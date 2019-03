Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brad Smith egy blogbejegyzésben taglalta azt, miként kellene hatékonyabbá tenni a közösségi oldalak moderációját, hogy ne történhessen meg egy az új-zélandihoz hasonló tragédia.","shortLead":"Brad Smith egy blogbejegyzésben taglalta azt, miként kellene hatékonyabbá tenni a közösségi oldalak moderációját...","id":"20190326_microsoft_brad_smith_facebook_youtube_twitter_moderacio_kozos_fellepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d594eb2-48b6-4e65-a065-c899ab628693","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_microsoft_brad_smith_facebook_youtube_twitter_moderacio_kozos_fellepes","timestamp":"2019. március. 26. 09:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: előállt egy ötlettel a Microsoft vezére, és lehet, hogy érdemes lenne megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","shortLead":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","id":"20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280093c-1964-4605-8109-a12af24f3eed","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","timestamp":"2019. március. 26. 16:52","title":"A Juventus elmondta, milyen sérülése van Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","shortLead":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","id":"20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befe39d6-ad2f-4fb1-9fec-e00dbe599084","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","timestamp":"2019. március. 26. 08:03","title":"Szeretné tudni, épp kitől kell rettegni Magyarországon? Ez az oldal azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2011 után most először hajtott végre kamatemelést az MNB. Egyelőre csupán óvatos elmozdulásról van szó, az egynapos (bankok számára elérhető) betéti kamatot emelte meg 0,1 százalékponttal a jegybank, a köztudatban alapkamatként értelmezett 0,9%-os kamatmérték nem változott. Milyen jelentőséggel bír mindez a hiteleink és megtakarításaink szempontjából? Mi várható a 0,9%-os alapkamat jövőjét illetően? Gyorselemzés a Bankmonitortól. ","shortLead":"2011 után most először hajtott végre kamatemelést az MNB. Egyelőre csupán óvatos elmozdulásról van szó, az egynapos...","id":"20190326_Megindult_a_kamatemeles_mit_jelent_ez_a_hitelfelvevoknek_mit_lehet_es_erdemes_most_tenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cc339b-e30d-4627-b4dc-8f28ac3a67f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Megindult_a_kamatemeles_mit_jelent_ez_a_hitelfelvevoknek_mit_lehet_es_erdemes_most_tenni","timestamp":"2019. március. 26. 16:29","title":"Megindult a kamatemelés, mit jelent ez a hitelfelvevőknek, mit lehet és érdemes most tenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","shortLead":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","id":"20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed11193b-a2a6-4d46-9ed5-dc3ff3d80b32","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","timestamp":"2019. március. 26. 17:38","title":"Visszahívnak egy kutyaeledelt, veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál (Kesma) – értesült a 24.hu. ","shortLead":"Nem értek még véget az átalakítások a kormányközeli médiaholdingnál, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnál...","id":"20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c243c308-8482-4318-bb85-2cae3518eef1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_kesma_mandiner_figyelo_lanczi_tamas","timestamp":"2019. március. 25. 17:18","title":"Mozgolódás a Kesmánál: kinyomtatják a Mandinert, Lánczi távozik a Figyelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","shortLead":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","id":"20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38654b80-bd0f-43d2-b100-27c0591af869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Ripityára törte a combcsontját az az avar kori lovas, akinek most mutatták be a sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432ec7ea-9d70-4f27-964e-82db46dada15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael válaszcsapásként katonai célpontokat bombázott. ","shortLead":"Izrael válaszcsapásként katonai célpontokat bombázott. ","id":"20190327_Ujabb_raketakat_lottek_ki_Izraelre_a_Gazai_ovezetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=432ec7ea-9d70-4f27-964e-82db46dada15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0d769c-93f0-4610-8df3-2cbbbe73165f","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Ujabb_raketakat_lottek_ki_Izraelre_a_Gazai_ovezetbol","timestamp":"2019. március. 27. 05:39","title":"Rakétákat lőttek ki Izraelre a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]