[{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogadóirodák szerint erre van a legnagyobb esély. Már, ha lány lesz.","shortLead":"A fogadóirodák szerint erre van a legnagyobb esély. Már, ha lány lesz.","id":"20190320_Diana_lesz_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc75de75-07c5-4417-b07e-fc0095b951c0","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Diana_lesz_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_gyereke","timestamp":"2019. március. 20. 10:47","title":"Diana lesz Harry herceg és Meghan Markle gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család környékéről.","shortLead":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család...","id":"20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af30a35-faa3-4f45-a37c-e1a351b5f29a","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","timestamp":"2019. március. 21. 18:25","title":"3+3 milliárd tao-pénz zúdult Felcsútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett az egyetemen tanított San Juanban.","shortLead":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett...","id":"20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f32983-7be8-423f-9c21-39d44f22bdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","timestamp":"2019. március. 20. 15:10","title":"Ferdinandy György új könyvvel tért vissza Puerto Ricóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8fefc0-ad39-4b53-80de-efb232a48745","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viasat3 ezúttal nem a televízió, a mobilok képernyőjére hozza el új sorozatát.","shortLead":"A Viasat3 ezúttal nem a televízió, a mobilok képernyőjére hozza el új sorozatát.","id":"20190320_kollo_babett_visszavag_sony_networks_viasat3_okostelefon_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8fefc0-ad39-4b53-80de-efb232a48745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c418583-a8aa-4f13-ba73-b129a88c1558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_kollo_babett_visszavag_sony_networks_viasat3_okostelefon_android_ios","timestamp":"2019. március. 20. 18:33","title":"Jön az új magyar sorozat, amit csak egy mobilos appban lehet majd megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer pszichológus. Hibákat elkövetni, kudarcot átélni ugyanis lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy megtanuljanak jobban teljesíteni és új készségeket elsajátítani.","shortLead":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer...","id":"20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cd21a-a5e9-46b8-9db7-99cae6ddb5c2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","timestamp":"2019. március. 21. 13:15","title":"Miért rossz, ha egy szülő túlbuzgó gyereke segítésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak nevezett, miután kezdeményezték a Fidesz kizárását az Európai Néppártból.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak...","id":"20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e18e65-367f-4929-90c5-f3272b98dde5","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","timestamp":"2019. március. 21. 06:00","title":"Ferenc pápa szavaival oktatta Orbánt egy néppárti politikus, akit korábban „hasznos idiótának” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e08e43-352d-4c3b-a876-4e6a9b32934e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 12 éves Ryan segítségkérés miatt hívta fel a 911-et. Megkapta.","shortLead":"A 12 éves Ryan segítségkérés miatt hívta fel a 911-et. Megkapta.","id":"20190320_Felhivta_a_New_Yorki_rendorseget_az_autista_kisfiu_hogy_elveszitette_a_plussmedvejet_a_rendorok_segitettek_megkeresni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e08e43-352d-4c3b-a876-4e6a9b32934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd8d82c-9000-48d1-90eb-e25327384ff5","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Felhivta_a_New_Yorki_rendorseget_az_autista_kisfiu_hogy_elveszitette_a_plussmedvejet_a_rendorok_segitettek_megkeresni","timestamp":"2019. március. 20. 18:33","title":"Felhívta a New York-i rendőrséget az autista kisfiú, hogy elveszítette a plüssmedvéjét, a rendőrök segítettek megkeresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","shortLead":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","id":"20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cda95d-dd5c-4431-958c-e5b1b02c389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","timestamp":"2019. március. 21. 09:49","title":"Mexikóban fogtak el egy 2001 óta körözött magyart, nyomban vádat is emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]