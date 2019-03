Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","shortLead":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","id":"20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2a2a7b-1c88-44d7-b895-4867f808ec52","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Lesz csúcsrangadó az EL-negyeddöntőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. 