[{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éve, hogy a Google bejelentette a Maps kiterjesztett valósággal működő verzióját. Ez idő alatt nem csak rengeteget fejlődött, mostanra azt is látni, mit nyernek majd vele a felhasználók. ","shortLead":"Egy éve, hogy a Google bejelentette a Maps kiterjesztett valósággal működő verzióját. Ez idő alatt nem csak rengeteget...","id":"20190326_google_maps_terkepszoftver_gyalogos_forgalom_utbaigazitas_visual_positioning_system_google_maps_vps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edc1ed1-8b77-4060-865a-25e95b95b995","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_google_maps_terkepszoftver_gyalogos_forgalom_utbaigazitas_visual_positioning_system_google_maps_vps","timestamp":"2019. március. 26. 09:03","title":"Mint egy álom, olyan lesz az új Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik az iskolákat, hanem éppen fordítva. ","shortLead":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik...","id":"20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d63-0a53-4161-86ef-750ba425e303","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","timestamp":"2019. március. 26. 15:07","title":"Válaszoltak Dúró Dórának: pártoknak semmi keresnivalója a szexuális felvilágosítást végző civilek szabályozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez vajon hogy történt?","shortLead":"Ez vajon hogy történt?","id":"20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b41ab9-d1fe-40d6-8156-6bcb49c8badc","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","timestamp":"2019. március. 26. 13:46","title":"Kilenc ápolónő is gyereket vár egy maine-i kórház szülészeti osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","shortLead":"A szigorítás várható volt, miután az infláció elérte azt a szintet, amelynél beavatkozást ígért.","id":"20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328203bf-6064-40d7-901e-52c61e26c0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcce855-9599-4a42-b33a-a934db894772","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Elindult_a_jegybanki_szigoritas_nott_az_egynapos_betetek_kamata","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Elindult a jegybanki szigorítás: nőtt az egynapos betétek kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597c214d-603d-44c6-b644-df1ba3210b65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az „Ágyban a békéért” című performanszuk egy hétig tartott.","shortLead":"Az „Ágyban a békéért” című performanszuk egy hétig tartott.","id":"20190326_Otven_eve_bujt_agyba_John_Lennon_es_Yoko_Ono_nyilvanosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597c214d-603d-44c6-b644-df1ba3210b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa12efa-f426-4883-94cf-a5c9fc4691b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Otven_eve_bujt_agyba_John_Lennon_es_Yoko_Ono_nyilvanosan","timestamp":"2019. március. 26. 10:23","title":"Ötven éve bújt ágyba John Lennon és Yoko Ono nyilvánosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai kudarcát Szabó Kimmel Tamás? A mostani egy örömtelibb időszak az Alföldi-féle Nemzeti Színház egykori sztárszínésze számára. Sikerrel vetítik a mozik az Apró mesék című új filmjét, a Széttépve című egyszemélyes előadással pedig régi álma vált valóra. Andy Vajna jótanácsáról, a függőségeiről és a Pappa pia 2-ről is kérdeztük. ","shortLead":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai...","id":"20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af04ece-13dc-4ce5-ad25-d8be3fb7a60d","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","timestamp":"2019. március. 25. 15:10","title":"Szabó Kimmel Tamás: Nekem van egy fejem, azt valaki vagy bírja, vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte a pénz zárolását.","shortLead":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte...","id":"20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdd8d6e-9e2f-43c1-9fd6-58a305ac3c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","timestamp":"2019. március. 25. 21:14","title":"Két héten belül megkapja a lincselő kártérítését Szögi Lajos családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple okosórával kapcsolatban.","shortLead":"Öt kis videó került fel a napokban a YouTube-ra, valamennyi egy-egy apró trükköt mutat be a legújabb generációs Apple...","id":"20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd22cbb-d10e-438e-9cd2-1464370f958d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3fdfcd-fbb8-4acb-a4d8-13b10c697456","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_tutorial_videok_apple_watch_series4","timestamp":"2019. március. 26. 18:03","title":"Kis videókkal mutatja meg az Apple, amit nem mindenki tudott okosórájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]