[{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","shortLead":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","id":"20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eac52e9-76c8-4e00-83d5-19e4510771a6","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","timestamp":"2019. március. 16. 07:35","title":"Törőcsik Mari jobban lett a Kossuth Nagydíjtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak listáját, ám egyre több részlet kerül nyilvánosságra az áldozatokról. Az egyik például egy hároméves fiú, Ibrahim Muszad, aki bátyja szerint imádott nevetni, állandóan mosolygott. A gyilkosról, a 28 éves Brenton Tarrantról is mind többet tudni, az bizonyos, hogy évekig készült a merényletre, és az első bírósági meghallgatáson az is kiderült, nem bánta meg tettét. Christchurch pedig az a város, amelyet úgy hívnak, a legangolabb város Anglián kívül.","shortLead":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak...","id":"20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d95c6a-bf05-4c97-b6dc-054805914309","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","timestamp":"2019. március. 17. 18:00","title":"A legangolabb város Anglián kívül: miért éppen Christchurch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig bezavarnak az előlapi szenzorok, pontosabban az ezeket rejtő megoldások. A gyártók évek óta ígérgetik telefonjaikról, hogy csupakijelzős mobilok lesznek, de úgy tűnik, még várnunk kell rá, hogy ez a marketingszöveg minden részletében fedje a valóságot.","shortLead":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig...","id":"20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33e1cc-ce6f-4c1d-9692-9d4ac0c0e28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","timestamp":"2019. március. 17. 08:03","title":"Mikor jelenik meg végre tényleg a \"jövő mobilja\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett mítoszoktól – véli Dmitro Tuzsanszkij ukrán elemző. Interjú. ","shortLead":"Magyarország és Ukrajna között akkor lesz újra jó a kapcsolat, ha mindkét fél megszabadul az oroszok által terjesztett...","id":"201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814106a1-1882-402c-af10-0270849181ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1709627f-b915-4058-9e88-1eca184394c6","keywords":null,"link":"/vilag/201911__dmitro_tuzsanszkij__azukranmagyar_kapcsolatokrol__oroszok_kavarnak","timestamp":"2019. március. 17. 17:00","title":"Kijevben nem hiszik el, hogy Orbán mindjárt tankra ül, és elfoglalja a Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2971076a-21d9-425e-875f-880e79e5f63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelkész felidézte, hogy a nyolcvanas években Orbán még megvetette a vallást, megtérése után viszont nyílt támogatást várt Iványitól. ","shortLead":"A lelkész felidézte, hogy a nyolcvanas években Orbán még megvetette a vallást, megtérése után viszont nyílt támogatást...","id":"20190317_A_New_York_Timesnak_meselt_Ivanyi_Gabor_Orbanhoz_fuzodo_viszonyarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2971076a-21d9-425e-875f-880e79e5f63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3a258b-4bd4-461d-b01b-aba03076544f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_A_New_York_Timesnak_meselt_Ivanyi_Gabor_Orbanhoz_fuzodo_viszonyarol","timestamp":"2019. március. 17. 10:14","title":"A New York Timesnak mesélt Iványi Gábor Orbánhoz fűződő viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","shortLead":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","id":"20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ef1b7-2475-43ae-806c-76d676b70192","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","timestamp":"2019. március. 16. 19:37","title":"Ez az öt szám több mint hárommilliárd forintot érhetett egy telitalálat esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés utáni kiújulásának az esélye - derült ki a Nature című tudományos folyóiratban publikált új tanulmányból.","shortLead":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés...","id":"20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97386c78-b8a2-4ccb-b9a0-3911cd5ea131","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","timestamp":"2019. március. 16. 14:03","title":"Kiderült valami a mellrákról: valójában nem is egyetlen betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 24 ember meghalt, többtucatnyian pedig eltűntek Zimbabwe keleti részén az Idai ciklon elvonulása során - közölte szombaton a tájékoztatási minisztérium.A halottak száma valószínűleg emelkedni fog, az Ida Mozambikban is pusztított.","shortLead":"Legalább 24 ember meghalt, többtucatnyian pedig eltűntek Zimbabwe keleti részén az Idai ciklon elvonulása során...","id":"20190316_Aszaly_utan_halalos_ciklon_Afrikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8b4667-bc65-48bd-a9d2-98d4d789e6b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Aszaly_utan_halalos_ciklon_Afrikaban","timestamp":"2019. március. 16. 11:39","title":"Aszály után halálos ciklon Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]