019. március. 14. 15:03","title":"Waze lesz a Google Térképből, ez már egyre biztosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két közösségi oldal gondokkal küzd, sokan nem tudnak bejegyzéseket közzétenni.","shortLead":"A két közösségi oldal gondokkal küzd, sokan nem tudnak bejegyzéseket közzétenni.","id":"20190313_facebook_instagram_leallas_globalis_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2982a6a9-a71c-416a-bbc2-2e3c2d587fd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_facebook_instagram_leallas_globalis_hiba","timestamp":"2019. március. 13. 18:04","title":"Megmakkant a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","shortLead":"Aggasztja őket az amerikai kibertámadás lehetősége.","id":"20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=628d5017-8e65-4f9e-b590-0e69d00d3a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ba3bb0-5390-4a46-a783-7a1849b39737","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Kina_segitseget_ajanl_Venezuelanak_az_aramszunet_elleni_harcban","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Kína segítséget ajánl Venezuelának az áramszünet elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]