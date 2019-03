Válogatott közönség előtt tarthat előadást csütörtök délután a Miskolci Egyetemen Németh Szilárd, a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára. A Fidesz alelnökét az egyetemen működő Citromfa Politikai Műhely hívta meg, amely korábban is rendszeresen szervezett beszélgetéseket közéleti szereplőkkel, ám míg az eseményt a korábbi alkalmakkor széles körben, a Facebookon, és az egyetemen kihelyezett plakátokon és szórólapokon is hirdették, addig a mostani alkalmat a hvg.hu információi szerint kifejezetten titokban tartották: „bizalmi alapon” csak a Citromfa tevékenységében részt vevő néhány tucat hallgató tudhatott, illetve vehet részt előadásról. Sőt, őket is kifejezetten kérték: hogy ne csináljanak hírverést az eseménynek, és ne hívjanak további embereket- főként olyanokat ne, akiknek részvételéből „baj lehet”. (értsd: nem a kormánypártokkal szimpatizáló hallgatókat, akiknek akadékoskodó kérdésekkel zavarhatják meg Németh Szilárd előadását).

Az egyetem épülete előtt már jóval a rendezvény kezdete előtt biztonságiak várták a Fidesz alelnökének autóját. Az előadás információink szerint 15 órakor kezdődött volna, de csúszik, mert a szervezők váratlanul átszervezték a helyszínt – informátoraink szerint azért, mert kiszivárgott az államtitkár érkezésének híre és a szervezők nem akarták, hogy Németh Szilárd valamilyen trollkodás vagy egyéb incidens "áldozata" legyen.

Az esemény előtti percekben sikerült elérnünk a Citromfa Műhelyt vezetőjét, Orosz Leventét, aki elismerte, valóban igyekeztek titokban tartani az államtitkár érkezését, az okokról azonban csak annyit mondott, hogy ez az ő személyes döntése volt, mert

„nem akarta, hogy probléma legyen”,

majd visszahívást ígérve letette a telefont. Annyit még elmondott, hogy Németh Szilárd a haderőfejelsztésről és az európai parlamenti választásokról beszél majd a szerencsés bejutóknak.

A Citromfa Műhely legutóbb - decemberben - Orbán Balázst, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkárát látta vendégül, de tartott már előadást az európai terrorhálózatokról Hankiss Ágnes, a Fidesz volt EP-képviselője és Lezsák Sándor, a parlament fideszes alelnöke is - nem is akármilyen témáról: az általa alapított Lakiteleki Népfőiskola fejlesztéseiről, illetve másik szívügyéről: a hungarikumokról.