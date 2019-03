Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét szimbolizáló képet látjuk, de tőlünk délebbre őszt idéz a kereső főoldalán látható spéci Google-logó. Hogy miért nem holnap került képbe a nap-éj egyenlőség, azt nem sokan tudják.","shortLead":"Kétféle rajzzal is készültek a mai napra a Google-nél. A kereső főoldalán mi a tavaszi nap-éj egyenlőség eljövetelét...","id":"20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed928552-3f51-423b-9c4c-83601f03945f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53d33-9404-4f69-a004-c03f8419b41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_tavaszi_nap_ej_egyenloseg","timestamp":"2019. március. 20. 07:33","title":"Ezt alig tudja valaki a tavaszi nap-éj egyenlőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A miami keménypályás tenisztornára készülő magyar teniszező a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájcival edzett. ","shortLead":"A miami keménypályás tenisztornára készülő magyar teniszező a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájcival edzett. ","id":"20190319_roger_federer_fucsovics_marton_miami_tenisztorna_edzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d208c4-5a46-44f6-b386-144deaa5c280","keywords":null,"link":"/sport/20190319_roger_federer_fucsovics_marton_miami_tenisztorna_edzes","timestamp":"2019. március. 19. 10:04","title":"Megint Federer volt Fucsovics edzőpartnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai nagytakarítást, és kérdőre kell vonnia Orbán Viktort, hogy milyen viszonyt kíván ápolni a pártcsaláddal ,és hogyan viszonyul az EPP által képviselt politikához – jelentette ki Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő Brüsszelben újságíróknak.","shortLead":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai...","id":"20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fc518-b11e-4d61-b35f-87d1cdc61dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","timestamp":"2019. március. 19. 12:54","title":"Sargentini: Kérdőre kell vonni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amíg a bizalom újra ki nem épül Orbán irányába, ezt Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke nyilatkozta szerdán. Más arról ír a felfüggesztés ügyében mély egyetértés van a Néppártban.



","shortLead":"Amíg a bizalom újra ki nem épül Orbán irányába, ezt Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke nyilatkozta szerdán. Más...","id":"20190320_Breaking_a_CDU_felfuggesztene_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b926444e-23d3-4e0b-96ba-368d0bb6369e","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Breaking_a_CDU_felfuggesztene_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","timestamp":"2019. március. 20. 10:04","title":"Breaking: A CDU felfüggesztené a Fidesz néppárti tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz pénz. ","shortLead":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz...","id":"20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26622106-bbb1-462a-9c12-7fbb391d20a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 18. 18:01","title":"Nem szavazták meg a költségvetést, áprilistól nem kap állami pénzt a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem: az európai parlamenti választás indulójaként nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság. A sikert látva kicsit kutakodni kezdtünk a román határ mellől indult szervezet után, és annyi furcsaságot találtunk, hogy szinte már nem is mertünk tovább ásni. Mit nyújthat egy választónak egy magát liberálisként meghatározó, de nemzeti radikális pártoktól tanácsot kérő politikai alakulat? Nem spoilerezzük el, de akármit is, azt Karácsony Gergely sem hagyja majd szó nélkül. ","shortLead":"Megalakulása után három héttel a Tea Párt Magyarországnak máris sikerült az, ami a több, mint kétéves Momentumnak nem...","id":"20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b164ba52-296b-4ea7-8cfe-5ff854f60e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c984f135-97e9-473f-88c5-352252a50aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Igazinak_probalja_mutatni_magat_de_valojaban_kamupart_az_EPvalasztason_is_indulo_Tea_Part_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:00","title":"Igazinak mutatná magát, de ordas nagy kamupártnak tűnik az EP-választáson is induló Tea Párt Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbc6102-cd14-40aa-b6fe-dd9ca09d317f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sorra kapta a kérdéseket Orbán Viktor a hétfői parlamenti ülésen.","shortLead":"Sorra kapta a kérdéseket Orbán Viktor a hétfői parlamenti ülésen.","id":"20190318_Jakab_Peter_Orbannak_Egyszerre_lenne_buszke_onre_Rakosi_es_Goebbels_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbc6102-cd14-40aa-b6fe-dd9ca09d317f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21f883-b648-4829-98b6-c7ed10929e35","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Jakab_Peter_Orbannak_Egyszerre_lenne_buszke_onre_Rakosi_es_Goebbels_is","timestamp":"2019. március. 18. 16:45","title":"Jakab Péter Orbánnak: Egyszerre lenne büszke önre Rákosi és Goebbels is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]